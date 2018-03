Kıbrıs Barış Harekâtı’nda Destan Konusu Olaylar

Yazarın Diğer Yazıları 09.03.2018 - İSA KOCAKAPLAN ile Kabulünün 97. yıldönümü vesilesiyle İSTİKLAL MARŞI Hakkında Konuştuk 06.03.2018 - BU YOLDA 03.03.2018 - Op. Dr. AHMET NÂBİ KIZMAZ ile guatr hastalığı üzerine sohbet 27.02.2018 - KİTÂBİYAT - 292 24.02.2018 - TARİHTEN VE GÜNÜMÜZDEN TÜRK DÜNYASI ESİNTİLERİ – 84 20.02.2018 - KİTÂBİYAT 291 17.02.2018 - Yardımcı doçent doktorlarla alakalı düzenleme 13.02.2018 - SON ERMENİ / Bir Hasret Öyküsü: 10.02.2018 - Prof. Dr. NİYAZİ KAHVECİ ile sohbet 06.02.2018 - FERRUH BOZBEYLİ VE MEŞ’ALE KİTAPLARI FERRUH BOZBEYLİ 02.02.2018 - Sigara : Cebinizdeki katiliniz 30.01.2018 - TÜRK DÜNYASI KÜLTÜRÜ 26.01.2018 - KARS KAFKAS CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 23.01.2018 - KİTÂBİYAT - 287 20.01.2018 - ŞÂİR ve YAZAR M. HALİSTİN KUKUL İLE KÜLTÜR ve DİL ÜZERİNE SOHBET - 3 16.01.2018 - ÇEVRE SORUNLARI VE İSLAM 14.01.2018 - ŞÂİR ve YAZAR M. HALİSTİN KUKUL İLE TÜRK DİLİ ÜZERİNE SOHBET - 2 09.01.2018 - ÖTÜKEN NEŞRİYAT’TAN İSMAİL GASPIRALI KÜLLİYATI 06.01.2018 - ŞÂİR ve YAZAR M. HALİSTİN KUKUL İLE KÜLTÜR ve DİL ÜZERİNE SOHBET - 1 03.01.2018 - Kitâbiyat (284) 30.12.2017 - TÂRİHTEN VE GÜNÜMÜZDEN TÜRK DÜNYASI ESİNTİLERİ – 82 27.12.2017 - Kitabiyat-283 23.12.2017 - Edebiyat Araştırmacısı Yazar İSA KOCAKAPLAN İle sohbet 18.12.2017 - KİTÂBİYAT - 282 16.12.2017 - Dr. IŞIK ÖZKEFELİ Hanımefendi ile sohbet 12.12.2017 - BELKİ, KEŞKE, NEYSE… 09.12.2017 - FERRUH DEMİRMEN Açıklamaya devam ediyor: 05.12.2017 - MÜNiP UTANDI 01.12.2017 - "Başkalarını aldatmaya yönelik yalanlar üretiliyor" 28.11.2017 - TÂRİHİMİZİ AYDINLATAN BELGELER 25.11.2017 - TARİHTEN VE GÜNÜMÜZDEN TÜRK DÜNYASI ESİNTİLERİ – 81 22.11.2017 - KİTÂBİYAT 278 18.11.2017 - TÜRK BALIKADAMLAR SPOR KULÜBÜ BAŞKANI SAYIN NEZİH SARUHANOĞLU İLE RÖPORTAJ 14.11.2017 - BİR DEVRİN HÂFIZASI 11.11.2017 - Operatör Doktor AHMET YÜCETÜRK anlatıyor. 07.11.2017 - AVRUPA’DA TÜRK İZLERİ (BİR YAVUZ BÜLENT BÂKİLER KLASİĞİ) 04.11.2017 - Op. Dr. AHMET YÜCETÜRK Anlatıyor 01.11.2017 - BÜYÜK YALAN - Kitabiyat-275 28.10.2017 - Emekli Subay, Yazar ve Kıbrıs Gazisi, ATİLLA ÇİLİNGİR ile ÖNCE VATAN isimli son kitabı vesilesiyle genel olarak ‘Vatan Kavramı’ hakkında konuştuk -3- 28.10.2017 - TARİHTEN VE GÜNÜMÜZDEN TÜRK DÜNYASI ESİNTİLERİ - 80 25.10.2017 - Emekli Subay, Yazar ve Kıbrıs Gazisi, ATİLLA ÇİLİNGİR ile ÖNCE VATAN İsimli Son Kitabı Hakkında Konuştuk -2- 24.10.2017 - Emekli Subay, Yazar ve Kıbrıs Gazisi, ATİLLA ÇİLİNGİR ile ÖNCE VATAN İsimli Son Kitabı Hakkında Konuştuk 24.10.2017 - KİTÂBİYAT - 274 21.10.2017 - İsa Kocakaplan ile Ziya Gökalp hakkında konuştuk 17.10.2017 - KİTABİYAT - 273 14.10.2017 - Dr. YUNUS ZEYREK sohbeti 2. bölüm 13.10.2017 - HİNDİSTAN TÜRKLERİ: DRAVİDİLER 10.10.2017 - ÂRİF NİHAT ASYA 07.10.2017 - Dr. YUNUS ZEYREK ile sohbet 03.10.2017 - ÇİÇEKLER KARDA DA AÇAR 30.09.2017 - Tarihten ve günümüzden Türk Dünyası esintileri-79 26.09.2017 - SİBİRYA TÂRİHİ - BAŞLANGICINDAN 1917’YE KADAR- 23.09.2017 - Orta Asya, Orta Çağ ve Genel Türk Tarihi Uzmanı Prof. Dr. AHMET TAŞAĞIL ile sohbet 20.09.2017 - KİTÂBİYAT - 269 16.09.2017 - Barok Müzik ve Klavsen Sanatkârı, Prof. Leyla Pınar Tansever 16.09.2017 - Prof. Dr. LEYLA PINAR TANSEVER Hanımefendi ile sohbet 13.09.2017 - Kitabiyat-268 09.09.2017 - Yavuz Bülent Bâkiler ile Türkçemiz hakkında şaka ile karışık sohbet 06.09.2017 - Kitabiyat-267 05.09.2017 - Oğuzhan Cengiz ile kardeşi ülkücü şehit Erhan Cengiz hakkında konuştuk 29.08.2017 - İZ BIRAKTILAR / ŞEHİT ERHAN CENGİZ 26.08.2017 - Tarihten ve Günümüzden Türk Dünyası Esintileri 78 23.08.2017 - KİTÂBİYAT 265 19.08.2017 - Dr. Abdülkadir Sezgin söyleşisi 3 17.08.2017 - KİTÂBİYAT - 264 12.08.2017 - Sosyolog Dr. ABDÜLKADİR SEZGİN ile sohbet 09.08.2017 - Kitabiyat-263 05.08.2017 - Alevîlik 02.08.2017 - Kitabiyat-262 29.07.2017 - TARİHTEN VE GÜNÜMÜZDEN TÜRK DÜNYASI ESİNTİLERİ - 77 26.07.2017 - Kitabiyat-261 22.07.2017 - Doç. Dr. AYŞE SIDIKA OKTAY Hanımefendi ile sohbet 4 19.07.2017 - Kitabiyat-260 15.07.2017 - Doç. Dr. AYŞE SIDIKA OKTAY ile sohbet 3 12.07.2017 - Kitabiyat-259 08.07.2017 - Doç. Dr. AYŞE SIDIKA OKTAY Hanımefendi ile sohbet 2 05.07.2017 - Kitabiyat-258 01.07.2017 - Doç. Dr. AYŞE SIDIKA OKTAY Hanımefendi İle SOHBET 28.06.2017 - Kitabiyat-257 25.06.2017 - Esintiler 76 24.06.2017 - Hukukçu ve ilahiyatçı, fahrî vaiz İHSAN TOKSARI söyleşisi 21.06.2017 - Kitabiyat-256 17.06.2017 - ALİ RIZA TEMEL Hocaefendi ile Ramazan Sohbeti… 14.06.2017 - Kitabiyat-255 13.06.2017 - İslâm Hukuku Profesörü Dr. FARUK BEŞER Açıklıyor: 07.06.2017 - Kitabiyat-254 03.06.2017 - lâhiyatçı Prof Dr. HASAN ELİK Hoca ile sohbet 31.05.2017 - Kitabiyat-253 28.05.2017 - 20. AVRASYA EKONOMİ ZİRVESİ SONUÇ BİLDİRİSİ 27.05.2017 - İstanbul Başvaizi MUSTAFA AKGÜL ile sohbet 24.05.2017 - KİTÂBİYAT 20.05.2017 - İngilizler Kıbrıs’ı elimizden nasıl aldı? 17.05.2017 - Kitabiyat-251 13.05.2017 - İlahiyatçı, Felsefeci Prof. Dr. ALPARSLAN AÇIKGENÇ Beyefendiyle sohbet 2 10.05.2017 - Kitabiyat-250 06.05.2017 - İlahiyatçı, Felsefeci Prof. Dr. ALPARSLAN AÇIKGENÇ Beyefendiyle sohbet 03.05.2017 - Kitabiyat-249 29.04.2017 - Esintiler 74 26.04.2017 - Kitabiyat-248 22.04.2017 - Kırk Yıllık Gazeteci - Araştırmacı Yazar YAŞAR AKSOY ile sohbet 19.04.2017 - Kitabiyat-247 15.04.2017 - Kıbrıs Gazisi Emekli Yarbay, Fikir Adamı ve Yazar ATİLLA ÇİLİNGİR ile sohbet 11.04.2017 - TEŞKİLÂT-I MAHSUSA’NIN KAFKASYA MİSYONU VE OPERASYONLARI 08.04.2017 - ‘Târihî bir kırılma noktası: 16 NİSAN’ 05.04.2017 - Kitabiyat-245 01.04.2017 - Üç aylar ve Regaib Kandili 29.03.2017 - KİTÂBİYAT - 244 25.03.2017 - TARİHTEN VE GÜNÜMÜZDEN TÜRK DÜNYASI ESİNTİLERİ 73 22.03.2017 - Kitabiyat-243 18.03.2017 - Av. Yaşar Topcu ile Anayasa referandumu 15.03.2017 - KİTÂBİYAT 242 11.03.2017 - Prof. Dr. AYTEN ALTINTAŞ ile sohbet 08.03.2017 - Kitabiyat-241 04.03.2017 - Sosyolog Doç. Dr. SÜLEYMAN DOĞAN ile sohbet 01.03.2017 - Kitabiyat-240 25.02.2017 - TARİHTEN VE GÜNÜMÜZDEN TÜRK DÜNYASI ESİNTİLERİ 72 22.02.2017 - Kitabiyat-239 18.02.2017 - Fizik Yüksek Mühendisi TAŞKIN TUNA ile sohbet 15.02.2017 - Kitabiyat-238 11.02.2017 - Tarihçi – Yazar ERTUĞRUL SERTBAŞ röportajı 08.02.2017 - Kitabiyat-237 04.02.2017 - Prof. Dr. Ümit Meriç Hanımefendi ile Merhum Babası Cemil Meriç hakkında konuştuk 01.02.2017 - Kitabiyat-236 28.01.2017 - Tarihte ve günümüzden Türk Dünyası Esintileri 71 25.01.2017 - Kitabiyat-235 21.01.2017 - Yüksek Mimar, Prof. Dr. Suphi Saatçi ile sohbet-3 18.01.2017 - Yahya Kemal ve Atatürk 14.01.2017 - Yüksek Mimar, Prof. Dr. SUPHİ SAATÇİ ile sohbet 11.01.2017 - Rusların gözüyle Türkiye 07.01.2017 - ORTADOĞU'DA İNŞA EDİLEN MEDENİYET 04.01.2017 - Kitabiyat-232 31.12.2016 - KIBRISIN GELECEĞİ İÇİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NE KKTC HALKINA DÜŞEN GÖREVLER 28.12.2016 - KİTÂBİYAT - 231 24.12.2016 - FUAT DİRİKER İLE SOHBET 21.12.2016 - Kitabiyat-230 18.12.2016 - Yüksek Mühendis ALİ CAN Beyefendi ile sohbet-2 17.12.2016 - Yüksek Mühendis ALİ CAN Beyefendi ile sohbet 14.12.2016 - CEMİL MERİÇ VE ‘BU ÜLKE’ İSİMLİ ESERİ 10.12.2016 - DUDAK UÇUKLATACAK AÇIKLAMALAR… 07.12.2016 - Kitabiyat-228 03.12.2016 - Doç. Dr. MEHMET SEYFETTİN EROL ile sohbet 30.11.2016 - Kitabiyat-227 26.11.2016 - ESİNTİLER - 70 23.11.2016 - Kitabiyat-226 19.11.2016 - İlahiyatçı Prof. Dr. NADİM MACİT ile sohbet 16.11.2016 - YAŞAT Kİ YAŞAYASIN 12.11.2016 - Sinema Yazarı İHSAN KABİL ile... 09.11.2016 - Kitabiyat-224 05.11.2016 - Prof. Dr. RAHMİ GÜÇLÜ ile sohbet 02.11.2016 - Kitabiyat-223 29.10.2016 - TARİHTEN VE GÜNÜMÜZDEN TÜRK DÜNYASI ESİNTİLERİ 69 26.10.2016 - Kitabiyat 222 22.10.2016 - RUBASAM - Rumeli Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi Kurucu Başkanı Av. ÖZCAN PEHLİVANOĞLU söyleşi 19.10.2016 - DOĞU İLLERİ VE VARTO TÂRİHİ 15.10.2016 - Yrd. Doç. Dr. NESRİN GÜLLÜDAĞ ile sohbet 12.10.2016 - Kitabiyat 220 08.10.2016 - İSLAM’DA SORUMLULUK VE AHLAKÎ İLKELER 05.10.2016 - Kitabiyat 219 02.10.2016 - Prof. Dr. SÜLEYMAN HAYRİ BOLAY ile sohbet-2 01.10.2016 - Prof. Dr. SÜLEYMAN HAYRİ BOLAY ile sohbet 28.09.2016 - Kitabiyat-218 24.09.2016 - TARİHTEN VE GÜNÜMÜZDEN TÜRK DÜNYASI ESİNTİLERİ 68 21.09.2016 - Kitabiyat-217 18.09.2016 - Araştırmacı Yazar Av. HABİB HÜRMÜZLLÜ Anlatıyor: (İKİNCİ VE SON BÖLÜM) 17.09.2016 - Araştırmacı Yazar Av. HABİB HÜRMÜZLLÜ Anlatıyor: (Birinci Bölüm) 10.09.2016 - Prof. Dr. FARUK BEŞER Hoca ile sohbet 07.09.2016 - Kitabiyat-216 03.09.2016 - Prof. Dr. AHMET TAŞAĞIL ile MUHTEŞEM BİR TARİH SOHBETİ 31.08.2016 - Kitabiyat-215 27.08.2016 - TARİHTEN VE GÜNÜMÜZDEN TÜRK DÜNYASI ESİNTİLERİ 67 24.08.2016 - Kitabiyat-214 20.08.2016 - Prof. Dr. VAHİT TÜRK söyleşisi 17.08.2016 - Kitabiyat-213 13.08.2016 - Sosyolog Güneş Ayas ile Türk Mûsikîsinin yasaklı dönemleri 10.08.2016 - KUR’ÂNÎ MİLLİYET TELÂKKİSİ VE IRKÇILIK SAPMASI 07.08.2016 - EMETE GÖZÜGÜZELLİ ile sohbet 03.08.2016 - KİTÂBİYAT - 211 30.07.2016 - KIBRIS TÂRİHİNDE TEMMUZ AYI HÂDİSELERİ: 27.07.2016 - KİTÂBİYAT-210 23.07.2016 - Doç. Dr. Sümer, Irak Türkleri ile ilgili teşhislerini ve tedâvi yöntemlerini anlattı 20.07.2016 - KİTÂBİYAT 209 16.07.2016 - MACARİSTAN'DA TÜRK İZLERİ Prof. Dr. ORHAN GEDİKLİ ile Macaristan Seyahatini Konuştuk. 