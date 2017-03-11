Türkiye’nin ilk sertifikalı halı yıkama fabrikası Rekor Halı Yıkama

Tarih boyunca halı insanların hayatında önemli bir yere sahip olmuştur. İnsanlık tarihi kadar eski bir geçmişi olan halı ve kilimler başta Türkler olmak üzere doğu insanlarının asırlardır hem ev dekorasyonu hem de sıcak bir ortam oluşturmak amacı ile kullandıkları en önemli unsurların başında gelir.

Muhteşem renk kombinasyonları ile Dünya genelinde tarih boyunca Türk desenleri tercih edilmiştir. Halılar karşımıza tarihte ilk olarak hayvan postu olarak çıkmış, günümüzde ise teknolojinin en muazzam yeniliklerinden yararlanılarak muhteşem desenlerle karşımıza çıkmaktadır.

İşte tarih boyunca vazgeçemediğimiz bu halılar bugünde evlerimizin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Ve ev temizliği denilince de akla ilk gelen halılarımızın temizlenmesi konusu oluyor. Bu noktada halı yıkama hizmeti veren birçok firma var ancak tarihimizde bu kadar önemi olan halılarımızı işinin ehli bir firmada yıkatmanız çok önemlidir.

Avrupa’nın en iyi halı yıkama şampuanıolan Era 111 ve el değmeden hassas makinelerimizde yıkama hizmeti veriyoruz. İstanbul halı yıkama sektörü açısından önemli bir yere sahip, bizde 10 yıldır İstanbul’un en köklü halı yıkama firmalarından biriyiz.

Başakşehir’de ilk halı yıkama fabrikasını kuran Rekor Halı Yıkama Başakşehir halı yıkama dendiğinde günümüzde etkin bir yere sahiptir. Aynı şekilde Ataköy Halı Yıkama Servisimizle 5 yıldır bu ilçemizde de kaliteli yıkama hizmeti sumaktayız. Florya halı yıkama ve 8 yıldır hizmet verdiğimiz Bahçeşehir halı yıkama servisimiz gün geçtikçe genişleyen müşteri portföyümüzle son hızla devam ediyor.

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