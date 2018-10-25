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Yangın kontrol altına alındı

Esenyurt'ta bir palet fabrikasında çıkan ve çevredeki iki iş yerine daha sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Yangın kontrol altına alındı

Esenyurt'ta bir palet fabrikasında çıkan ve çevredeki iki iş yerine daha sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

25 Ekim 2018 Perşembe 10:14
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Yangın kontrol altına alındı

İSTANBUL

Alınan bilgiye göre, Esenyurt'ta bir palet fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, kısa sürede büyüyerek yanındaki iki fabrikaya daha sıçradı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada Esenyurt Akçaburgaz'da yaklaşık 4 bin metrekare açık alanda paletlerde yangın çıktığı bildirildi.

Açıklamada, yangının 3 katlı ve 4 katlı iş yerlerine de sirayet ettiği belirtildi. 

Yangına İstanbul Büyükşehir, Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü, Mimarsinan, Başakşehir, Hadımköy, Bakırköy, Şişli, Fatih, Bağcılar, Kartal, Kadıköy, Sultangazi ve Silivri itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği aktarılan açıklamada, olay yerine Hamidiye AŞ'den su tankerlerinin gönderildiği kaydedildi.

Yangına, 98 araç ve 180 personelle müdahale edildiği ifade edildi.

Valilik açıklaması

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada ise "Esenyurt ilçemizde meydana gelen üç fabrikayı etkileyen yangın, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmış olup herhangi bir ölü ya da yaralı bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Esenyurt Belediye Başkanı Alatepe

İlçe Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, bölgede rüzgarın minimum seviyede olmakla beraber yağışın da etkili olduğunu anlatarak, yangında can kaybı olmamasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Alatepe, "Burası ağaç, kuru çam... Bundan dolayı yükselen yoğun bir ateş vardı, bunu baskıladıktan sonra gerisi kolay inşallah." diye konuştu.

Alatepe, buranın sanayi bölgesi olduğunu dile getirerek, yanan bölgenin de depolama alanı olduğunu ifade etti.

AA

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EsenyurtFabrikaYangınİtfaiyeVali
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