13.07.2016 - KİTÂBİYAT 208 09.07.2016 - YAVUZ BÜLENT BÂKİLER ile TÜRKÇE ÜZERİNE SOHBET 02.07.2016 - Muhterem EMİN IŞIK Hocaefendi ile RAMAZAN SOHBETİ 29.06.2016 - TÜRK TOPLUMUNUN KÜLTÜREL DİNAMİKLERİ 25.06.2016 - TARİHTEN VE GÜNÜMÜZDEN TÜRK DÜNYASI ESİNTİLERİ 65 22.06.2016 - MAHBÛBU’L-KULÛB / GÖNÜLLER SEVGİLİSİ 18.06.2016 - Şahsiyet Kavramı ve Müslüman’ın Husûsiyetleri 15.06.2016 - MÛSIKÎ İNKILÂBININ SOSYOLOJİSİ 11.06.2016 - Prof. Dr. ADNAN DEMİRCAN, anlatıyor 08.06.2016 - Kitabiyat-204 04.06.2016 - Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. SEFA SAYGILI ile sohbet 01.06.2016 - Kitabiyat-203 29.05.2016 - TARİHTEN VE GÜNÜMÜZDEN TÜRK DÜNYASI ESİNTİLERİ - 64 28.05.2016 - Emekli Kurmay Albay Dr. Araştırmacı Yazar ÖMER LÜTFİ TAŞÇIOĞLU ile söyleşi-2 27.05.2016 - Emekli Kurmay Albay Dr. Araştırmacı Yazar ÖMER LÜTFİ TAŞÇIOĞLU ile söyleşi 25.05.2016 - Kitabiyat-202 21.05.2016 - MAİRAMKAN İSÂBAEVA Hanımefendi ile Şkonuştuk 18.05.2016 - RAVZATÜ’Ş-ŞÜHEDA* 14.05.2016 - Mahmut Çetin ile sohbet 11.05.2016 - KİTABİYAT-200 07.05.2016 - Sosyolog Prof. Dr. MAHMUT ARSLAN sohbet 30.04.2016 - ERMENİ İDDİALARINA DESTEK VEREN TÜRKİYE ALEYHTARI BİR DERGİ: 27.04.2016 - SÖZDE ‘BÜYÜK ERMENİSTAN’: OLGULAR VE KANITLAR 23.04.2016 - Arşiv Uzmanı, Araştırmacı-Yazar İSMET BİNARK ile söyleşi 20.04.2016 - TÜRK – ERMENİ İLİŞKİLERİNDE TÂRİHÎ, SİYÂSÎ VE HUKÛKÎ GERÇEKLER 16.04.2016 - Kimya Yüksek Mühendisi Dr. NECATİ SAYGILI 13.04.2016 - 100. YILINDA ERMENİ SORUNU 09.04.2016 - Yakın Târih Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. CEVDET KÜÇÜK Açıklıyor: 06.04.2016 - KİTÂBİYAT 195 02.04.2016 - Konunun Uzmanı ŞÜKRÜ SERVER AYA Ermeni Yalanlarını Açıklıyor 30.03.2016 - Kitabiyat-194 26.03.2016 - TARİHTEN VE GÜNÜMÜZDEN TÜRK DÜNYASI ESİNTİLERİ - 62 23.03.2016 - İSMET BİNARK ARMAĞANI 19.03.2016 - Vasiyetini basın toplantısı ile açıklaması sebebiyle BOZKURT İLHAM GENCER İLE RÖPORTAJ 16.03.2016 - DEDE KORKUT KİTABI 12.03.2016 - HÜSEYİN ALTUNTAŞ ile EDİTÖRLÜK hakkında 09.03.2016 - KİTABİYAT 191 05.03.2016 - AHMET KENDİGEL Beyefendi ile MUHARİP GAZİLERİMİZİ VE MESELELERİNİ KONUŞTUK-2 04.03.2016 - AHMET KENDİGEL Beyefendi ile MUHARİP GAZİLERİMİZİ VE MESELELERİNİ KONUŞTUK 02.03.2016 - Kitabiyat-190 27.02.2016 - TARİHTEN VE GÜNÜMÜZDEN TÜRK DÜNYASI ESİNTİLER - 61 24.02.2016 - KOCA REİS FAHRİ UZUN 20.02.2016 - CEMAATLEŞME 17.02.2016 - TURAN 13.02.2016 - Prof. Dr. YÜMNİ SEZEN İle Türklerin Müslümanlaşma Sürecindeki Gelişmeler üzerine.... 10.02.2016 - KİTABİYAT 187 06.02.2016 - SÜRGÜNDE YAŞAYAN HALK: AHISKALI TÜRKLER (İKİNCİ BÖLÜM) 05.02.2016 - SÜRGÜNDE YAŞAYAN HALK: AHISKALI TÜRKLER (BİRİNCİ BÖLÜM) 03.02.2016 - GÖNÜL DOSTLARI 30.01.2016 - TARİHTEN VE GÜNÜMÜZDEN TÜRK DÜNYASI ESİNTİLERİ - 60 27.01.2016 - Kitabiyat-185 23.01.2016 - Orta Asya, Orta Çağ ve Genel Türk Tarihi Uzmanı Prof. Dr. AHMET TAŞAĞIL ile TARİH SOHBETİ 20.01.2016 - Milletimize Revâ Görülen KÜLTÜR JENOSİDİ 16.01.2016 - DERD(S)İMİZ TÜRKÇE-3 15.01.2016 - DERD(S)İMİZ TÜRKÇE-2 14.01.2016 - DERD(S)İMİZ TÜRKÇE-1 13.01.2016 - KİTÂBİYAT - 183 10.01.2016 - GÖKBEY ULUÇ’la TÜRKÇE ile İlgili Meselelerimiz Hakkında Konuştuk-2 09.01.2016 - GÖKBEY ULUÇ’la TÜRKÇE ile İlgili Meselelerimiz Hakkında Konuştuk-1 06.01.2016 - Kitabiyat-182 02.01.2016 - BARIŞ DOSTER ile... 31.12.2015 - SEYİT AHMET ARVASÎ HOCAYI RAHMET, HASRET VE HÜRMETLE ANIYORUZ 30.12.2015 - SOYU KIRILAN KİM? / ERMENİ MESELESİ 26.12.2015 - TARİHTEN VE GÜNÜMÜZDEN TÜRK DÜNYASI ESİNTİLERİ - 59 23.12.2015 - SİYAH SANCAK 19.12.2015 - Türkiye’nin ilk sigorta dedektifi ATİLLA ÇİLİNGİR ile SİGORTALI HAYAT hakkında konuştuk. 16.12.2015 - Şehsüvâr-ı Cihângîr FÂTİHNÂME 12.12.2015 - Hadis Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. ABDULLAH YILDIZ ile sohbet üçüncü bölüm 11.12.2015 - Hadis Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. ABDULLAH YILDIZ İle sohbet İkinci Bölüm 10.12.2015 - Hadis Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. ABDULLAH YILDIZ ile sohbet 09.12.2015 - Kitabiyat-178 05.12.2015 - Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı D. MEHMET DOĞAN ile Türkçemizin ‘Hâl-i Pür Melal’(*) Vaziyetini Konuştuk. 02.12.2015 - KİTABİYAT 177 28.11.2015 - TARİHTEN VE GÜNÜMÜZDEN TÜRK DÜNYASI ESİNTİLERİ – 58 25.11.2015 - BÜYÜK FETİH MÜSLÜMANLARI VE RİVÂYETLERİ 23.11.2015 - Prof. Dr. Sayın ERDAL KEREY ile sohbet 18.11.2015 - KİTÂBİYAT-175 14.11.2015 - Emekli Savcı NECDET BAYRAKTAROĞLU Beyefendi sohbet 11.11.2015 - Kitabiyat-174 08.11.2015 - Müzisyen HÜSEYİN İPEK, Hocası; AHMET HATİPOĞLU’nu Anlatıyor.3 07.11.2015 - Müzisyen HÜSEYİN İPEK, AHMET HATİPOĞLU’nu Anlatıyor2 06.11.2015 - Söyleşi Ahmet Hatipoğlu 04.11.2015 - KİTÂBİYAT - 173 31.10.2015 - TARİHTEN VE GÜNÜMÜZDEN TÜRK DÜNYASI ESİNTİLERİ – 57 28.10.2015 - KİTÂBİYAT-172 25.10.2015 - İslam Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. ADNAN DEMİRCAN Anlatıyor: ON MUHARREM ve ÂŞURÂ GERÇEKLERİ 3 24.10.2015 - İslam Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. ADNAN DEMİRCAN Anlatıyor: 23.10.2015 - İslam Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. ADNAN DEMİRCAN Anlatıyor: ON MUHARREM ve ÂŞURÂ GERÇEKLERİ 1 21.10.2015 - FIRTINA ÇIKTIĞINDA UYUYABİLMEK 17.10.2015 - Türkçe Sevdalısı Yrd. Doç. Dr. ŞÂKİR ALPARSLAN YASA ile.... 14.10.2015 - ABD – Türkiye – Irak Üçgeninde TÜRKMEN MESELESİ 11.10.2015 - Irak Türklerinden ERŞAT HÜRMÜZLÜ, Delilleriyle Açıklıyor: ‘Kürtler ve İngilizler KERKÜK’LE ALAKALI Gerçekleri Gizliyorlar.’ 10.10.2015 - ‘IRAK VE BATILI DEVLETLER, IRAK TÜRKLERİNİN NÜFUSUNU DAİMA NOKSAN GÖSTERİRLER.’ 07.10.2015 - Kitabiyat-169 03.10.2015 - Orta Asya, Orta Çağ ve Genel Türk Tarihi Uzmanı Prof. Dr. AHMET TAŞAĞIL ile MUHTEŞEM BİR TARİH SOHBETİ 30.09.2015 - ŞEHİTLİK VE ŞEHİTLERİN HAYATI 23.09.2015 - Kitabiyat-167 19.09.2015 - ‘İslam dünyasındaki çatışmaların asıl sebebi İsrail ve süper güçlerin bölgeye hâkim olma isteğidir.’ 16.09.2015 - KİTÂBİYAT-166 12.09.2015 - ‘TÜRKÇE, ANADOLU’NUN TÜRKLEŞMESİNDE EN ÖNEMLİ ETKEN OLMUŞTUR.’ 09.09.2015 - KİTÂBİYAT 165 05.09.2015 - Yakın Dostu TOLGA YARMAN Beyefendi, Türk Aynştayn’ı OKTAY SİNANOĞLU’nu Anlatıyor.-2 04.09.2015 - Prof. Dr. TOLGA YARMAN Beyefendi, Türk Aynştayn’ı OKTAY SİNANOĞLU’nu Anlatıyor. 02.09.2015 - KİTÂBİYAT 164 29.08.2015 - VAZGEÇİLMEZ 3 ÜLKE; TÜRKMENİSTAN, ÖZBEKİSTAN VE KAZAKİSTAN 22.08.2015 - İLAHİYATÇI PROF. DR. ABDULHAKİM YÜCE HOCAMIZLA 19.08.2015 - KİTÂBİYAT 162 15.08.2015 - Araştırma Görevlisi KÜRŞAT YILDIRIM ve Eşi, Doktora Öğrencisi ELVİN YILDIRIM’ın İPEK YOLU Seyahatinde Üçüncü Durak: DUNHUANG 12.08.2015 - ARAL'IN SIRLARI 08.08.2015 - Türk Dili Uzmanı Dr. ŞÂKİR ALPARSLAN YASA ile Türkçe üzerine konuştuk. 05.08.2015 - KİTÂBİYAT 160 01.08.2015 - Öğretim Görevlisi BAHRİ ESKİN Beyefendi İle Merhum Prof. Dr. OKTAY SİNANOĞLU Hakkında Konuştuk. 29.07.2015 - KİTÂBİYAT 159 25.07.2015 - ANADOLU’NUN TÜRK VATANI OLUŞU 24.07.2015 - PTT ve TÜRK TELEKOM HÂTIRALARI 23.07.2015 - Gerçekçi Çözümler 22.07.2015 - Kıbrıs Barış Harekâtı’nda Destan Konusu Olaylar 21.07.2015 - Atilla Çilingir, savaşın sıcak yüzünü anlatmaya devam ediyor 20.07.2015 - 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı 17.07.2015 - Sayın Doç. Dr. EMİN IŞIK Hocaefendi ile TASAVVUF SOHBETİ 15.07.2015 - KİTÂBİYAT 157 11.07.2015 - Emekli Din Görevlisi Muharrir MUZAFFER COŞKUN Hocaefendi Stresten Kurtulmanın Yollarını ve ‘Akıl’ Kavramını Anlattı 08.07.2015 - KİTÂBİYAT 156 04.07.2015 - İslam Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. ADNAN DEMİRCAN Hoca Anlatıyor: 01.07.2015 - KİTÂBİYAT 155 27.06.2015 - TARİHTEN VE GÜNÜMÜZDEN TÜRK DÜNYASI ESİNTİLERİ - 54 26.06.2015 - İSLAMİYET’İN DERİN KAVRAMLARI 24.06.2015 - KİTÂBİYAT 154 20.06.2015 - Huzurlu Bir Toplum Yapısı 17.06.2015 - KİTÂBİYAT 153 13.06.2015 - Prof. Dr. İSKENDER ÖKSÜZ 10.06.2015 - KİTÂBİYAT 152 06.06.2015 - ALACAK SİGORTASI 04.06.2015 - KİTÂBİYAT 151-3 03.06.2015 - KİTÂBİYAT 151-2 02.06.2015 - KİTÂBİYAT 151-1 27.05.2015 - KİTÂBİYAT 150 23.05.2015 - Edebiyatçı Yazar MEHMET NURİ YARDIM ile KUBBEALTI AKADEMİSİ KÜLTÜR VE SANAT VAKFI’nı konuştuk. 20.05.2015 - KİTÂBİYAT - 149 18.05.2015 - Prof. Dr. HASAN ELİK ile ÜÇ AYLARIN KUTLU İKLİMiNDE ‘KURTULUŞ YOLLARI’NI KONUŞTUK. 