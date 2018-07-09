İSTANBUL / AYKUT ÜNKER

Türk Anneler Derneği Maltepe Şubesi'nin eski Dernek Başkanı Yaşar Güler Ülgür vefat etti

Modern ve çağdaş Atatürk kadını olan Yaşar Güler Ülgür anneyi kaybettik.

Türk Anneler Derneği Maltepe Şubesi'nin kurucu başkanlığını Küçükyalı’daki dernek ofislerinde yıllardır başarılı bir şekilde yapan eski Dernek Başkanı Yaşar Güler Ülgür (90) Pazar günü vefat etti. Uzun yıllar şişe cam fabrikalarında desinatör ve ressam olarak görev yapan ve buradan emekli olan Yaşar Güler Ülgür kuruluşunda büyük emeği olan Türk Anneler Derneği Maltepe Şubesi'ndeki hizmetleri ile büyük takdir topluyordu. Ramazanlarda fakir ailelere erzak yardımı, fakir öğrencilere burs, ilaç ve giysi yardımları gibi birçok sosyal hizmetlerde bulunuyordu. Belediye ve bölge işadamlarının destekleri ile bu örnek hizmetlerine yıllarca devam ediyordu.. Rahatsızlığı nedeniyle geçtiğimiz yıllarda dernek başkanlığına yıllardır beraber hizmet verdiği Güzide Akaygün seçilmişti. Yaşar Güler Ülgür (Yaşar anne)’nin cenazesi pazartesi günü Karacaahmet içindeki Şehitlik Camiinde öğle namazını müteakip Karacaahmet’teki Aile Kabristanına defnedildi. Merhumeye Allahtan Rahmet, kederli ailesi ve dernek üyeleri ile sevenlerine başsağlığı diler acılarını paylaşırız. Mekanı cennet olsun.