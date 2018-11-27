Turan Yazgan Hocamızı andık

Türk Dünyası’nın büyük bilgesi Prof. Dr. TURAN YAZGAN, vefatının 6. Yıldönümünde, İstanbul’da, Ali Emiri Kültür Merkezi’nde düzenlenen görkemli bir törenle anıldı.

M. KEMAL SALLI

Türk Dünyası’nın bilgesi, büyük fikir ve dava adamı Prof. Dr. Turan Yazgan, sonsuzluğu yürüyüşünün altıncı yıldönümü münasebetiyle, 24 Kasım 2018 Cumartesi günü İstanbul’da, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı’nın İBB Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi’nde ortaklaşa düzenledikleri görkemli bir törenle anıldı.

Bu yıl altıncısı gerçekleştirilen “Prof. Dr. Turan Yazgan’ı Anma ve ‘Türk Dünyası Turan Yazgan Büyük Ödülü’ Töreni”, Türk Dünyası’nın her yöresinden yoğun bir katılımla gerçekleşti.

1980 yılında kurduğu Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İsmail Gaspıralı’nın düşünce ve ideallerin yaşatmak amacıyla, Türk Dünyası coğrafyasını kapsayan her bölgesinde hayata geçirdiği ve bugün de takdirle anılan eğitim, kültür ve bilimsel çalışmalara imza atan, “Devletin yapamadığını yapan insan” olarak anılan Prof. Dr. Turan Yazgan’ı ve ideallerini dostlarıyla, sevenleriyle, sayanlarıyla bir kere daha anarak geleceğe ışık tutmak için, her yıl, “Prof. Dr.Turan Yazgan’ı Anma Programı” düzenlemektedir.

Türk Dünyası’nı her yöresinden gelen davetliler, önce Ali Emiri Kültür Merkezi salonlarında düzenlenen Prof. Dr. Turan Yazgan’ın hayatından yansıyan görüntülerden oluşan “Fotoğraflarla Turan Yazgan Sergisi”ni gezdiler.

GÖRKEMLİ TÖRENİ AYBALA POLAT SUNDU

Sunumunu Aybala Polat’ın yaptığı görkemli anma töreni, Türk Büyüklerine ve şehitlerimize saygı duruşu ve İstiklal Marşı’mızın okunmasıyla başladı.

Saygı duruşunun ardından kürsüye gelen Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Genel Başkanı Közhan Yazgan, yaptığı açılış konuşmasında, Türk Dünyası’nın çeşitli köşelerinden gelen konuklara teşekkür etti ve Doğu Türkistan’da sürmekte olan insan hakları ihlallerine ve Uygur Türklerine uygulanan baskılara dikkat çekti.

Doğu Türkistan konusu, Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında beri, Türkiye’de düzenlenen toplantılar ve basın yayınlarla sürekli olarak gündeme tutulurken, bugün kardeşlerimizin yaşadıkları sıkıntılara son derece bir duyarsızlık sergilendiğini belirten Yazgan, Çin tarafından uygulanan baskı ve zulümleri her türlü iletişim teknolojilerinden yararlanarak dünya kamuoyuna taşımamız ve kardeşlerimize sahip çıkmamız gerektiğini söyledi. “Hiçbir zaman, ‘Doğu Türkistan’da iş işten geçmiştir’ dememeliyiz; yılmadan, usanmadan çalışmalıyız” diyen Yazgan, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı olarak, Turan Yazgan’ın, Atatürk’ün çizdiği ve büyük çaba sarf ettikleri Türk Birliği Ülküsü yolunda kararlı bir şekilde yürümeye devam edeceklerini söyledi.

Açılış konuşmalarından sonra Turan Hocamızı fikirleri ve yaptığı faaliyetleriyle bir kere daha gözler önüne seren kısa belgesel gösterimi yapıldı.

Belgesel gösteriminin ardından, Türk Dünyası’nın değişik yörelerinden gelen konuklara söz verildi. Bu bağlamda kürsüye gelen Tataristanlı yazar ve devlet adamı Rinat Muhammediyev, Macaristan Kurultay Başkanı Andras Biro, Makedonya Türk Millî Birlik Hareketi Başkanı Erdoğan Saraç, Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Gökçen, Makedonya Vizyon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fadıl Hoca, Afganistan Reşad Üniversitesi Rektörü Prof. Abdürreşad Raşid ve Öğretmen Okulları Genel Müdürlerimizden Ömer Balıbey; Turan Yazgan’ın Türk Dünyası’nın birliğine, dirliğine yönelik yaptığı verimli çalışmalarını anlatan duygusal konuşmalar yaptılar.

