AA

Vatandaşlar İstanbul'da dün gece düzenlenen terör saldırılarını lanetleyerek, teröre sessiz kalanlara tepki gösterdi.Vatandaşlar, terörün hangi coğrafyada yaşanırsa yaşansın kabul edilemeyeceğini, tepki göstermeyenlerin ve besleyenlerin de bir gün bu belayla karşı karşıya kalabileceğini vurguladı.Edirneli Talat Toptaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada dünkü saldırıda şehit olanlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.Türk milleti birlik olduğu sürece içte ve dışta ülkeyi bölmeye kimsenin gücünün yetmeyeceğini vurgulayan Toptaş, ''AB liderlerini görüyorsunuz, ülkemizi parçalamak için bugün PKK, yarın başka bir şey sürekli önümüze engel çıkartıyorlar. Dünkü saldırı bir terör saldırısıdır. Neden bunu diyemiyorlar? Çünkü terörün arkasında kendileri var. Allah'ın izniyle biz birlik olduğumuz sürece bizi hiçbir zaman yıkamayacaklar. Her patlayan bombada aziz milletimiz daha fazla kenetlenecek.'' şeklinde konuştu.Kırklarelili Mevlüt Tunç da terör saldırılarının ülkenin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik olduğunu ifade etti. Tunç, "Milletçe birlik ve beraberliğimizi kimsenin bozamayacağını bir kez daha kanıtlıyoruz. 38 şehidimiz var. Rabbimden rahmet diliyorum. Allah düşmana fırsat vermesin. Ülkemiz bu zor günleri aşacak güçte. Bu saldırılar birlik ve beraberliğimizi bozmak, geleceğimizi engellemek için yapılıyor. Terörü lanetliyoruz.'' diye konuştu.Fahri Yılmaz, "Saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıda ölenlerin de aileleri var. Bu saldırı Türk halkına zarar veriyor. Sağcı, solcu, kim olursa olsun tek yürek olmalı herkes. Türk'ün Türk'ten başka dostu yok. Avrupa hiç bir zaman bizimle olmadı. Bizi karıştırmak için uğraş içindeler." dedi.Fransa'da yaşayan Hamza Harun terörün en büyük destekçisinin Avrupa olduğunu savunarak, "Bunu herkes biliyor. Bende Avrupa'da kaldığım için biliyorum. Avrupa'da PKK dernekleri var. Bu derneklere en büyük desteği veren Avrupa'dır. Almanya, Fransa, İsviçre, Belçika, Hollanda teröre destek vermektedir. Türkiye 15 Temmuz'da birlik ve beraberliğin ne anlama geldiğini gördü. Yine Türkiye'ye hiçbir gücün gücü yetmez." ifadelerini kullandı.Mahmut Şaş da terörün her türlüsünü lanetlediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:"Dış güçler bunu organize edip Türkiye'ye salıyorlar. Bu terör belasını bir türlü, yurt dışındaki dost görünüp de bize düşman olanlar yaratıyor. Gönülden, içten bir Türk vatandaşı olarak lanetliyorum, kınıyorum. Bir olacağız, gücümüz bir olacak düşmana karşı, kendi gücümüzü göstereceğiz."Terörün Avrupa'dan beslendiğini anlatan Hüseyin Danış da "Avrupa'nın ikili oyun oynamasından dolayı bu saldırı meydana geldi. Devamlı İslam ülkelerine baskı yapılıyor, ekonomimizi çökertmeye uğraşıyorlar. Ama inşallah muvaffak olamayacaklar. Terör Avrupa'dan besleniyor. Bunun da kurutulması lazım." dedi.Emekli avukat Bülent Neci, Türkiye'deki terör saldırıları karşısında Avrupa'nın sessiz kaldığını ve herhangi bir yaptırımda bulunmadığını belirtti.Türk halkının uyuyan bir devken uyanmaya başladığını ve dört başı mamur olarak ilerlediğini ifade eden Neci, "Türkiye, Avrupa devletlerinin pazarıyken Avrupa şimdi bizim pazarımız olacak. Bizi bu durumda bırakmaları mümkün değil. Yani onların sözlerine kulak asmamak lazım, hükümetin icraatına devam etmesi lazım. Herhangi bir yaptırımda bulunmazlar hatta aksine bizim bölünmemizi istiyorlar." diye konuştu.Şükrü Şıkoğlu ise Avrupa'nın sessiz kaldığını, yaptırım falan da uygulamadığını, bunun yerine teröre bir şekilde destek verdiğini söyledi.Bütün Türk milletinin, Avrupa tarafından FETÖ ve PKK'ya destek verildiğini bildiğini aktaran Şıkoğlu, "Biz Avrupa'dan hiçbir şey beklemiyoruz, hiç beklentimiz yok zaten, yapan onlar. Batı bizi hiç şaşırtmıyor zaten Türkiye'nin kalkınmasını, gelişmesini istemeyen Batı bizim iyiliğimizi hiçbir zaman düşünmez." ifadesini kullandı.