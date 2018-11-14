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Üniversitede oksijen tüpü patladı: 2 yaralı

Biruni Üniversitesinin laboratuvarında oksijen tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Üniversitede oksijen tüpü patladı: 2 yaralı

Biruni Üniversitesinin laboratuvarında oksijen tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

14 Kasım 2018 Çarşamba 14:06
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Üniversitede oksijen tüpü patladı: 2 yaralı

İSTANBUL

Zeytinburnu'ndaki Biruni Üniversitesinin deney laboratuvarında bulunan oksijen tüpü patladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlamanın etkisiyle yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Üniversiteye gelen polis ekipleri, laboratuvarda inceleme yaptı.

Biruni Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, olayın deney laboratuvarında oksijen tüpünün açımı sırasında meydana geldiği belirtilerek, "Üniversitemiz beceri laboratuvarında, küçük boy oksijen tüpü açımı sırasında fazla gaz çıkışı olmuştur. Süreçten iki personelimiz hafif derecede etkilenmiştir. Personelimiz tedbir amaçlı hastaneye sevk edilmiştir." bilgisi verildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Biruni ÜniversitesiOksijen TüpüPatlama
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