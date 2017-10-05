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'Yenikapı 12' denizle buluştu

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Başkanlığı'nca gerçekleştirilen Yenikapı kurtarma kazıları kapsamında Theodosius Limanı'nda gün ışığına çıkartılan ve replikası tamamlanan "Yenikapı 12" batığının tanıtımı yapıldı.

'Yenikapı 12' denizle buluştu

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Başkanlığı'nca gerçekleştirilen Yenikapı kurtarma kazıları kapsamında Theodosius Limanı'nda gün ışığına çıkartılan ve replikası tamamlanan "Yenikapı 12" batığının tanıtımı yapıldı.

05 Ekim 2017 Perşembe 17:50
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'Yenikapı 12' denizle buluştu

İSTANBUL

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Başkanlığı'nca gerçekleştirilen Yenikapı kurtarma kazıları kapsamında Theodosius Limanı'nda gün ışığına çıkartılan ve replikası tamamlanan "Yenikapı 12" batığı tanıtıldı.

Yenikapı 12'nin tanıtımına İstanbul Üniversitesi Yenikapı Batıkları Projesi Başkanı Prof. Dr. Ufuk Kocabaş, Yenikapı Kurtarma Kazıları Başkanı ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Zeynep Kızıltan, RMK Marine Tersanesi Yat Bölümü Müdürü Özgür Numan, İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Murat, İstanbul Üniversitesi öğrencileri ve tersane işcileri katıldı.

Prof. Dr. Kocabaş, Yenikapı 12 replikasına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yenikapı 12 batığının Yenikapı kurtarma kazılarında bulunan 37 batık gemiden biri olduğunu hatırlattı.

Yenikapı 12'nin taşıdığı yükle gün ışığına çıkarıldığını dile getiren Kocabaş, şu bilgileri verdi:

"İlk incelemelerini yaptığımız, doktorasını üstlendiğimiz batıklarımızdan olması açısından da özel. İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin daveti ve destekleriyle bu çalışmanın içine bulunduk. Bu doktora tezi bittikten sonra bir Avrupa Birliği projesinde bu çalışmamıza fon bulduk ve batığın tekrar tıpkısını yaparak canlandırmaya karar verdik. 'O dönemin gemiciliği ve denizciliği nasıldı?' bunu daha iyi anlayabilmek için bu çalışmayı sürdürdük. Avrupa Birliği çalışması olan LİMEN 'Ege'den Karadeniz'e Kültürel Limanlar' başlıklı projede sağladığımız bu fonla çalışmalara başladık. RMK Marine tersanesinde bu geminin inşaası gerçekleşti. Bugün de denize indiyoruz."

Kocabaş, ilk seyirden sonra geminin İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergileneceğini, 2018'de Marsilya'da düzenlenecek 15. Uluslararası Gemi ve Tekne Arkeolojisi Sempozyumu kapsamında ikinci yolcuğunu yapacağını söyledi.

Tanıtım etkinliğinde katılımcılar gemi ile seyre çıktı.

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulYenikapı 12Oncevatan
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