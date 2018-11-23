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Zuhal Olcay’ın Lions’un Burslara Destek Konseri...

Zambak Karabay’ın haberi için tıklayınız...

Zuhal Olcay’ın Lions’un Burslara Destek Konseri...

Zambak Karabay’ın haberi için tıklayınız...

23 Kasım 2018 Cuma 17:46
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Zuhal Olcay’ın Lions’un Burslara Destek Konseri...

İSTANBUL / ZAMBAK KARABAY

İstanbul Anadolu Yakası Lions Federasyonu Kültür ve Sanat Komitesi Başkanı Zerrin Tever’in komitesi ve Dönem Federasyon Başkanı Sayın Lion Ertuğrul Yıldız’ın desteği ile organize ettiği Zuhal Olcay konseri CKM’de 19 Kasım Pazartesi günü gerçekleşti.

Burslar Koordinatörü Sayın Lion Tülay Gönüllü komiteyi hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi ile takdir etti...

600 kişinin katıldığı konserde; Anadolu Yakası Lions Federasyonu’nun Cumhuriyet Yıldızları adı verilen Burslu öğrencileri,TEGV gönüllüsü gençleri, Kadıköy Görme engelliler Derneği ve Ataşehir Eğitilebilir Engelli Meslek Edindirme Okulu öğretmenleri seyirciler arasındaydı. Ayrıca; birçok değerli katılımcı arasında Emekli Amiral Araştırmacı Yazar Sayın Türker Ertürk eşiyle birlikte konseri izlemeye gelen sanatseverler arasındaydı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Zuhal OlcayLions
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