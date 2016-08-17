Turkcell Yıldızlı Geceler Büyülüyor

Funda Arar büyüledi

Turkcell Yıldızlı Geceler, 12 Ağustos Cuma akşamı sahnesinde Türk Pop Müziği’nin en güçlü seslerinden Funda Arar’ı ağırladı

İSTANBUL- Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluşan Arar, güçlü sesi, dillerden düşmeyen şarkıları ve zarafetiyle dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

"Funda Arar konseri Muhteşemdi"

Konsere katılan Önce Vatan Gazetemizin Haber Müdürü Funda Akosman Erman, "Sahneye 'Memleketim' şarkısı ile çıkan Funda Arar, tüm dinleyiciler dağıtılan bayrakları gururla sallarken, söylediği sözler hafızalara kazındı. 'Mustafa Kemal Atatürk ne dedi; Cumhuriyeti biz kurduk, onları sizler yaşatacaksınız, kanımızın son damlasına kadar yaşatacağız!' diyen Funda Arar'ın sözlerini hatırlarken tekrar tüylerim diken diken oluyor, ürperiyorum.

Şarkılar, danslar harikaydı. Funda Arar hem ses rengi, hem sahnesi olağanüstü güzel olan bir sanatçımız ve danslarını daha da geliştirmiş.

Kostümlerine de bayıldım. İlki beyaz etekleri katlı, hareket ederken dans ediyordu. Diğeri siyah üzerine desenli ve uzunca bir kuyruğu vardı, yani sahnede zarif bir kuğu gibi süzülürken, güçlü sesiyle duyguları doruğa çıkarttı. İyi ki varsın Funda Arar, seni seviyoruz ❤" şeklinde konuştu.

Duygu Fırtınası

Pop müziğin en sevilen isimlerinden Mustafa Ceceli, 13 Ağustos akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluştu. Ceceli, aylarca hazırlandığı konserinde Harbiye’yi hınca hınç dolduran müzikseverlere duygu yüklü anlar yaşattı.

Aşk dolu gece

14 Ağustos’ta sahnesinde arabesk müziğin dev isimleri Cengiz Kurtoğlu, Hakan Altun ve Burhan Bayar, Erdinç Şenyaylar ve Ahmet Koç gibi ünlü müzik üstadlarını buluşturan “İstanbul Ses Kayıt” ı ağırladı. Aşka Dair Şarkılar konsepti ile sahne alan dev isimler, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesinde müzik ziyafeti yaşattı.







Haber: Elif Günay