13.05.2015 - Rumeli Fatihi Süleyman Şah ŞEHİT ŞEHZÂDE 06.05.2015 - KİTÂBİYAT 147 29.04.2015 - KİTABİYAT 25.04.2015 - TARİHTEN VE GÜNÜMÜZDEN TÜRK DÜNYASI ESİNTİLERİ - 52 22.04.2015 - kitabiyat 08.04.2015 - Kitabiyat-143 05.04.2015 - Ermeni Asılsız İddiaları Araştırmacısı ŞÜKRÜ SERVER AYA 04.04.2015 - Ermeni Asılsız İddiaları Araştırmacısı ŞÜKRÜ SERVER AYA 03.04.2015 - Ermeni Asılsız İddiaları Araştırmacısı ŞÜKRÜ SERVER AYA 01.04.2015 - KİTÂBİYAT-142 28.03.2015 - TARİHTEN VE GÜNÜMÜZDEN TÜRK DÜNYASI ESİNTİLERİ – 51 25.03.2015 - Biz İdil’den, Ural’dan… 21.03.2015 - Prof. Dr. Kenan Erzurumlu ile ‘TÜRKİYE’NİN MESELELERİ’ üzerine konuştuk 18.03.2015 - KALEM EFENDİLERİ 14.03.2015 - ERTUĞRUL KUMCUOĞLU 12.03.2015 - Ebedî âleme intikalinin 18. Yılında Av. Şerafettin Yılmaz ile GALİP ERDEM’i konuştuk. 11.03.2015 - KİTÂBİYAT 139 04.03.2015 - KİTÂBİYAT 138 28.02.2015 - KARADAĞ, DOST BİR BALKAN ÜLKESİ 25.02.2015 - KİTÂBİYAT 137 21.02.2015 - Prof. Dr. AHMET MUCİP GÖKÇEN Uyarıyor: 20.02.2015 - Prof. Dr. AHMET MUCİP GÖKÇEN ile Türkiye’nin iktisadî meselelerini konuştuk. 18.02.2015 - KİTÂBİYAT 136 14.02.2015 - EDİZ HUN ile çevre kirliliğine ait problemlerimizi konuştuk 11.02.2015 - KİTÂBİYAT 135 07.02.2015 - TÜRKİYE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK DERNEĞİ Genel Başkanı Sayın SERDAR DİNLER ile Sohbet 04.02.2015 - KİTÂBİYAT-134 31.01.2015 - TARİHTEN VE GÜNÜMÜZDEN TÜRK DÜNYASI ESİNTİLERİ – 49 28.01.2015 - KİTÂBİYAT 133 24.01.2015 - Gelir Dağılımı ve Ekonominin Geleceği 23.01.2015 - Türkiye Ekonomisi 21.01.2015 - KİTÂBİYAT 132 17.01.2015 - slam âleminin iktisadî yapısı 14.01.2015 - KİTÂBİYAT - 131 10.01.2015 - Kafkasya'da ufuk turu... 07.01.2015 - KİTÂBİYAT - 130 03.01.2015 - Türkiye’nin elektrik raporu 31.12.2014 - KİTÂBİYAT - 129 28.12.2014 - Tarihten ve Günümüzden Türk Dünyası Esintileri-48 26.12.2014 - Batılıların Mevlevî Mûsıkîsine ve Semâ Gösterilerine Bakış Açıları 24.12.2014 - KİTÂBİYAT - 128 20.12.2014 - ‘Mevlanâ, insan hayatında akıl kadar duygunun da önemli bir yeri olduğunu keşfetmiştir’ 17.12.2014 - KİTÂBİYAT - 127 13.12.2014 - Mutasavvıf Yazar İSMET BİNARK Beyefendi ile Hz. Mevlana’yı Konuştuk. 10.12.2014 - KİTÂBİYAT - 126 06.12.2014 - ‘Tasavvufî anlamda insan’ 05.12.2014 - Doç. Dr. Emin Işık Hocaefendi ile tasavvuf tadında sohbet... 03.12.2014 - KİTÂBİYAT - 125 29.11.2014 - Sabri Artam Vakfı Lozan ve Kerkük-Musul konulu açık oturum düzenledi 26.11.2014 - KİTÂBİYAT - 124 22.11.2014 - Gulâm Sistemi 19.11.2014 - KİTÂBİYAT - 123 16.11.2014 - Yavru Vatan KIBRIS Üzerine Oynanan Oyunlar 15.11.2014 - ‘Kıbrıs, kadim Türk-İslam yurdudur!’ 14.11.2014 - Yavru Vatan KIBRIS’ın dünü, bugünü ve geleceği 13.11.2014 - KİTÂBİYAT - 122 08.11.2014 - Pehlivanoğlu ile Türk Dünyası ve Türkler üzerine sohbet 05.11.2014 - KİTÂBİYAT - 121 01.11.2014 - İPEK YOLU Seyahatinde Üçüncü Durak: DUNHUANG 29.10.2014 - KİTÂBİYAT - 120 25.10.2014 - Tarihten ve Günümüzden Türk Dünyası Esintileri-46 22.10.2014 - KİTÂBİYAT - 119 18.10.2014 - ABD, ORTA DOĞU’yu yeniden yapılandırmak istiyor 17.10.2014 - ABD, Müslüman’ı Müslüman’a kırdırıyor 15.10.2014 - KİTÂBİYAT - 118 11.10.2014 - Nevzat Kösoğlu-2 10.10.2014 - Nevzat Kösoğlu-1 08.10.2014 - KİTÂBİYAT - 117 03.10.2014 - Beyoğlu Müftüsü Aydın Yığman ile Kurban Sohbeti 01.10.2014 - KİTÂBİYAT - 116 30.09.2014 - Tarihten ve Günümüzden Türk Dünyası Esintileri-45 24.09.2014 - KİTÂBİYAT-115 20.09.2014 - ‘Türk milliyetçiliği fikriyatının ‘öteki’si yoktur, kucaklayıcıdır’ 17.09.2014 - KİTÂBİYAT/114-2 16.09.2014 - KİTÂBİYAT/114-1 13.09.2014 - Türkçe’yi yabancı kelimelerin istilasından koruyamıyoruz 12.09.2014 - ‘Milleti oluşturan önemli unsurlurdan biri dil, diğeri de dindir’ 10.09.2014 - KİTÂBİYAT - 113 06.09.2014 - 85 çeşit uyku hastalığı olduğunu biliyor muydunuz? 03.09.2014 - KİTÂBİYAT - 112 30.08.2014 - ESİNTİLER-44 27.08.2014 - KİTÂBİYAT - 111 23.08.2014 - ‘NEVRUZ, OSMANLI DEVLETİ DÖNEMİNDE DE BAYRAM OLARAK KUTLANIYORDU.’ 22.08.2014 - ‘ERGENEKON, TÜRKLER İÇİN KUTLU BİR BAYRAM GÜNÜDÜR.’ 20.08.2014 - KİTÂBİYAT-110 16.08.2014 - Program Yapımcısı ve İcracı Müzisyen BÜNYAMİN AKSUNGUR İle Musiki Üzerine Söyleşi: 14.08.2014 - KİTÂBİYAT-109 09.08.2014 - Petrol Tröstleri, Alternatiif Enerji Kaynaklarının Kullanıma Alınmasını Engelliyor 06.08.2014 - KİTÂBİYAT-108 02.08.2014 - Çin'de bir cami ve Çinli Müslümanlar 27.07.2014 - Necati Dönmez Hocaefendi ile, Ramazan, oruç ve bayram üzerine sohbet 26.07.2014 - Kod adı Bozkurt 23.07.2014 - KİTÂBİYAT-107 19.07.2014 - Mezhepler din değildir 16.07.2014 - KİTÂBİYAT-106 12.07.2014 - Aydın Yığman ile Ramazan Sohbeti 09.07.2014 - KİTÂBİYAT-105 06.07.2014 - Kerbela Hâdisesi doğru algılanırsa, Müslümanları ayrıştırıcı değil, birleştirici olur 05.07.2014 - ‘Müslümanlar Kerbela Hâdisesini doğru bir şekilde anlamalıdırlar’ 02.07.2014 - KİTÂBİYAT-104 28.06.2014 - Ramazan ayı, ahiretin tanzimi için kaçırılmaz bir fırsattır 27.06.2014 - Tarihten ve günümüzden Türk Dünyası esintileri-42 25.06.2014 - KİTÂBİYAT-103 21.06.2014 - ‘Gel, gel, ne olursan ol yine gel’ sözü Mevlânâ'ya ait değildir! 18.06.2014 - KİTÂBİYAT-102 14.06.2014 - Türkçülük ve İsamiyet, Türk-İslam Sentezi üzerine ufuk turu 11.06.2014 - KİTÂBİYAT-101 07.06.2014 - Suriye’deki istikrarsızlık ve müdâhil ülkeler 04.06.2014 - KİTÂBİYAT-100 31.05.2014 - TARİHTEN VE GÜNÜMÜZDEN TÜRK DÜNYA ESİNTİLERİ 28.05.2014 - KİTÂBİYAT-99 24.05.2014 - ‘Dinimiz, bayanlara okuma yazma öğrenmeyi ve ilim tahsil etmeyi yasaklamamıştır.’ 21.05.2014 - KİTÂBİYAT-98 20.05.2014 - ‘Ey Moskova! Dilimi ve dinimi kaybetmediğim sürece senden korkmuyorum!’ 19.05.2014 - ‘Dersaadet’ten soylu Kırım’a gönül köprüsü...’ 14.05.2014 - KİTÂBİYAT-97 10.05.2014 - İslamiyet’in çok tartışılan meseleleri 07.05.2014 - KİTÂBİYAT-96 03.05.2014 - Tanrı inancı beynimizin sabit bir parçasıdır 30.04.2014 - KİTÂBİYAT-95 26.04.2014 - Tarihten ve günümüzden Türk Dünyası esintileri-40 23.04.2014 - KİTÂBİYAT-94 20.04.2014 - Nevzad Atlığ-4 19.04.2014 - Nevzad Atlığ-3 18.04.2014 - Nevzad Atlığ-2 17.04.2014 - Nevzad Atlığ-1 16.04.2014 - KİTÂBİYAT-93/3 15.04.2014 - KİTÂBİYAT-93/2 14.04.2014 - KİTÂBİYAT-93/1 12.04.2014 - İslamî mekânlardaki yıldızlı şekiller ve üç çiçek 09.04.2014 - KİTÂBİYAT-92 05.04.2014 - Tarihi İpek Yolu 02.04.2014 - KİTÂBİYAT-91 29.03.2014 - Tarihten ve günümüzden Türk Dünyası esintileri-39 26.03.2014 - KİTÂBİYAT-90 22.03.2014 - Kırım’ın Rusya Tarafından İşgali ‘Vahim bir Vak’a' 19.03.2014 - KİTÂBİYAT-89 15.03.2014 - Türkiye, kalkınmak için nükleer enerjiden yararlanmalıdır 12.03.2014 - KİTÂBİYAT-88 11.03.2014 - Potemkin’den Putin’e... 08.03.2014 - Türk siyaset kültüründe kadınların rolü 05.03.2014 - KİTÂBİYAT-87 26.02.2014 - KİTÂBİYAT-86 22.02.2014 - Tarihten ve günümüzden Türk Dünyası esintileri-38 19.02.2014 - KİTÂBİYAT-85 15.02.2014 - Prof. Dr. Ahmet Akgündüz açıklıyor: 12.02.2014 - KİTÂBİYAT-84 08.02.2014 - Tuva Türklerinin hepsi, Türkiye’yi biliyor. 07.02.2014 - Prof. Gedikli: Tuva, Türklerin ilk yurtlarından biridir 04.02.2014 - KİTÂBİYAT-83 01.02.2014 - Toprak Bilimcisi Prof. Dr. İbrahim Ortaş uyarıyor 30.01.2014 - KİTÂBİYAT-82 25.01.2014 - Tarihten ve günümüzden Türk Dünyası esintileri-37 22.01.2014 - KİTÂBİYAT-81 19.01.2014 - Tuğrul ve Alp Türkkan kardeşlerle, Reha Oğuz Türkkan'ı konuştuk 18.01.2014 - Turgay Tüfekçi ile Reha Oğuz Türkkan’ı konuştuk 17.01.2014 - Ece Türkkan ile Prof. Reha Oğuz Türkkan’ı konuştuk 16.01.2014 - KİTÂBİYAT-80/3 15.01.2014 - KİTÂBİYAT-80/2 14.01.2014 - KİTÂBİYAT-80/1 11.01.2014 - Türkiye’nin azınlıklar meselesi 08.01.2014 - KİTÂBİYAT-79 05.01.2014 - Balkanlarda Osmanlı’nın Mührü, Türk İzleri Olarak Bize Gülümsüyor 03.01.2014 - Evlad-ı Fâtihan diyarından hüzünlü haberler var 01.01.2014 - KİTÂBİYAT-78 28.12.2013 - Tarihten ve günümüzden Türk Dünyası esintileri-36 25.12.2013 - KİTÂBİYAT-77 22.12.2013 - ‘Safahat mesela seçmeli ders kitabı olsa’ 21.12.2013 - Mehmet Âkif Ersoy, cihan devletinin vatandaşıdır 18.12.2013 - KİTÂBİYAT-76 14.12.2013 - Tasavvuf Sohbeti 11.12.2013 - KİTÂBİYAT-75 07.12.2013 - Yavuz Sultan Selim Han, 40.000 Aleviyi kesti mi? 04.12.2013 - KİTÂBİYAT-74 30.11.2013 - Tarihten ve günümüzden Türk Dünyası esintileri-35 27.11.2013 - KİTÂBİYAT-73 23.11.2013 - Irak Türkleri’nin durumu 20.11.2013 - KİTÂBİYAT-72 16.11.2013 - Suriye'nin geleceği 13.11.2013 - KİTÂBİYAT-71 02.11.2013 - Bağımsızlıktan asla vazgeçilemez 01.11.2013 - AB, 2004 Türkiye İlerleme Raporu dikkatle okunup çok iyi anlaşılmalıdır 31.10.2013 - KİTÂBİYAT-70/2 30.10.2013 - KİTÂBİYAT-70/1 26.10.2013 - Tarihten ve günümüzden Türk Dünyası esintileri-34 23.10.2013 - KİTÂBİYAT-69 19.10.2013 - ‘Ortadoğu’da savaşın eli kulağında mı?’ 12.10.2013 - Mürekkep Haber Portalı'nın Moderatörü Bilgin Güngör ile söyleşi 09.10.2013 - Necati Dönmez ile huzur sohbeti 09.10.2013 - KİTÂBİYAT-68 02.10.2013 - KİTÂBİYAT-67 25.09.2013 - KİTÂBİYAT-66 21.09.2013 - Milliyetçilik, milletini sevme duygusudur 18.09.2013 - KİTÂBİYAT-65 14.09.2013 - Özdemir Özsoy ile huzur sohbeti 11.09.2013 - KİTÂBİYAT-64 07.09.2013 - Prof. Dr. CİHAN OKUYUCU ile ‘YAZMA ESERLER’ sohbeti: 04.09.2013 - KİTÂBİYAT-63 31.08.2013 - Tarihten ve günümüzden Türk Dünyası esintileri-32 28.08.2013 - KİTÂBİYAT-62 24.08.2013 - Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın içyüzü 21.08.2013 - KİTÂBİYAT-61 17.08.2013 - Doç. Dr. Bayram Durbilmez uyarıyor 14.08.2013 - KİTÂBİYAT-60 07.08.2013 - İlim insanı Allah'a ulaştırır 07.08.2013 - KİTÂBİYAT-59 02.08.2013 - Hadis Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İSMAİL LÜTFİ ÇAKAN ile RAMAZAN SOHBETİ 31.07.2013 - KİTÂBİYAT-58 27.07.2013 - Gagavuz (Gök-Oğuz) Türkleri 26.07.2013 - Millî ve Mânevî Değerlerimiz, Geleneklerimiz 24.07.2013 - KİTÂBİYAT-57 19.07.2013 - Cami, Namaz ve Cuma Namazı 17.07.2013 - KİTÂBİYAT-56 13.07.2013 - Prof. Dr. Arslantürk ile Dinî Kavramlar-2 12.07.2013 - Prof. Dr. Arslantürk ile Dinî Kavramlar 10.07.2013 - KİTÂBİYAT-55 06.07.2013 - MEHMET TURGUT’un vefatının dördüncü yıldönümü-3 05.07.2013 - MEHMET TURGUT’un vefatının dördüncü yıldönümü-2 04.07.2013 - MEHMET TURGUT’un vefatının dördüncü yıldönümü-1 03.07.2013 - KİTÂBİYAT-54/3 02.07.2013 - KİTÂBİYAT-54/2 01.07.2013 - KİTÂBİYAT-54 29.06.2013 - Tarihten ve günümüzden Türk Dünyası esintileri-30 26.06.2013 - KİTÂBİYAT-53 22.06.2013 - Sait Başer ile Türklük ve İslamiyet üzerine 19.06.2013 - KİTÂBİYAT-52 15.06.2013 - Dr. (HC) ÖZKAN HÜSEYİN ile BATI TRAKYA TÜRKLERİ’ni konuştuk 12.06.2013 - Ayasofya Camii, Türk-İslam Tapusudur 12.06.2013 - KİTÂBİYAT-51 08.06.2013 - Prof. Akagündüz ile Ayasofya Camii’ni konuştuk 05.06.2013 - KİTÂBİYAT-50 01.06.2013 - Türklerin tarihte ilk olarak gerçekleştirdikleri deneyler 31.05.2013 - Tüfeğin Türkler tarafından icat edildiğini biliyor muydunuz? 29.05.2013 - KİTÂBİYAT-49 25.05.2013 - Tarihten ve günümüzden Türk Dünyası esintileri-29 22.05.2013 - KİTÂBİYAT-48 18.05.2013 - Hâmilelikten anneliğe geçiş dönemi için tavsiyeler 17.05.2013 - Altın değerinde bilgiler… 16.05.2013 - Çağlar boyunca Türk toplumlarında kadın 15.05.2013 - KİTÂBİYAT-47 11.05.2013 - “Bu devlet, Atatürk’ün ifâdesi ile; ‘NE MUTLU TÜRKÜM’ Diyenlerindir." 08.05.2013 - KİTÂBİYAT-46 04.05.2013 - Dil yoksa, kültür de yoktur. 02.05.2013 - KİTÂBİYAT-45 27.04.2013 - Cengiz Han'ın milliyeti ve kanunları 24.04.2013 - KİTÂBİYAT-44 20.04.2013 - MEHMET HACIHANEFİOĞLU (2) 19.04.2013 - MEHMET HACIHANEFİOĞLU (1) 17.04.2013 - KİTÂBİYAT-43 13.04.2013 - Gençlik meseleleri 10.04.2013 - KİTÂBİYAT-42 06.04.2013 - Aşırı şişmanlıktan korunmanın yollarını 05.04.2013 - Çağın hastalığı ‘aşırı şişmanlık’ 03.04.2013 - KİTÂBİYAT-41 30.03.2013 - Tarihten ve günümüzden Türk Dünyası esintileri-27 27.03.2013 - KİTÂBİYAT-40 23.03.2013 - ‘Baharı Beklerken Ömrüm Kış Oldu…’ 20.03.2013 - KİTÂBİYAT-39 16.03.2013 - Sâmiha Ayverdi-3 15.03.2013 - Sâmiha Ayverdi-2 14.03.2013 - Sâmiha Ayverdi-1 13.03.2013 - KİTÂBİYAT-38/2 12.03.2013 - KİTÂBİYAT-38/1 09.03.2013 - Ekmeğimizdeki hoyrat elleri engelleyin! 06.03.2013 - KİTÂBİYAT-37 27.02.2013 - KİTÂBİYAT-36 23.02.2013 - Gül Baba 20.02.2013 - KİTÂBİYAT-35 19.02.2013 - Şefkat Yuvası Darülaceze 13.02.2013 - KİTÂBİYAT-34 09.02.2013 - ‘Herkes kendi cennetini kurabilir’ 06.02.2013 - KİTÂBİYAT-33 02.02.2013 - Tarihe düşürülen notlar... 30.01.2013 - KİTÂBİYAT-32 28.01.2013 - TARİHTEN VE GÜNÜMÜZDEN TÜRK DÜNYASI ESİNTİLERİ-25 26.01.2013 - YÖK tasarısı üzerinde çözümler 25.01.2013 - Yeni YÖK Kanunu Tasarısı 23.01.2013 - KİTÂBİYAT-31 19.01.2013 - Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş’ın bilinmeyen yönleri 16.01.2013 - KİTÂBİYAT-30 09.01.2013 - KİTÂBİYAT-29 05.01.2013 - Mevlânâ Uzmanı ÖMER TUĞRUL İNANÇER Beyefendi ile röportaj (2) 04.01.2013 - Hz. Mevlânâ Âşıklarından ÖMER TUĞRUL İNANÇER Beyefendi ile röportaj (1) 02.01.2013 - KİTÂBİYAT-28 26.12.2012 - KİTÂBİYAT-27 22.12.2012 - Mevlana’nın edebiyatımızdaki izleri 19.12.2012 - KİTÂBİYAT-26 15.12.2012 - Mevlânâ Celaleddin-i Rûmî Hazretleri 12.12.2012 - KİTÂBİYAT-25 08.12.2012 - Mevlânâ’da aşk felsefesi 05.12.2012 - KİTÂBİYAT-24 02.12.2012 - SÜPER GÜÇLERİN ORTADOĞU’DAKİ ÜSTÜNLÜK MÜCÂDELESİNDE MÜSLÜMANLARIN DURUMUNU KONUŞTUK. 01.12.2012 - 2. Dünya Savaşı'nda Avrasya'da üstünlük mücadelesi 30.11.2012 - Avrasya'daki üstünlük mücadelesi ve Türkler 28.11.2012 - KİTÂBİYAT-23 21.11.2012 - KİTÂBİYAT-22 17.11.2012 - Türkçülük, Milliyetçilik ve İslamiyet 14.11.2012 - KİTÂBİYAT-21 10.11.2012 - Atatürk’ün İslamiyet hakkındaki görüşleri 07.11.2012 - KİTÂBİYAT-20 03.11.2012 - Dursun Gürlek ile kitap üzerine... 02.11.2012 - Kültür Tarihçisi DURSUN GÜRLEK ile Bal Tadında Sohbet… 31.10.2012 - KİTÂBİYAT-19 24.10.2012 - Tarihten ve günümüzden Türk Dünyası esintileri-22 24.10.2012 - KİTÂBİYAT-18 20.10.2012 - Aslî değerlerimiz 19.10.2012 - İsmet Binark Manifestosu 17.10.2012 - KİTÂBİYAT-17 15.10.2012 - Roman ve Türk romanı 10.10.2012 - KİTÂBİYAT-16 07.10.2012 - Dr. Cezmi Bayram, Türk Milliyetçiliği Düşünce Sistemi için Yeni Hedefler Belirliyor 06.10.2012 - Darbeler Döneminde, Türk Milliyetçiliği de Darbe Yedi 05.10.2012 - Milliyetçilik düşüncesinin gelişme safhaları 03.10.2012 - Milliyetçiliğin tarihi seyri 03.10.2012 - KİTÂBİYAT-15(2) 29.09.2012 - Tarihten ve günümüzden Türk Dünyası esintileri-21 26.09.2012 - KİTÂBİYAT-15 22.09.2012 - Ediz Hun ile sevgi üzerine 19.09.2012 - KİTÂBİYAT-14 15.09.2012 - Türkiye'nin etnik yapısı, Hitit Güneşi ve Türklük 12.09.2012 - KİTÂBİYAT-13 08.09.2012 - Her müslüman milliyetçi olmaya, dinen mecburdur 05.09.2012 - KİTÂBİYAT-12 02.09.2012 - Balkanların mazlumları ile zâlimleri 01.09.2012 - Balkanlar 31.08.2012 - Balkanlar’da etnik karmaşa 29.08.2012 - KİTÂBİYAT-11 25.08.2012 - Tarihten ve günümüzden Türk Dünyası esintileri-20 22.08.2012 - KİTÂBİYAT-10 15.08.2012 - KİTÂBİYAT-9 10.08.2012 - İslamiyet milliyetçiliği / Türkçülüğü yasaklamamıştır 08.08.2012 - KİTÂBİYAT-8 04.08.2012 - Dr. Abdülkadir Sezgin 03.08.2012 - Din insanın kullanma kılavuzudur 01.08.2012 - KİTÂBİYAT-7 28.07.2012 - Tarihten ve günümüzden Türk Dünyası esintileri-19 27.07.2012 - Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır 25.07.2012 - KİTÂBİYAT-6 20.07.2012 - Prof. Dr. Fark Beşer ile İslamiyet'te çok sorulan, merak edilen konular 18.07.2012 - KİTABİYÂT-5 14.07.2012 - Başkanlık Sistemi 11.07.2012 - KİTABİYAT-4 08.07.2012 - Şair ve yazar YAVUZ BÜLENT BÂKİLER ile Mülakat 4 ‘Kelime bilgisi kısır olanın düşünce dünyası dardır.’ 07.07.2012 - YAVUZ BÜLENT BÂKİLER ile Mülakat 3 06.07.2012 - YAVUZ BÜLENT BÂKİLER ile mülakat 2 05.07.2012 - Dilimiz milletimize yabancılaştırıldı 04.07.2012 - KİTÂBİYAT-3 30.06.2012 - Tarihten ve günümüzden Türk Dünyası esintileri-18 27.06.2012 - KİTÂBİYAT-2 23.06.2012 - ‘Milletimize hizmet edecek insanların, milletimizin değerleriyle barışık olması gerekir.’ 20.06.2012 - KİTABİYÂT-1 16.06.2012 - Sosyal bütünleşme ve din 11.06.2012 - Prof. Beşer, ‘Kutlu Doğum Haftası’nı anlattı 02.06.2012 - Prof. Yüksel acı gerçekleri haykırıyor 01.06.2012 - İnsansız Hava Aracı ve Uçak Sanâyii 26.05.2012 - Tarihten ve günümüzden Türk Dünyası esintileri-17 19.05.2012 - ‘Kötü huylardan arınmak; kendimizi ve Rabb’imizi tanımakla mümkün olur’ 12.05.2012 - ‘Sevgi sembolü GÜL, gönüllerin de bedenlerin de gıdası…’ 11.05.2012 - GÜL: Dertlere devâ, hastalara şifâ… 05.05.2012 - Türkiye'de hayvancılığın geldiği son nokta ve çözüm önerileri 28.04.2012 - Tarihten ve günümüzden Türk Dünyası esintileri-16 24.04.2012 - Yeni anayasa 20.04.2012 - Yeni Anayasa 19.04.2012 - Yeni Anayasa 18.04.2012 - Yeni Anayasa 17.04.2012 - Yeni Anayasa-1 14.04.2012 - Kutlu Doğum Haftası 07.04.2012 - ‘İslamiyet, Türk Milliyetçiliğini yasaklamamıştır.’ 03.04.2012 - Eğitim sisteminde yapılan değişiklikler 02.04.2012 - EĞİTİM SİSTEMİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 31.03.2012 - Tarihten ve günümüzden Türk Dünyası esintileri-15 29.03.2012 - İyi eğitimli insan topluma hayat verir 28.03.2012 - Gençlik, dinini ve milli değerlerini tanımalı 27.03.2012 - Yeminli Malî Müşâvir Ahmet Rüştü Çelebi Yeni Türk Ticaret Kanunu’nu topa tuttu 17.03.2012 - Türkiye Yeşilay Cemiyeti 10.03.2012 - ‘Müziğimizdeki yapı mükemmelliği, Süleymaniye’yi hatırlatıyor.’ 03.03.2012 - ‘YENİ anayasayı kimler istiyor?’ 02.03.2012 - Sadi Somuncuoğlu ile ‘Yeni Anayasa’yı konuştuk2 01.03.2012 - Sadi Somuncuoğlu ile ‘Yeni Anayasa’yı konuştuk 27.02.2012 - Tarihten ve günümüzden Türk Dünyası esintileri - 14 18.02.2012 - Prof. Dr. ORHAN KAVUNCU ile Türk Dünyası’nın Çevre Problemleri üzerine sohbet 11.02.2012 - ‘Türk Birliği için Ortak alfabe ve ortak iletişim dili şarttır.’ 04.02.2012 - Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. MEHMET İNBAŞI İle Tarih Sohbetinin İkinci Bölümünde; Osmanlı’nın Iskân Politikasını, Fetihlerin Kültürel ve Siyasî sebeplerini konuştuk 03.02.2012 - Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. MEHMET İNBAŞI; Evlad-ı Fâtihan Diyarı Balkanları anlatıyor 30.01.2012 - Tarihten ve günümüzden Türk Dünyası esintileri-13 21.01.2012 - Sevâl Günbal ile Safiye Erol üzerine... 