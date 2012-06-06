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10. Uluslararası Türkçe Olimpiyatları

10. Uluslararası Türkçe Olimpiyatları, Karaman etkinliği

10. Uluslararası Türkçe Olimpiyatları

10. Uluslararası Türkçe Olimpiyatları, Karaman etkinliği

06 Haziran 2012 Çarşamba 09:18
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10. Uluslararası Türkçe Olimpiyatları

Karaman Valisi Süleyman Kahraman, ''Geçmişte Mevlana'yı, Yunus'u yetiştiren bu topraklar, bu sevgi ile gelecekte de yeni Yunuslar yetiştirecektir ve Türkçe bu sevginin dili olmuştur'' dedi.
Kahraman, Kemal Kaynaş Stadyumu'nda Uluslararası Türkçe Derneği (TÜRKÇEDER) tarafından gerçekleştirilen 10. Uluslararası Türkçe Olimpiyatları'nın Karaman etkinliğindeki konuşmasında, Türkçe'nin sevgi dolu gönüllerin dili haline geldiğini ifade etti.
Türkiye'ye gelen öğrencilerin farklılıklara rağmen her birinin gönlündeki sevginin aynı olduğuna dikkati çeken Kahraman, şunları kaydetti:
''Bu sevginin mimarlarına en samimi duygularımla teşekkür ediyorum. Bu sevgi dünyanın harcı olacaktır. Geçmişte Mevlana'yı, Yunus'u yetiştiren bu topraklar, bu sevgi ile gelecekte de yeni Yunuslar yetiştirecektir ve Türkçe bu sevginin dili olmuştur. Bir dil dünyanın dört bir yanında konuşulabilir ama her dilin inşa ettiği medeniyet gönül kazanmaz.''
Karaman Belediye Başkanı Kamil Uğurlu da Türkçe Olimpiyatları'nın dünyanın en önemli barış projelerinden biri olduğunu söyledi.
Olimpiyatların Türkçe ekseninde dünyayı buluşturan büyük bir sevgi ve kaynaşma şenliği haline geldiğini vurgulayan Uğurlu, Karamanoğlu Mehmetbey'in 7,5 asır önce şimdi yaşanan bu güzelliğin temelini attığını aktardı.
Etkinlikte 20 ülkeden 57 öğrencinin sunduğu Türkçe şiir ve şarkılar ile halk oyunu gösterileri izleyiciler tarafından ilgiyle izlendi.
Program, Vali Kahraman, Belediye Başkanı Uğurlu ve AK Parti Karaman Milletvekili Lütfi Elvan'ın çeşitli ülkelerden gelen öğrenciler ile birlikte söylediği ''yeni bir dünya'' şarkısıyla sona erdi.


AA

Son Güncelleme: 06.06.2012 01:18
Anahtar Kelimeler:
Türkçe OlimpiyatlarıKaramanMevlanaYunus
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