Vakko Esmod Moda Akademisi Tanıtım Günü Gerçekleştiriyor!

Geleceğin moda endüstrisini yaratacak profesyoneller yetiştirmek amacı ile teori ve pratiğe dayalı geniş kapsamlı bir moda eğitimi sunan Vakko Esmod Moda Akademisi, 10 Mart Cuma günü 11:00 - 12:30 saatleri arasında Fındıklı’daki okul binasında Moda Tasarımı ve Yaratımı Diploma Programını tanıtacak. Vakko Esmod Moda Akademisi, tanıtım gününde modaya ilgi duyan ve moda alanında kariyer yapmayı hedefleyenleri ağırlayacak.

Modanın tüm alanlarını kapsayan uluslararası seviyedeki eğitim programlarını anlatılacağı tanıtım gününde, Vakko Esmod Moda Akademisi’nin eğitmenleri de hem ders içeriklerinden hem de uluslararası tecrübelerinden bahsedecek.

Vakko Esmod Moda Akademisi, teoriğe ve pratiğe dayalı uluslararası standartlarda eğitimiyle uluslararası geçerliliği olan ESMOD diploma fırsatı sunuyor. Köklü yapısıyla moda dünyasında fark yaratan ESMOD, Vakko işbirliği ile moda tasarımı eğitiminin yanı sıra styling, moda yönetimi, kişisel marka yaratma, satın alma, aksesuar tasarımı, stil danışmanlığı alanlarında da sertifika programları sunuyor. 10 Mart Cuma günü Vakko Esmod Moda Akademisi’nde gerçekleştirilecek tanıtım sonrasında, Vakko Dünyasını daha yakından tanıtmak üzere okul yetkilileri eşliğinde Vakko Moda Merkezi Nakkaştepe’ye de bir gezi düzenlenecek.