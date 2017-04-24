Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 13°
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
93410
ALTIN
146.744
DOLAR
3.5924
STERLIN
4.6019
EURO
3.9020
"Oğlumuzu vuran kim?"
"Oğlumuzu vuran kim?"
Borsa 93.000 puanı aştı
Borsa 93.000 puanı aştı
TMO fındık alımına başladı
TMO fındık alımına başladı
Hobisi geçim kaynağı oldu
Hobisi geçim kaynağı oldu
60 yıldır 'bakkal amca'
60 yıldır 'bakkal amca'

1 santimden küçük 0,2 gramlık şiir kitabı

İzmirli Yazar Şair Ümit Yaşar Işıkhan, 0,23 gram ağırlığında, 4 milimetre eninde ve 8 milimetre boyunda 96 sayfalık okunabilir şiir kitabı çıkardı.

1 santimden küçük 0,2 gramlık şiir kitabı

İzmirli Yazar Şair Ümit Yaşar Işıkhan, 0,23 gram ağırlığında, 4 milimetre eninde ve 8 milimetre boyunda 96 sayfalık okunabilir şiir kitabı çıkardı.

24 Nisan 2017 Pazartesi 14:27
19 Okunma
1 santimden küçük 0,2 gramlık şiir kitabı

İzmirli Yazar Şair Ümit Yaşar Işıkhan, 0,23 gram ağırlığında, 4 milimetre eninde ve 8 milimetre boyunda 96 sayfalık okunabilir şiir kitabı çıkararak kendi rekorunu kırdı.

Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği Başkanlığını yapan şair Ümit Yaşar Işıkhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016 yılında 0,75 gram ağırlığa, 9 milimetre ene ve 12 milimetre boya sahip kitap yayımlayarak rekor kırdıklarını, bu yıl oranları daha da küçülterek dünyanın okunabilen en küçük şiir kitabını çıkardıklarını söyledi.

"Aşktan Sonra Hüzün" adı taşıyan kitabın yazımında 0,3 punto yazı karakteri kullanıldığını açıklayan Işıkhan, "Kitap avucunuzdan düştüğünde göremiyorsunuz. Okunabilen en küçük kitap. Sayfa sayfa basıldı desem yalan değil ancak tek tek cımbızla yerleştirilebilir. Benim yapıtımı somutlaştıran yayınevine de teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bakü'deki Minyatür Kitaplar Müzesi'nde geçen yıl çıkardığı kitabın yer aldığını ve Türkiye'yi temsil ettiğini söyleyen Işıkhan, yeni kitabını da dünyanın ünlü müzeleri ve liderlerine göndereceğini belirtti.

Fiyatı altından pahalı

Işıkhan, "Geçen yıl bastığımız 0,75 gramlık kitabı 1 gram altın fiyatından satışa çıkarmıştım. Bu yıl daha pahalı çünkü bir gram altının dörtte biri ağırlıkta. Bir değer koyacak olursam 300 lira.. Ama satmıyorum." dedi.

Işıkhan, kitabı öncelikle kağıt zamlarına tepki olarak çıkardığını, teknolojinin gelişimine paralel olarak sanal kitabın egemen olduğu bir yazın dünyasında insanların kitaba da yabancılaşmaya başladığını ifade etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ümit Yaşar Işıkhanşiir KitabışiirAşktan Sonra Hüzün
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Kurtlar Vadisi Vatan" sonbaharda vizyonda
"Kurtlar Vadisi Vatan" sonbaharda vizyonda
Köy çocuklarının orkestrasına uluslararası festivalden davet
Köy çocuklarının orkestrasına uluslararası festivalden davet
8. ULUSLARARASI LİONS KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ
8. ULUSLARARASI LİONS KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ
Yüzyıldır kilitli türbe ziyarete açıldı
Yüzyıldır kilitli türbe ziyarete açıldı
Bülent Kayabaş son yolculuğuna uğurlanıyor
Bülent Kayabaş son yolculuğuna uğurlanıyor
Klasik otomobil tutkunlarına müze
Klasik otomobil tutkunlarına müze

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