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13. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali

İtalya Uluslararası Tiyatro Merkezi'nin sahnelediği ''Çıkış'' adlı oyunla festival sona erdi.

13. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali

İtalya Uluslararası Tiyatro Merkezi'nin sahnelediği ''Çıkış'' adlı oyunla festival sona erdi.

16 Mayıs 2012 Çarşamba 08:57
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13. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali

     13. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali, İtalya Uluslararası Tiyatro Merkezi'nin sahnelediği ''Çıkış'' adlı oyunla sona erdi.
     Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT) tarafından düzenlenen festivalin son gününde, Haluk Ongan Sahnesi'nde tiyatroseverler ile buluşan İtalyan ekibi, yönetmenliğini Olga Melnik'in yaptığı, dans, ritim ve pandomimden oluşan ''Çıkış'' adlı oyunu sahneledi.
     Oyunda, biri İtalyan diğeri Fransız iki erkek ve bir Rus kadından oluşan karakterler, barış içerisinde ve özgürlük odaklı ortak bir yaşamın nasıl sürdürülebileceğini anlatarak, kazdıkları tünelle kendilerine kaçış yolu bulma çabalarını gösterdi.
     Çok sayıda kişinin ilgi gösterdiği oyunu, davetliler ayakta alkışladı.
     14 gün süren festivale Gürcistan, Yunanistan, Macaristan, İngiltere, Romanya, Makedonya, Rusya Federasyonu, İtalya, Letonya ve Afganistan'ın tiyatro toplulukları katıldı.
     Hollanda ve Avusturya'dan gelen ekipler ise sanatseverlere dans ve müzik gösterileri sunarak, alternatif etkinlikler düzenledi.

AA

Son Güncelleme: 16.05.2012 01:00
Anahtar Kelimeler:
Karadeniz
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