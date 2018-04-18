Yatırımlık Beylikdüzü Satılık Daire İlanları

Taşı toprağı altın deyiminin bu şehir için neden kullanıldığı ilçelerde bulunan dairelerin seneler içinde nasıl değerlendirdiğini açıklar. Yatırımlık daireler hem kiralık olarak daireden kazanç sağlamak hem de geleceğe yönelik olarak yüksek maddi kazanç sağlayan dairelerdir. Yatırımlık Beylikdüzü satılık daire arayanlar mahallelerin değerlenme durumlarına, gerçekleştirilecek olan projelere ve fiyatlar bakarak seçimlerini yaparlar. Bu konuda yapılan araştırmalardan biri de fiyat analizi olur. Bu analiz mahalleler arasındaki fiyatları ve m2 hesaplarını gösterir.

Beylikdüzü Satılık Daire Fiyat Analizi

Yatırım yapmak için en ideal İstanbul ilçelerinden biri de Beylikdüzü’dür. Her gün gelişen ve projelerine yenisini ekleyen semtin ulaşım imkânları en iyi yatırım kazancını arttıran etkenler arasında yer almaktadır. İstanbul’un batı kesiminde bulunan ilçenin kuzeyinde Esenyurt, güneyinde Marmara Denizi, batısında Büyükçekmece ve doğusunda Avcılar ilçeleri bulunur. Beylikdüzünde kirası artan ve yatırımı en yüksek olan mahalle Adnan Kahveci Mahallesi olmuş. Ardından ise Barış Mahallesi, Beylikdüzüosb, Büyükşehir, Cumhuriyet mahalleleri gelir. Yatırım yapmak için aldığınız daireyi seçerken, bu analizlere baktığınız takdirde doğru karar vermeniz daha kolay olur. Aksi takdirde işiniz şansa kalacağından dolayı, kazançsız bir yatırım ile karşı kaşıya kalınır.

Yatırımlık Beylikdüzü Satılık Daire Arayanlar

Yatırımlık Beylikdüzü satılık daire almak isteyenler analiz hesaplarını detaylı bir şekilde inceledikten sonra, daireler arasında seçim yapmak içi daireleri gezebilir veya internet ortamı üzerinden görseller aratılabilir. Kişiler kendilerine yatırım olarak en fazla kazanç sağlayacak olan daireyi seçerek dilerlerse kiraya vererek hem şimdi kazanç hem de ileride kazanç sağlamaya devam ederler. İleriye dönük planları olan yatırımcılar için Beylikdüzü daireleri iyi birer kazanç kaynağı olacak ve mutlaka satın alanların kar etmesini sağlar. Geniş çaplı bir araştırmanın ardından, görsel olarak da beğenilen daire en uygun fiyatlar ile alınmalı ve kişileri yatırım için maddi anlamda dara sokmamalıdır. Bu nedenle kira geliri mantıklı bir karar olur.

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