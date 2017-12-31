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Yavuz Sultan Selim anıldı

Yavuz Sultan Selim kabri başında anıldı

Yavuz Sultan Selim anıldı

Yavuz Sultan Selim kabri başında anıldı

31 Aralık 2017 Pazar 19:39
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Yavuz Sultan Selim anıldı
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Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim'in Kudüs'e gelişinin 501. yılı dolayısıyla İstanbul Müftülüğü'nce anma programı düzenlendi.

Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim'in 1516'da Kudüs'e gelişinin ve Mescid-i Aksa'da namaz kılışının 501. yılı dolayısıyla İstanbul Müftülüğü'nce kabri başında anma programı gerçekleştirildi.

Fatih'teki Yavuz Sultan Selim Camisi'nde gerçekleştirilen program, ikindi namazı öncesi okunan selalarla başladı.

Namaz sonrası Fetih Suresi'nin okunmasıyla devam eden programda, Yavuz Sultan Selim için okunan hatmin duası yapıldı.

Daha sonra İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Yavuz Sultan Selim'in kabri başında dua ettirdi.

Yılmaz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 1516 yılında aralık ayının son günlerinde Yavuz Sultan Selim'in Kudüs'ün anahtarlarını teslim aldığını ve Mercidabık Savaşı'ndan sonra Kudüs'ü Osmanlı topraklarına kattığını söyledi. 

Kudüs'ün Osmanlı'ya ilhakından sonra 1917 yılına kadar 400 sene barış ve esenlik yurdu olduğuna dikkati çeken Yılmaz, ''O topraklarda Yahudi, Hristiyan, Müslüman birlikte yaşama bahtiyarlığını yaşadı. Bu güzel bir başlangıçtı. Dolayısıyla biz Yavuz Sultan Selim Han'ın Osmanlı topraklarına katarak barış yurdu haline getirdiği bugünü vatandaşlarımızla birlikte yeniden hatırlamak ve bize bu onurlu günü yaşatan Yavuz Sultan Selim Hazretlerine minnetlerimizi, vefa borcumuza ifa etmek üzere toplandık.'' diye konuştu.

Programın ardından cami avlusunda bulunanlar, Yavuz Sultan Selim'in kabrini ziyaret ederek, dua etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Mescid-i AksaKudüsYavuz Sultan Selim
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