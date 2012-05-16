13. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali, İtalya Uluslararası Tiyatro Merkezi'nin sahnelediği ''Çıkış'' adlı oyunla sona erdi.

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT) tarafından düzenlenen festivalin son gününde, Haluk Ongan Sahnesi'nde tiyatroseverler ile buluşan İtalyan ekibi, yönetmenliğini Olga Melnik'in yaptığı, dans, ritim ve pandomimden oluşan ''Çıkış'' adlı oyunu sahneledi.

Oyunda, biri İtalyan diğeri Fransız iki erkek ve bir Rus kadından oluşan karakterler, barış içerisinde ve özgürlük odaklı ortak bir yaşamın nasıl sürdürülebileceğini anlatarak, kazdıkları tünelle kendilerine kaçış yolu bulma çabalarını gösterdi.

Çok sayıda kişinin ilgi gösterdiği oyunu, davetliler ayakta alkışladı.

14 gün süren festivale Gürcistan, Yunanistan, Macaristan, İngiltere, Romanya, Makedonya, Rusya Federasyonu, İtalya, Letonya ve Afganistan'ın tiyatro toplulukları katıldı.

Hollanda ve Avusturya'dan gelen ekipler ise sanatseverlere dans ve müzik gösterileri sunarak, alternatif etkinlikler düzenledi.