15.01.2012 - İsmail Özmel ile ufuk turu-3 14.01.2012 - İsmet Özel ile ufuk turu 13.01.2012 - Türk kültürü ve medeniyeti tarihi 06.01.2012 - Türkiye'nin Meseleleri 01.01.2012 - TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA 2011 YILI OLAYLARI KRONOLOJİSİ 31.12.2011 - TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA 2011 YILI OLAYLARI KRONOLOJİSİ 24.12.2011 - Türk Dünyasında DOĞRU ZANNEDİLEN YANLIŞ İSİMLENDİRMELER 16.12.2011 - “Mevlana, Halis Türktür’ 10.12.2011 - Mevlana'dan günümüze cihanşümul barış ve birlik fikri 02.12.2011 - MEVLEVİLİK VE SEMÂ 26.11.2011 - Türk Dünyasında ortak dil-ortak alfabe 19.11.2011 - Yrd. Doç. Dr. MUSTAFA GÜNDÜZ 12.11.2011 - Tarihimizdeki kırılma noktaları 06.11.2011 - Prof. Dr. Ercüment KONUKMAN-3 05.11.2011 - Prof. Dr. Ercüment KONUKMAN-2 04.11.2011 - Prof. Dr. Ercüment KONUKMAN 29.10.2011 - Nogaylar 22.10.2011 - Çin Halk Cumhuriyeti’nin bilinmeyen tarafları 16.10.2011 - Yrd. Doç. Dr. SÜLEYMAN DOĞAN - 2- 15.10.2011 - Yrd. Doç. Dr. SÜLEYMAN DOĞAN - 1- 08.10.2011 - Prof. Dr. SÂCİT ADALI 02.10.2011 - Prof. Dr. MUSTAFA ARGUNŞAH -2- 01.10.2011 - Prof. Dr. MUSTAFA ARGUNŞAH - 1- 17.09.2011 - TARİHTEN VE GÜNÜMÜZDEN TÜRK DÜNYASI ESİNTİLERİ – 9 03.09.2011 - Ses Sanatkârı RIZA RİT 26.08.2011 - Sırât-ı Müstakîm 19.08.2011 - İlahiyatçı Ve Hukukçu, İstanbul Eski Milletvekili İHSAN TOKSARI İle İslam’ın Temel Meselelerini Konuştuk 12.08.2011 - İslam Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. ABDÜZAZİZ BAYINDIR 07.08.2011 - İnsanlar konuşa konuşa 06.08.2011 - Yrd. Doç. Dr. SÜLEYMAN DOĞAN 05.08.2011 - Prof. Dr. HASAN ELİK ile İslamiyet’in bilinmeyen inceliklerini konuştuk. 23.07.2011 - ZEKİ HACIİBRAHİMOĞLU 16.07.2011 - T A R İ H T E N V E G Ü N Ü M Ü Z D E N T Ü R K D Ü N Y A S I E S İ N T İ L E R İ – 7 15.07.2011 - Prof. Dr. İSMAİL YAKIT ile Mübârek BERAT KANDİLİ için, İSLAM-İMAN-MÜMİN-MÜSLİM VE İSLAM’DA 3 H KURALI Hakkında Konuştuk 02.07.2011 - Dr. ZEKERİYA BEYAZ 28.06.2011 - Prof. Dr. İSMAİL LÜTFİ ÇAKAN 18.06.2011 - TARİHTEN VE GÜNÜMÜZDEN TÜRK DÜNYASI ESİNTİLERİ -6 04.06.2011 - Prof. Dr. SUPHİ SAATÇİ 02.06.2011 - İbâdet ve Dua Konusunda Bilinmeyenleri ve Yanlış Bilinenleri Kuyumcu Titizliğiyle Büyüteç Altına Alıyor. 21.05.2011 - TARİHTEN VE GÜNÜMÜZDEN TÜRK DÜNYASI ESİNTİLERİ -5 07.05.2011 - Prof. Dr. SUPHİ SAATÇİ 23.04.2011 - TARİHTEN VE GÜNÜMÜZDEN TÜRK DÜNYASI ESİNTİLERİ -4 09.04.2011 - Avukat ZEKİ HACIİBİRAHİMOĞLU 26.03.2011 - TÜRK GELENEĞİNDE NEVRUZ 20.03.2011 - Azra (Akgönenç) İnmeler 05.03.2011 - Prof. Dr. ÖZCAN YENİÇERİ -II- 04.03.2011 - Prof. Dr. ÖZCAN YENİÇERİ -I- 19.02.2011 - TARİHTEN VE GÜNÜMÜZDEN TÜRK DÜNYASI ESİNTİLERİ – 2 05.02.2011 - Prof. Dr. HASAN ELİK (2) 04.02.2011 - Prof. Dr. HASAN ELİK (1) 15.01.2011 - TÜRK DÜNYASI HAKKINDA GENEL VE ÖZET BİLGİLER 01.01.2011 - M. FATİH SALGAR 25.12.2010 - Prof. Dr. METİN KARAÖRS 11.12.2010 - Prof. Dr. Sultan Mahmut Kaşgarlı - DOĞU TÜRKİSTAN TARİHİ 04.12.2010 - ÂMİR ATEŞ 27.11.2010 - AHMET DERİNDERE 20.11.2010 - ‘VERDİĞİN GÜN, BAYRAMDIR.’ 13.11.2010 - Prof. Dr. HASAN ELİK -I- 06.11.2010 - Prof. Dr. SULTAN MAHMUT KAŞGARLI 30.10.2010 - İş, siyaset ve fikir adamı MUSTAFA ŞATIROĞLU 23.10.2010 - Dr. NECATİ SAYGILI 16.10.2010 - FATİH SALGAR 09.10.2010 - Dr. Abdurrahman Deveci Türkmensahra Türkmenlerini anlattı 02.10.2010 - FATMA PEKŞEN 25.09.2010 - Dr. NEFİ DEMİRCİ 18.09.2010 - Prof. Dr. METİN KARAÖRS 09.09.2010 - NAZİF OKUMUŞ -III- 08.09.2010 - NAZİF OKUMUŞ -II- 07.09.2010 - NAZİF OKUMUŞ -I- 05.09.2010 - Prof. Dr. HASAN ELİK -III- 04.09.2010 - Prof. Dr. HASAN ELİK -II- 03.09.2010 - Prof. Dr. HASAN ELİK -I- 28.08.2010 - Yazar ve Şair AHMET MÂHİR PEKŞEN -II- 27.08.2010 - Şair ve Yazar AHMET MÂHİR PEKŞEN -I- 21.08.2010 - Prof. Dr. YAKUP ÇİÇEK -II- 20.08.2010 - Prof. Dr. YAKUP ÇİÇEK -I- 14.08.2010 - Prof. Dr. MEHMET ERDOĞAN -IV 13.08.2010 - Dr. MEHMET ERDOĞAN -III- 12.08.2010 - Prof. Dr. MEHMET ERDOĞAN -II- 11.08.2010 - Prof. Dr. MEHMET ERDOĞAN -I- 07.08.2010 - Prof. Dr. SULTAN MAHMUT KAŞGARLI 01.08.2010 - AHMET MÂHİR PEKŞEN ile EDEBİYAT DERYÂSINDA KISA BİR GEZİNTİ… 31.07.2010 - AHMET MÂHİR PEKŞEN ile EDEBİYAT DERYÂSINDA KISA BİR GEZİNTİ… 24.07.2010 - Prof. Dr. YAKUP ÇİÇEK, BERAT GECESİ için müjdeler veriyor... 18.07.2010 - Prof. Hasan Elik, Hicreti anlatıyor 17.07.2010 - Prof. Dr. HASAN ELİK’in kültürümüze armağan ettiği hazine: ÂBADDEN HAYATA 16.07.2010 - ‘Hicret olmasaydı, bugün din-i mübîn-i İslâm’ın bizlere kadar intikali mümkün olabilir miydi?’ 10.07.2010 - MÎ’RÂC İLE İLGİLİ FARKLI GÖRÜŞLERDEN BÂZILARI 09.07.2010 - Prof. Dr. ABDULAZİZ BAYINDIR -II- 08.07.2010 - Prof. Dr. ABDULAZİZ BAYINDIR -I- 03.07.2010 - ÖZER RAVANOĞLU 26.06.2010 - Erol ÜLGEN, Ahmet KABAKLI’yı anlattı 25.06.2010 - Erol ÜLGEN, Ahmet KABAKLI’yı anlattı 19.06.2010 - Prof. Dr. BEKİR KARLIĞA -III- 18.06.2010 - Prof. Dr. BEKİR KARLIĞA -I- 18.06.2010 - Prof. Dr. BEKİR KARLIĞA -II- 05.06.2010 - Prof. Dr. HAYRETTİN KARAMAN 30.05.2010 - Ziraat Yüksek Mühendisi Prof. Dr. ORHAN KAVUNCU; 29.05.2010 - Prof. Dr. ORHAN KAVUNCU -I- 22.05.2010 - LEYLA SAYDAM (ERHAN) 16.05.2010 - Çok yönlü hoca sanatkâr Prof. Dr. M. ZEKİ KUŞOĞLU, 15.05.2010 - Prof. Dr. M. ZEKİ KUŞOĞLU -II- 14.05.2010 - Prof. Dr. M. ZEKİ KUŞOĞLU -I- 08.05.2010 - Prof. Dr. İDİL ARSLAN ALATON 01.05.2010 - Av. MUSTAFA NECATİ ÖZFATURA -II- 30.04.2010 - Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Av. MUSTAFA NECATİ ÖZFATURA, gençlere sesleniyor: 28.04.2010 - İSMET BİNARK 27.04.2010 - İSMET BİNARK -IV- 26.04.2010 - İSMET BİNARK -III- 25.04.2010 - İSMET BİNARK -II- 24.04.2010 - İSMET BİNARK -I- 17.04.2010 - Dr. YAŞAR KALAFAT 10.04.2010 - MUSTAFA GÖKTAŞ 10.04.2010 - Çevre ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği (ÇETKODER) Genel Başkanı MUSTAFA GÖKTAŞ 03.04.2010 - SADETTİN TANTAN -II- 02.04.2010 - SADETTİN TANTAN -I- 27.03.2010 - Av. İSMAİL ÖZMEL - III 26.03.2010 - Av. İSMAİL ÖZMEL -II- 25.03.2010 - Av. İSMAİL ÖZMEL -I- 21.03.2010 - Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi Başhekimi Dâhiliye Mütehassısı Dr. MEHMET SALMAN Röportajın 4. ve son bölümünde ‘Sağlık Turizmi’ni ve ‘Şifâlı Bitkiler’i konuştuk. 20.03.2010 - Dr. MEHMET SALMAN -III- 19.03.2010 - Dr. MEHMET SALMAN -II- 18.03.2010 - Dr. MEHMET SALMAN -I- 14.03.2010 - Prof.Dr. FEYZULLAH EROĞLU -II- 13.03.2010 - Prof. Dr. FEYZULLAH EROĞLU -I- 07.03.2010 - ERDOĞAN ÇOLAK -II- 06.03.2010 - ERDOĞAN ÇOLAK -I- 28.02.2010 - Av. İSMAİL MÜFTÜOĞLU -II- 27.02.2010 - Av. İSMAİL MÜFTÜOĞLU -I- 21.02.2010 - EMEKLİ GENERAL NEJAT ESLEN -III- 20.02.2010 - EMEKLİ GENERAL NEJAT ESLEN -II- 19.02.2010 - EMEKLİ GENERAL NEJAT ESLEN -I- 13.02.2010 - HAYATİ BAYRAK 07.02.2010 - Prof. Dr. ORHAN KURAL (4) 06.02.2010 - Prof. Dr. ORHAN KURAL (3) 05.02.2010 - Prof. Dr. ORHAN KURAL (2) 04.02.2010 - Prof. Dr. ORHAN KURAL (1) 30.01.2010 - Dr. AHMET İNAN 23.01.2010 - Prof. Dr. SEFA SAYGILI 16.01.2010 - ABDULLAH AKOSMAN RÖPORTAJ 10.01.2010 - YUNUS ZEYREK İLE AHISKA TÜRKLERİ’NİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARININI 09.01.2010 - YUNUS ZEYREK (2) 08.01.2010 - YUNUS ZEYREK (1) 02.01.2010 - ŞABAN GÜLBAHAR 26.12.2009 - Dr. BÂKİ DÖKME, AKUPUNKTUR’UN SIRLARINI AÇIKLAMAYA DEVAM EDİYOR. 25.12.2009 - A’dan Z’ye AKUPUNKTUR 19.12.2009 - (YUNUS EMRE RÖPORTAJININ 4. BÖLÜMÜ) 18.12.2009 - (YÛNUS EMRE RÖPORTAJININ 3. BÖLÜMÜ) 17.12.2009 - (YÛNUS EMRE RÖPORTAJININ 2. BÖLÜMÜ) 16.12.2009 - YÛNUS EMRE UZMANI YAMAN ARIKAN, BİZİM YÛNUS’U ANLATIYOR: 12.12.2009 - TÜRKÖZ ÖZBEY 05.12.2009 - Prof. Dr. ABDÜLKADİR DONUK -2- 04.12.2009 - Prof. Dr. ABDÜLKADİR DONUK -1- 21.11.2009 - DR. MEHMET NİYAZİ ÖZDEMİR RÖPORTAJI 14.11.2009 - Prof. Dr. UĞUR DERMAN RÖPORTAJI 08.11.2009 - MUHAMMED SALİH'İN FİKİR VE İNANÇ DÜNYASI 07.11.2009 - MUHAMMED SALİH RÖPORTAJININ İKİNCİ BÖLÜMÜ: 06.11.2009 - MUHAMMED SALİH 31.10.2009 - ‘Yalnız Demokrat’ FERRUH BOZBEYLİ 24.10.2009 - Halk Bilimleri Araştırmacısı Dr. YAŞAR KALAFAT ile ALEVİLİK konusunu konuştuk 17.10.2009 - TAŞKIN TUNA RÖPORTAJ 10.10.2009 - MEHMET GÜNTEKİN 27.09.2009 - İ S M E T B O Z D A Ğ 26.09.2009 - İSMET BOZDAĞ (RÖPORTAJIN İKİNCİ BÖLÜMÜ) 25.09.2009 - BASIN VE KÜLTÜR HAYATIMIZIN ASIRLIK ÇINARI İSMET BOZDAĞ 12.09.2009 - İslam Hukuku ana bilim dalında Hocaların Hocası Prof. Dr. SALİH TUĞ 11.09.2009 - İslam Hukuku ana bilim dalında Hocaların Hocası Prof. Dr. SALİH TUĞ 05.09.2009 - SELAHATTİN KAYA 04.09.2009 - SELAHADDİN KAYA HOCAEFENDİ 28.08.2009 - Oruç hakkında bilinmesi gereken her şey, 21.08.2009 - Hukukçu ve ilahiyatçı, fahrî vaiz : İHSAN TOKSARI 15.08.2009 - Prof. Dr. ALİ OSMAN ÖZCAN RÖPORTAJININ İKİNCİ BÖLÜMÜNDE HUZUR ARAYANLARA HOŞGÖRÜ VE SEVGİ TAVSİYE EDİYOR. 14.08.2009 - Prof. Dr. A L İ O S M A N Ö Z C A N HUZUR ARAYANLARIN İLGİLENDİĞİ KONULARLA İLGİLİ SORULARIMIZI CEVAPLANDIRDI. 09.08.2009 - DOĞU TÜRKİSTAN RÖPORTAJI BEŞİNCİ VE SON BÖLÜM 08.08.2009 - 'ÇİN, MÜSLÜMAN TÜRKLERE 118 ÇEŞİT İŞKENCE UYGULUYOR' 07.08.2009 - 'HEDEFİMİZ: DOĞU TÜRKİSTAN'IN BAĞIMSIZLIĞIDIR' 06.08.2009 - 'DOĞU TÜRKİSTAN OLAYLARI ÇİN SALDIRGANLIĞININ SONUCUDUR' 05.08.2009 - DOĞU TÜRKİSTAN RÖPORTAJI BİRİNCİ BÖLÜM:

