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1. Uluslararası İstanbul Çay Festivali başladı

Haydarpaşa Garı'nda gerçekleştirilen etkinlik 2 gün sürecek.

1. Uluslararası İstanbul Çay Festivali başladı

Haydarpaşa Garı'nda gerçekleştirilen etkinlik 2 gün sürecek.

30 Nisan 2017 Pazar 09:20
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1. Uluslararası İstanbul Çay Festivali başladı

1. Uluslararası İstanbul Çay Festivali Haydarpaşa Garı'nda başladı.

Çeşitli firmaların ürünlerini tanıttığı stantların yer aldığı etkinlik alanına gelen ziyaretçiler, farklı ülkelerin çaylarını tadabiliyor ve satın alabiliyor.

Etkinlik koordinatörü Meral Manabola, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin bir yıllık çalışmanın ardından hayata geçtiğini söyledi.

Manabola, etkinlik öncesinde çeşitli araştırmalar yapıldığını belirterek, "İşin ehli kişilerden, üreticisinden tutun bu konuda gurme olmuş birçok yerden bilgi alarak başladık bu serüvene. Çay Türkiye'de en çok tüketilen ve üretilen içecek. Bu yüzden bizim mottomuz da 'Çaysız olmaz'. Sabah kalkarız çay demleriz, öğlen ve ikindide çayımız vardır. Çay aynı zamanda bir sağlık mucizesi. Yani çayın kimyasını minerallerini bozmazsanız çay son derece sağlıklı bir içecek." dedi.

Festivalin ana temalarından bir tanesinin çayın sağlığa katkılarını halka anlatmak olduğunu vurgulayan Manabola, şöyle konuştu:

"Türk gençliğini çaya doğru çekmek istiyoruz. Özellikle üniversite gençliğimizin çayın ne kadar faydalı olduğunu bilmesi, çayı içme konusunda daha tereddütsüz yaklaşımları olması gerektiğini düşünüyoruz. 2 günlük programımızda değişik workshop programlarımız var. Programlara konusunda son derece bilgili kişiler katılıyor. Soğuk çayın nasıl yapıldığından başlayıp, çayın doğru bir şekilde nasıl demlenmesi gerektiğinden tutun yeşil çay ve çayla birlikte eşleştirilecek yiyecekler ve gıdalar gibi değişik birçok workshop konuları ve sunumlar var. Aynı zamanda söyleşi ve konuklarımız olacak. Ayşe Tolga bizlerle birlikte olacak. Kendisi sağlıklı yaşam koçu. Özellikle bitki çaylarının sağlığımıza olan faydalarını anlatacak. Yarın da Sunay Akın bizlerle beraber olacak. Bu yıl ilki düzenlendi, sonraki yıllarda devamını getireceğiz. Geleneksel hale gelmesini istiyoruz."

Festival, 15 TL giriş ücreti karşılığında 2 gün boyunca 10.00-18.00 saatleri arasında gezilebilecek. 

AA

Anahtar Kelimeler:
çay FestivaliIstanbul çay Festivali
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