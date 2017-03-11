16. Boston Türk Film ve Müzik Festivali 16 Mart'ta başlayacak

Boston Türk Film ve Müzik Festivali (BTFF) Kurucu Direktörü Erkut Gömülü, yaptığı yazılı açıklamada, BTFF'nin bu yıl da yüksek kalibreli ve zengin bir programla sinemaseverlerin karşısına çıkacağını belirterek, etkinlik aracılığıyla Türk sineması, yönetmenleri ve genel olarak Türkiye'nin ABD'deki tanıtımına önemli katkı sağlanacağını bildirdi.

Etkinlik, 16 Mart'ta "İftarlık Gazoz" filminin Boston Güzel Sanatlar Müzesi'nde gösterimi ile başlayacak. Film gösteriminin ardından Müze'de açılış resepsiyonu verilecek.

Türk Sinemasında Mükemmellik Ödülü Uğur Yücel'e

Festival kapsamında bu yıl 11'inci kez verilen Türk Sinemasında Mükemmellik Ödülü'nün sahibinin Uğur Yücel olduğu açıklandı. Yücel'e ödülü 24 Mart'ta Boston Güzel Sanatlar Müzesi'nde "Muhsin Bey" filminin yenilenmiş kopyasının gösteriminden sonra düzenlenecek törende takdim edilecek.

BTFF'nin müzik programı ise Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konzertmeisteri Jülide Yalçın ve piyanist Elif Önal'ın sunacağı keman ve piyano resitali ile 6 Nisan'da başlayacak.

Festival çerçevesinde ayrıca bir de fotoğraf sergisi açılacak. Sanatçı Erkut Onart'ın özgün fotoğrafları, "Anadolu - Medeniyetlerin ve Kültürlerin Bir Kavşağı" başlığı altında Boston Üniversitesi Howard Thurman Center'da 3-23 Nisan tarihlerinde sergilenecek.