Kıbrıs Gazisi Emekli Yarbay ve Yazar ATİLLA ÇİLİNGİR Kıbrıs Barış Harekâtı’nda Yaşadığı Destan Konusu Olayları Anlatmaya Devam Ediyor:



Oğuz Çetinoğlu: Tabur komutanınızın emri üzerine belirtilen araziyi ele geçirdiniz. Sonra?

Atilla Çilingir: Tabur komutanımızın emri ile ele geçirdiğimiz arazide çepeçevre savunmaya geçtik. Bir gün daha bitmiş ve gece her şeye gebe haliyle zifiri karanlığını örtmüştü Yeşil Ada'ya.

Muharebeler başlayalı dört gün dört gece olmuştu. Subayı, astsubayı, çavuşu, onbaşısı ve eri ile kader birliği yapmıştık. Yıllar boyu süren mezalime son verecek ve Kıbrıs Türkü'ne en tabii hakkı olan yaşama hürriyetini sağlayacaktık mutlaka. Tabur komutanımızın verdiği emirle, sırasıyla nöbet tutarak, hem kendi emniyetimizi, hem de mevzilerdeki erbaş ve erleri kontrollere başladık. Gece boyunca kontrollerimiz devam etti. Bu arada Rumlar sık sık ateş açarak birliklerimizi taciz ediyorlardı. Karşılığını şiddetle veriyorduk. Gökyüzü pırıl pırıldı, yıldız dolu bir gök kubbe ile baş başaydık. İlk günlerin muharebe şoku atlatılmıştı. Artık her şey hayatın bir parçasıydı.

