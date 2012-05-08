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17. Sadri Alışık Ödülleri sahiplerini buldu

Sinema Dalında Nazan Kesal ''En İyi Kadın Oyuncu'' seçilirken, ''En İyi Erkek Oyuncu'' ödülünü Yılmaz Erdoğan, Taner Birsel ve Muhammed Uzuner paylaştı

17. Sadri Alışık Ödülleri sahiplerini buldu

Sinema Dalında Nazan Kesal ''En İyi Kadın Oyuncu'' seçilirken, ''En İyi Erkek Oyuncu'' ödülünü Yılmaz Erdoğan, Taner Birsel ve Muhammed Uzuner paylaştı

08 Mayıs 2012 Salı 12:23
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17. Sadri Alışık Ödülleri sahiplerini buldu

İSTANBUL - ''17. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Oyuncu Ödülleri'' sahiplerini buldu.
Beşiktaş Belediyesi ve Efes sponsorluğunda Akatlar Mustafa Kemal Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninin sunuculuğunu Okan Bayulgen yaptı.
Gecede, Atilla Dorsay başkanlığında, Burak Göral, Çolpan İlhan, Fehmi Yaşar, Filiz Akın, Ömür Gedik ve Yavuz Bingöl'den oluşan sinema seçici kurulunun değerlendirmesine göre, sinema dalında şu isimler ödül aldı:
“Yılın en iyi kadın oyuncusu”: Nazan Kesal (Saç),
“Yılın en iyi erkek oyuncusu”: Yılmaz Erdoğan, Taner Birsel ve Muhammed Uzuner (Bir Zamanlar Anadoluda)
“Yılın en iyi yardımcı kadın oyuncusu”: İdil Fırat (Nar)
“Yılın en iyi yardımcı erkek oyuncusu”: Kenan Ece (Beni Unutma)
“Komedi ya da müzikal dalında yılın en iyi kadın oyuncusu” Nesrin Cavadzade (Yangın Var)
“Komedi ya da müzikal dalında yılın en iyi erkek oyuncusu”: Şahin Irmak (Entel Köy Efe Köy'e Karşı)
“Komedi ya da müzikal dalında yılın en iyi yardımcı kadın oyuncusu”: Nihal Yalçın (Kurtuluş Son Durak)
“Komedi ya da müzikal dalında yılın en iyi yardımcı erkek oyuncusu”: Necati Bilgiç (Berlin Kaplanı)
“Ekrem Bora Umut veren oyuncu”: İbrahim Çelikkol (Fetih)
“Ayhan Işık Jüri Ödülü”: Timuçin Esen (Labirent)
“Jüri Özel Ödülü: Press filmi
“Onur ödülü”: Ediz Hun, Selda Alkor.
Tiyatro Ödülleri
Üstün Akmen başkanlığında Cem Duygulu, Çolpan İlhan, Hami Çağdaş, Hasan Anamur, Osman Şengezer, Refika Sezik, Rengin Uz, Vecdi Sayar'dan oluşan tiyatro seçici kurulunun değerlendirmesine göre ödül alanlar ise şöyle:
“Yılın en iyi kadın oyuncusu”: Esra Bezen Bilgin (Önce Bir Boşluk Oldu Ama Şimdi İyi- Talimhane Tiyatrosu)
“Yılın en iyi erkek oyuncusu”: Mert Tanık (Rosenbergler Ölmemeli - İ.B.B.Ş.T.)
“Yardımcı rolde yılın iyi kadın oyuncusu”: Güliz Gençoğlu (Önce Bir Boşluk Oldu Ama Şimdi İyi)
“Yardımcı rolde yılın en iyi erkek oyuncusu: Barış Gönenler (Limonata - Sıfırnoktaiki)”
“Komedi ya da müzikal dalında yılın en iyi kadın oyuncusu”: Tülay Günal (Ben Bertolt Bercht - Dostlar Tiyatrosu)
“Komedi ya da müzikal dalında yılın en iyi erkek oyuncusu”: Genco Erkal (Ben Bertolt Bercht)
“Komedi ya da müzikal dalında yardımcı rolde en iyi kadın oyuncu”: Evren Erler (Külhanbeyi Müzikali - Bakırköy Belediye Tiyatroları)
“Efes Özel Ödülü”: Tiyatro Sıfırnoktaiki 
“Seçici Kurul Genç Oyuncu Özel Ödülü”: Erkan Kolçak Köstendil (Aut - Sıfırnoktaiki)
“Seçici Kurul Özel Ödülü”: Anlamsız Konuşmalar - Tiyatroperest, Süpernova ve Öksüzler - Dotmastra
“Müzikal ve Komedi Dalında Seçici Kurul Özel Ödülü”: Sidikli Kasabası Müzikali Kadrosu - İstanbul Devlet Tiyatrosu,
“Onur Ödülü”: Müşfik Kenter.

AA

Son Güncelleme: 08.05.2012 04:29
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17. Sadri Alışık Ödülleri Sahiplerini Buldu
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