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'1. İstanbul Arapça Kitap Fuarı' açıldı

15 Arap ülkesinden 200'ü aşkın katılımcının yer aldığı fuar, 31 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

'1. İstanbul Arapça Kitap Fuarı' açıldı

15 Arap ülkesinden 200'ü aşkın katılımcının yer aldığı fuar, 31 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

26 Temmuz 2016 Salı 13:17
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'1. İstanbul Arapça Kitap Fuarı' açıldı

İSTANBUL

Gulf Turk Fuar Hizmetleri tarafından düzenlenen "1. İstanbul Arapça Kitap Fuarı" açıldı.

İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarın açılış töreninde konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Öztürk, Müslümanları, İslam kardeşliği çerçevesinde bir araya getirmesi açısından, bu tip organizasyonların çok değerli olduğunu söyledi.

Gulf Turk Media Genel Müdürü ve fuarın organizatörü Mustafa El Habbab da FETÖ'nün darbe girişimi nedeniyle açılışı ertelediklerini ve fuarın, Arap yayınları noktasında büyüklük açısından bir ilki teşkil ettiğini söyledi. Fuarın fikir, tarih ve kültürel buluşma noktası olduğuna dikkati çeken Habbab, fuar boyunca yapılacak söyleşilerde, 30'u aşkın Arap aydının okurlarla buluşacağını dile getirdi.

Habbab, darbe girişiminde şehit olanlara başsağlığı dileyerek, fuar için iş birliklerinden dolayı, İstanbul Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Fuara katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, yazar ve akademisyen Yasin Aktay ise kitap okumanın önemine değinerek, "Türkiye dünyanın en zengini olmamasına rağmen en fazla insanı yardımlarda bulunan bir ülke. Kültür sanat anlamında da öyle. İstanbul tarih boyunca İslam dünyasının kültür başkenti olarak kabul edilirdi. Şimdi yeniden bu rolü üstleniyor olması beni mutlu etti." ifadesini kullandı.

Sergiler ve imza günleri

İslam medeniyeti ve İslam ilimleri noktasında İstanbul'un önemli bir yer edindiğini vurgulayan Aktay, sözlerini şöyle tamamladı:

"İstanbul bildiğiniz gibi bir darbe teşebbüsüyle karşı karşıya kaldı. Bu saldırı sadece Türkiye'yi değil İslam dünyasını da hedef aldı. Kahraman Türk halkı, liderleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buna karşı durdu. Büyük bir fitne bertaraf edildi. Eğer bunu başarabilselerdi, İstanbul zulüm altında olacaktı. Buna karşı pek çok genç kurşunlara ve tanklara karşı durarak şehit düştü."

Fuar boyunca, çeşitli kurumların açacağı stantlarda, Türkiye ve İstanbul'u tanıtacak kültür etkinliklerinin yanı sıra eğlence faaliyetlerinin de yapıldığı çocuklara özel bir bölüm olacak.

İmza günleri, hat, ebru gibi el sanatları sergilerinin de yer alacağı ve 15 farklı Arap ülkesinden 200'ü aşkın yayınevinin katılacağı fuar, 31 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

AA

Son Güncelleme: 26.07.2016 13:17
Anahtar Kelimeler:
1. İstanbul Arapça Kitap Fuarıönce Vatan
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