Sabahleyin bütün birlik komutanları Tabur Karargâhı olarak konakladığımız küçük bir ağacın altında toplandık. Son durum değerlendirmesini yaptık. Taburda mevcut tek araç olan Land-Rover Jeep ile Rum köyünü keşfetmek üzere Yüzbaşı Süha Baykara ve ben görevlendirildik. Aracı, bir mücahit şoför kullanıyordu. Kendisi Kırnı hava indirme bölgesinin hemen yakınındaki Fotta köyündendi. Sessiz, sâkin çok çalışkan bir insandı. Yanımıza iki muhafız alarak köye hareket ettik. Vuno, Beşparmak dağlarının zirvesinde bulunan Buffavento Kalesi'nin hemen eteklerine kurulmuş tipik bir Rum köyü idi. Ancak evlerinin modernliği ve hayat seviyesinin mükemmeliyeti derhal göze çarpıyordu. Bütün evlerin çatısına güneş enerjisini ısıya dönüştüren cihazlar yerleştirilmişti. O yıllarda Türkiye’de bu cihazlar çok az evde vardı. Şunu bir kez daha anlıyorduk ki, Papaz’ın batılı ülkelerden almış olduğu yardımlar yalnızca Rum köylerinde kullanılmıştı! Kurtardığımız Türk köyleri ise Anadolu’muzda rastladığımız türden, kerpiçler ile inşa edilmişti.



Çetinoğlu: Neden?

Çilingir: Çünkü 1960 yılında kurulan Kıbrıs Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanı Makarios Adada Türk vatandaşlarına çimento, demir ve benzeri inşaat malzemesi satışı yasaklamıştı. Sebebi ise: O acılı yıllarda, Kıbrıslı Türklerin bu tür malzemeyi kendilerini Rum’un mezaliminden korumak maksadıyla mevzilerinde kullanmalarını önlemek içindi..!

Mevzide ikinci gecemizdi. Gecenin karanlığı yıldızlarla bezenmiş, ışıklı bir örtü gibi sarmıştı her yanımızı. Bir an Türkiye'yi, eşimi, kızımı, anne ve babamı, kardeşimi düşündüm. Sonra bu duyguları aklımdan uzaklaştırarak uykuya daldım. Sık sık silah sesleri ve çevre nöbetçilerinin sesleri ile dolan bir gece içerisinde ne kadar uyunursa ben de o kadar uyuyabilmiştim.

26 Temmuz sabahı tabur komutanım Turgut Aksoy ve ben 22 Temmuz 1974 gününden beri harekât kontrolüne verildiğimiz Hava İndirme Tugay Karargâhı'na gitmeye karar verdik. İki muhafız alarak Kırnı bölgesine hareket ettik. Tugay karargâhı, Milk Bar diye anılan bir kafeteryanın hemen karşısında Lefkoşe-Girne asfaltının kenarında iki katlı bir çiftlik evinin içinde idi. Burada Hava İndirme Tugayı Kurmay Başkanı, Kurmay Yarbay Atilla Erdem ve Tugay S-2'si İstihbarat Şube Müdürü Kurmay Binbaşı Cumhur Evcil ile görüştük. Cumhur Binbaşım her gün akşam 18:00'de tabur cephesinden istihbarat raporu gönderilmesini istedi. Ayrıca cephe hattı boyunca keşif kolları çıkararak düşman ile irtibatı devam ettirmemizi, yığınak yaptığı yerleri ve silah mevzilerinin nereleri olduğunu tespit etmemizi istedi. Dönerken, tabur personeline dağıtılmak üzere erbaş ve erlere birer sterlin, subay ve astsubaylar için beşer sterlin harçlık parası aldık. Dönüş yolu üzerindeki Milk Bar'a uğradık. Burası adeta bir kantin gibi kullanılıyordu. Buradan hellim peyniri, domates, karpuz ve ekmek alarak cepheye arkadaşlarımızın yanına, tabur karargâh bölgesine, Vuno'ya döndük. O akşamüstü bütün tabur karargâh personeli, kendimize güzel bir ziyafet çektik.

27 Temmuz günü bulunduğumuz araziyi iyice tanımaya çalıştık. Bir taraftan cephe bölükleri çıkardıkları keşif kolları ile düşmanla teması muhafazaya çalışırken, diğer taraftan da düşman ve arazi hakkında bilgi toplamaya çalışıyorlardı. Günün tamamı karşılıklı ateş teatisi ile geçti. Esas olan gece idi.



Çetinoğlu: Yine uykusuz geceler başladı…

Çilingir: Rumların yapabileceği bir sızmaya karşı bütün cephe hattının uyanık kalması gerekiyordu Bunu sağlamak da bizlere düşüyordu. Gecenin sessizliği zaman, zaman makineli tüfek sesleri ile bozuluyordu. Namlu ağız alevleri ile izli mermilerin peşinde bıraktıkları ışık huzmesi kuyruklu yıldız gibi bir o tarafa, bir bu tarafa gidip gelerek gece karanlığında bir sinema perdesini andıran Beşparmak dağları üzerine yansıyan bir filmi andırıyordu. Artık uykusuzluğa da alışmıştık. Zaman, zaman gözlerimiz açık rüyalar da görüyorduk ama bu çok kısa sürüyordu. Kısacası muharebe şartlarına alışmıştık. İlk günlerdeki şok ve acemiliğimiz yok olmuştu. Sanki hepimiz yıllardan beri savaşan profesyonel birer savaşçıydık. Erbaş ve erler değişen muharebe şartlarına uyum sağlayabilen yeri ve zamanına göre inisiyatiflerini kullanan, ölmemek için yapılabilecek olan her şeyi yapabilen usta birer savaşçıydılar artık.

Sihari-Vuno hattına yerleştiğimiz günden beri tabur karargâhının bulunduğu mevzii çevresinde 40 yaşlarında bir erimiz devamlı dolaşıp duruyordu. Kendisini yanımıza çağırarak hangi bölükten olduğunu sordum. Süha Yüzbaşının bölüğünden olduğunu, eğer izin verirsek taburda mevcut subay ve astsubayların yiyecek ve su ihtiyacını gönüllü olarak temin etmek istediğini belirtti. Kendisine teşekkür ederek, böyle bir şeye gerek olmadığını, bizlerin de aynen tüm erbaş ve erler gibi idare etmek durumunda olduğumuzu söyledimse de bir türlü dinletemedim.

‘Olmaz komutanım, sizler sağlıklı olacaksınız ki bu kadar arkadaşım başsız kalmasın. İzin verin sizlere bütün harekât boyunca ben bakayım. Hem ben sizlerden daha yaşlıyım, hem de bu iş bana daha uygundur.’

