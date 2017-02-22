15 Temmuz direnişini heykelle anlattı

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü öğretim görevlisi Türkmen uyruklu heykeltıraş Murat Oğuz, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesinden etkilenerek, "15 Temmuz" heykeli yaptı.

Antalya'da daha önce Çanakkale şehitleri anısına 12 metre yüksekliğinde "100. Yıl Anıtı", "Attalos", "Gıyaseddin Keyhüsrev" gibi çok sayıda heykel ve anıt yapan sanatçı Murat Oğuz, darbe girişimi gecesi yaşanan halk direnişini tasarladığı heykel ile anlattı. Heykeline "15 Temmuz" adını veren Oğuz, eserinde ellerinde bayraklarla tankların üzerine çıkan vatandaşları, tankların önüne yatarak direnen gazileri ve F16 savaş uçaklarını da unutmadı.

Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz gecesi Rus televizyon kanallarında Türkiye'de darbe girişimi olduğu yönünde haberlere rastladığını ve Türk televizyon kanallarını açınca, köprüde ilerleyen tankları gördüğünü anlattı.

Sabaha kadar gelişmeleri televizyonlardan takip ettiğini belirten Oğuz, daha önce Rusya'da darbeye şahit olduğunu belirterek, "Darbeler demokratik düzene karşı yapıldığı için karşıyım. İstikrar ve düzen bozuluyor. Bunu kabul etmek mümkün değil." dedi.

Bu girişimin üzerinde büyük etkiler oluşturduğunu dile getiren Oğuz, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın 15 Temmuz'un anıtsal yapılarla da unutturulmayacağını söylemeleri üzerine sanatçı olarak bir katkım olsun diye 'Bismillah' deyip heykeli yapmaya başladım." diye konuştu.

100 metrelik anıt planlanıyor

Heykelde darbe gecesi yaşananları anlatmaya çalıştığını vurgulayan Oğuz, şöyle devam etti:

"Heykelde, tankın yanı sıra Hava Kuvvetlerinin simgesi kartal var. Kartal, Türklerde geçmişten gelen kıvraklık ve cesareti temsil ediyor. Kartal başını özellikle kullandım. Daha sonra kartalın kanatları uçak kanadına dönüşmeye başlıyor. Heykelin sonunda çift taraflı 4 kolon var. Bunlar da vatan, millet, bayrak ve devleti temsil ediyor. Ayrıca dört unsur Türkiye'nin doğusu, batısı, kuzeyi ve güneyini de temsil ediyor. Bu unsurlar yukarıya doğru tek yumruk olup Cumhurbaşkanlığı forsunda birleşiyor."

15 metre yüksekliğindeki heykelin istenirse anıt haline de getirilebileceğine değinen Oğuz, bu şekilde düzenlenecek anıtın da 100 metre yüksekliğinde ve 24 metre genişliğinde olmasının planlandığını kaydetti.

Oğuz, yerden 10 metre yüksekte kalacak şekilde tasarlanan heykeldeki tank figürünün sağ ve sol taraflarına şehitlerin isimlerinin yazılacağını belirterek, "Tank boyunun 15, şehitleri temsil eden insanların boyutlarının da 5'er metre olmasını öngörüyorum. Yani bu heykel yüzlerce metre öteden bakıldığından 15 Temmuz'un hatırlanmasını sağlayacak." dedi.

Tank üzerinde darbe gecesinde sokağa çıkanları temsilen 11 insan figürünün yer aldığını vurgulayan Oğuz, "Türkiye'deki her meslekten insanı, genci, kadını, öğrenci, sporcu, yazar ve sanatçıyı sembolize ettim. Tankın alt tarafında darbeyi durduran 'Direnen el' sembolü ise darbeyi durduran halkı temsil ediyor." diye konuştu.

Oğuz, heykelin üzerinde halen çalıştığını, talep gelmesi halinde heykelin istenilen bir yere konulabileceğini bildirdi.

Ömer Halisdemir'i de unutmadı

Darbe mücadelesinde şehit olan Ömer Halisdemir'in de ayrıca bir heykelini yapan Oğuz, şunları söyledi:

"Karanlık gecede darbeyi önleyen Ömer Halisdemir geleceği için cesaretli bir şekilde canını feda etti. Onu çok kararlı hareketle betimledim. Kararlılık ve cesaret ifadesini kullandım. Heykelde Ömer Halisdemir'in silahı yan tarafında duruyor. Silah kullanmadan kendi gücü ve kuvvetiyle darbecilere karşı duruşunu gösterdim. Bakışı çok kararlı. Arkasındaki harabe bina TBMM'yi temsil ediyor. Bomba izlerini yansıtmaya çalıştım. Kahraman asker Ömer Halisdemir'in heykeliyle TBMM'nin geçilemeyeceğini plastik sanatlar üzerinden iletmek istedim."