‘Tamam Mehmet Dayı’ diyerek kendisini tabur karargâhının ikmal sorumlusu yaptık. O günden sonra da ismi ‘Mehmet Dayı’ olarak kaldı. Gerçekten de o vefakâr insan Kıbrıs'tan ayrıldığımız güne kadar, tüm muharebeler boyunca bizlere kendi evlatlarına bakarcasına büyük bir şefkatle ve hizmetle baktı. Mehmet Dayı gün ışımadan kayboluyor ve gün batımında döndüğünde çeşit çeşit konserve, peynir, ekmek ne bulursa getiriyordu. Her seferinde şunu tekrarlıyordu:

‘Komutanım sakın ola ki aklınıza yanlış bir şey getirmeyin. Benim elim halen silah tutuyor, savaş yeniden başlarsa evvel Allah beni siz o zaman görün. Memleketimde keskin nişancılığımla tanırlar beni. Hem, eğer geriye dönmek kısmet olursa evlatlarıma, onların sorularına nasıl cevap veririm ben? Ne yaptın baba derlerse, ne cevap veririm? Onun için Rumlarla çarpışırsak, beni yanınızda değil, en önde, cephede göreceksiniz.’

Gerçekten de 2. harekâtta Mehmet Dayı'mızı en önde çarpışırken; kendisinin yarı yaşındaki arkadaşlarımı cesaretlendirirken gururla izledik. Ada'dan ayrılırken kendisine verilen Barış Harekâtı Şerit Rozetini, bölük komutanının mükâfat olarak aldığı sivil takım elbisesinin yakasına takan bu kahraman asker, Türk insanının bütün üstün niteliklerini sergilemiş, evlatlarına ve torunlarına anlatacağı gurur destanıyla memleketine uğurlanmıştı.

Türkiye'den ayrılalı on gün olmuştu. Sanki on güne bir ömür sığdırmıştık. Muharebe ne kadar kötü bir şeydi, tam bir vahşet yaşamıştık. Ölenler, öldürülenler, darmadağın olan aileler, insan sefilliği ve zavallı hayat. Öğleden sonra iki mücahit eri bulunduğumuz yere doğru yanlarında iki Kıbrıs eşeği ile üzerlerine ikişer kazan bağlanmış olarak geldiler. Kendilerini mücahit tabur komutanları Ali Naci Bey'in, ellerinde mevcut malzeme ile etli pilav yaptırarak yememiz için gönderdiğini söylediler. Evet, tam on gün sonra sıcak bir yemek yiyebilecektik.

Gece yarısına doğru zayıf bir şekilde duyulan bir telsiz anonsu yakaladık. Kendilerini tanıtarak Hava İndirme Tugayı 2. Tabur Komutanı Yarbay Turhan Erdem olduğunu söyleyen tabur komutanı, bütün yiyecek ve sularının tükendiğini, şu an ki yerlerinin Sihari'nin kuzeyi sırtlar hattı Buffavento Kalesi yakınlarında olduğunu söylüyor, acilen yiyecek ve su göndermemizi istiyor; ayrıca 50-60 kadar Rum Milli Muhafız askerinin kaleye sığındığını belirterek müşterek bir harekât yapmamızı teklif ediyordu. Ağlanacak halimize gülmeye başladık. Bizden yiyecek istiyorlardı. Fakat anlaşılan o ki, onlar bizden daha çok kötü durumdaydılar. Taburdan toplayabildiğimiz yiyeceklerin azamisini ve plastik bidonlara doldurduğumuz suyu, bize gelen Kıbrıs eşeklerine yükleyip yine gelen iki mücahit ve yanlarına verdiğimiz bir manga asker ile bulundukları yere doğru gece 01:00'de gönderdik. Sabaha karşı henüz hava aydınlanmadan tabur komutanları Yarbay Turhan Erdem; yanında birkaç komando ile yanımıza geldi. Kucaklaştık, yiyecek ve suya teşekkür etti.



Çetinoğlu: Yarbayım, öyle anlaşılıyor ki, büyük zorluklarla karşılaştınız fakat gururla hatırlanacak günler yaşadınız. Her gün bir evvelkinden farklı olmakla birlikte genelde aynı hâdiselerle karşılaştınız. Uygun görürseniz, savaş alanından biraz uzaklaşalım. Ele geçirdiğiniz yerleşim bölgelerindeki insanlardan size esir düşünler oldu mu? Onlarla neler yaşadınız?

Çilingir: Civar köylerden kaçan ve araziye yayılmış olan Rum Millî Muhafız askerleri ve sivil Rumlar, Lefkoşa Rum kesimine ulaşabilmek için bizim ele geçirdiğimiz bölgeden geçmek mecburiyetindeydiler. Böyle olunca da pek çoğu birliklerimize esir düşüyorlardı. Bir gün 4 kişilik esir grubu getirildi. Yaşlı bir karı-koca, 2-3 yaşlarında kız çocuğu ve bir genç kızdan oluşuyordu.

Esirler arasında küçük Rum kızı gözüme ilişti. Aman Allah'ım! Türkiye’de bıraktığım kızıma, Ebuş'uma ne kadar çok benziyordu. Aynı yaştaydılar sanki. Minik kız gayri ihtiyari kendilerine bir şey yapılacağı emrini verecek olan kişinin ben olacağımı zannetmiş olmalı ki, iki elini yüzüne doğru kaldırmış ve bana dönük: ‘No, noooo!’ diye bağırarak ağlıyordu.

Bir an kahroldum, küçük çocuğa ne yapılabilirdi ki? Yaşlı insanlara, kadınlara... Onlar artık Türk insanının namus ve şerefinin emânetiydiler. Aman dileyen insana el kaldırmak, zarar vermek bir kere dinimizce de günahtı. Ama dediğim gibi, Türk insanının o yüce özellikleri bir kez daha ortaya çıkıyordu. İnanılacak gibi değildi ama gerçekti.



Çetinoğlu: Siz ne yaptınız?

Çilingir: Tabur personeli aşını ve suyunu Rum esirlerle paylaştı. Önce karınlarını doyurduk. Susuzluktan dudakları parçalanmış Mehmetçiklerin mataralarında kalan son damla sularını küçücük çocuklara, yaşlı insanlara vermelerini seyrederken; insanımızın en büyük hasletini ve merhametini bir kez daha yaşıyordum. Ya bu durumun tersi olan yerlerde, yani esir düşen Kıbrıslı Türk kardeşlerimize ve yanlışlıkla Rum kesimine geçen veya hava indirme sırasında o bölgelere savrulan askerlerimize, subay ve astsubaylarımıza Rumlar, insanlığı utandıracak şekilde işkence ediyorlardı.

Rumlara esir düşenlerimizin çoğu şehit edilmişler, sağ kalanlar ise türlü işkencelere maruz kalarak akıllarını yitirmişlerdi.

Türklerle Rumların karşılaştırmasını bu olayların özünde yapmak gerekiyordu. Bir tarafta hep barbar gözüyle bakılan Türkler, diğer tarafta ise medeniyetin beşiği sayılan Yunan'ın kalıntıları, modern Avrupalı Rumlar. Doğru olan bir tek şey vardı ki o da bütün dünya basını tarafından tespit edilmiş olan gerçek: Rum katliamı ve zulmü. Ada'nın pek çok yerinde ortaya çıkan toplu katliamlar; Muratağa, Atlılar, Taşkent ve daha nice acılı topraklar, daha nice yaslı Türkler…

O dört kişilik aileyi ve küçük kızın korku dolu yardım isteyen çığlıklarını ömrüm oldukça hatırlayacağım.

Toplanan esirlerin arasında 20-25 yaşlarında, yeşil gözlü, beyaz tenli, simsiyah saçları ile tam bir Rum dilberi görüntüsünde bir kız vardı. Görünen o ki en genci ve akıllı olanı oydu. Kendisini yanıma çağırttığımda bir hayli tedirgindi. Başına kötü bir şey gelmesini bekler gibiydi. Titreyen bedeni ile karşımda durdu. Yüzünde mağrur bir ifade vardı ama gözleri korku doluydu. Kendisine İngilizce bilip bilmediğini sordum. Az da olsa bildiğini söyledi. İsminin Maria olduğunu ve Değirmenlik'te oturduklarını, 19 Temmuz gününden beri büyük bir korku içerisinde olduklarını, ağabeyinin Kutsovendi köyündeki komando kampında bulunduğunu, ama ondan da 20 gündür hiç haber alamadıklarını söyledi.

Maria ile konuştukça, korku dolu bakışlarının kaybolduğunu fark ettim. Ona korkmamalarını, burada Türk askerinin koruması altında olduklarını ve kendilerine hiçbir zarar verilmeyeceğini söyleyerek, bizlere güvenmesini ve bu söylediklerimi diğer esirlere de aktarmasını istedim.

Esirlerimiz arasında bir de papaz bulunuyordu. Ele geçirdiğimiz Miamilya köyünün papazıymış. Bize kin ve nefret dolu gözlerle bakıyordu ve ara sıra yanındaki Rum erkeklerin kulaklarına bir şeyler fısıldıyordu.

Bölüğümün kıdemli astsubayı Banazlı Cafer Başçavuş'a öncelikle subay ve astsubaylardan olmak üzere toplayabildiği kadar su ve yiyecek almasını ve toplananları çocuk ve kadınlardan başlayarak dağıtması emrini verdim. Kısa bir süre içerisinde tam 187 esir toplanmıştı. Cafer Başçavuşum toparlayabildiği kadarı ile yiyecek ve içeceği, esirlerin bulunduğu yere götürerek teslim etti. Aradan birkaç saat geçmişti. Esirlerin bulunduğu tarafa giderek kontrol etmek istedim. Yanlarına geldiğimde, bizim birkaç saat önce verdiğimiz su ve yiyeceğe hiç dokunulmamış olduğunu gördüm ve çok şaşırdım. Mariaya dönerek bu durumu açıklamasını istedim. Oda mahcup bir ifade ile aralarında bulunan papazın, yiyecekler geldikten sonra esirlere, Türklerin kendilerini zehirleyerek öldüreceklerini ve gelen hiçbir şeye dokunmamalarını istediğini söyledi. Bir anda büyük bir öfkeye kapılarak papaza bir şeyler yapmak istedim. Ancak kendime hâkim olarak, gönderdiğimiz yiyecekleri tek, tek önce ben tattım ve sudan içtim. Sonra: ‘İşte görün, eğer bana bir şey olursa hiçbir şeye dokunmayın.’ diye bağırdım.

Beni şaşkın bakışlarla tâkip eden o insanların gönderdiğimiz yiyecek ve suya nasıl saldırdıklarını izlerken içim burkuldu ve çok üzüldüm.

Maria, yanıma gelerek minnet dolu bakışlar içerisinde, teşekkür ederek yanağıma bir öpücük kondurdu ve beni kendi ağabeyi yerine koyduğunu da hemen ifade etti.



Çetinoğlu: Esirleri ne yaptınız?

Çilingir: Tabur komutanıma sordum. Kararsız olduğunu anlayınca esirleri serbest bırakmayı teklif ettim. Kabul etti. Esirlerin bulunduğu yere giderek Maria'yı yanıma çağırdım. Gidebileceklerini söyledim, yolu târif ettim. Maria, sevinç pırıltıları içerisindeki gözlerini gözlerime dikerek;

‘Sizlere minnettarız, bizlere insanlık dersi verdiniz, çok teşekkür ederim. Şunu da belirtmek isterim ki, bu durum aynı şekilde Türk kadın ve kızlarının başına gelseydi, bizim askerlerimiz; çoktan ırzlarına geçmiş ve pek çoğunu da öldürmüşlerdi. Seni ömrüm boyunca unutmayacağım Cesur Türk,’ diyerek boynuma sarıldı.

Bundan daha onur verici bir durum olabilir miydi? Aylar sonra Rum televizyonunun karşı propaganda yaptığı günlerden birinde, esirlerimiz arasında bulunan Miamilya köyünün papazının, esir düştüğünü ve Türk askeri tarafından nasıl işkence edildiğini yalan dolu sözlerle anlatırken, o yeşil gözlü güzel Maria'nın aynı programda, tam tersine askerlerimizden övgüyle söz etmesi ve eğer izliyorsam bana da sevgilerini gönderişini büyük bir heyecanla izleyecektim. Cesur Kız, hiç tereddüt etmeden anti-propaganda için çıktığı TV programında gerçeği söyleyerek, Rumlara insanlık dersi vermişti.



(DEVAM EDECEK)