“Prof. Dr. Turan Yazgan’ı Anma ve ‘Türk Dünyası Turan Yazgan Büyük Ödülü’ Töreni”nin panel bölümünde, Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Erzurum Güneş Vakfı Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Ceylan ile Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu Başkanı İsmail Cengiz, yaptıkları konuşmalarda Türk Dünyası coğrafyasında yaşanan zulümü ve insan hakları ihlallerini anlattılar. Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Birleşmiş Milletler’de insan haklarının kabulünden bu yana geçen 70 yılda, dünyada olumlu anlamda birçok gelişmeler yaşanırken, Türk Dünyası’nın bu konuda görmezden gelindiğine dikkat çekti.

Yakın tarihte Irak, Kıbrıs, Bulgaristan, Azerbaycan gibi birçok yerde Türklerin aleyhine bir çifte standart geliştiğini belirten Prof. Ceylan, terör örgütü destekçisine arka çıkan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin, Yasin Börü ve kırk arkadaşının insan haklarını koruma konusunda hiçbir çaba göstermediğini anlattı.

Kendisi de bir Uygur Türkü olan İsmail Cengiz ise, panelde yaptığı konuşmada, Türk’ün yaşadığı her yerde yoğun bir insan hakları ihlali yaşandığını; bu yoğunluğun bugün Doğu Türkistan, Irak, Suriye ve Kırım’da ağırlaşarak sürmekte olduğuna dikkat çekti. Konuşmasının devamında, Doğu Türkistan’daki Uygur Türklerine Birleşmiş Milletler’in soykırım tanımına uyan bir katliam uygulanmakta olduğunu çarpıcı örneklerle anlatan Cengiz; konunun Birleşmiş Milletler gündemine taşınması sürecinde, maalesef Müslüman kardeşlerimizden destek bulamadıklarını, Türkiye’nin ise konuyu birkaç diplomatik cümleyle geçiştirdiğini söyledi.

İsmail Cengiz, konuşmasının sonunda, sıkıntıya düşen Türk Dünyası’nın umudunun Türkiye’de olduğunu belirterek, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a Doğu Türkistan’a sahip çıkılması çağrısında bulundu.

BÜYÜK ÖDÜL İLHAM TOHTİ’YE VERİLDİ

Önceki yıllarda, Türk Dünyası’na yaptıkları büyük hizmetler dolayısıyla ödüle layık görülen, Mustafa Cemil Kırımoğlu (2013), Andras Biro (2014), Olcas Süleyman(2015), Stefan Topal (2016), Erşat Salihi’ye (2017) verilen “Türk Dünyası Turan Yazgan Büyük Ödülü”, bu yıl, Doğu Türkistanlı insan hakları savunucusu Dr. İlham Tohti’ye verildi.

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Gençlik Kolları Başkanı Funda Kılınçarslan’ın İlham Tohti’nin özgeçmişi ve mücadelesini özetleyen konuşmasından sonra, ödül takdimine geçildi. İlham Tohti, Çin yönetimi tarafından hapiste tutulduğu için, ödül, Genel Başkanımız Közhan Yazgan ve 2014 Turan Yazgan Ödülü sahibi Andras Biro tarafından, Tohti adına, on yıllardır İngiltere’de yaşamak zorunda kalan Uygur sanatçı ve dava kadını Rahima Mahmud’a takdim edildi. İlham Tohti adına ödülü alan Rahima Mahmud heyecanını şöyle ifade etti:

“Bu önemli günde bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere ve bu programı düzenleyen Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’na teşekkür ederim. Rahmetli Turan Yazgan Hoca, bütün Türk Dünyası’nda olduğu gibi, biz Uygur Türkleri için de bir hoca ve bir büyük şahsiyettir. Hem onun hem de yüreği Türk Dünyası için çarpan bütün geçmişlerimize ve sizlere selam olsun.

Bu önemli günde biz Uygur Türklerini unutmadığınız ve şu an Çin hapislerinde tutsak olan Prof. İlham Tohti’yi bu önemli ödülle yad ettiğiniz için bütün Uygur Türkleri adına sizlere çok teşekkürler ederim.

Bu ödülü keşke kendisi alabilse.. ama yine de onun ve öz vatanında esir tutulan bir milyondan fazla Uygurların ruhları ve gönülleri şu an bizimle. Bu mukaddes görevi yerine getirmenin şerefini ömür boyu kalbimde taşıyacağım.

Yaşasın bağımsız Doğu Türkistan!.. Yaşasın Türk milleti!.. Yaşasın Turan!”

“Prof. Dr. Turan Yazgan’ı Anma ve ‘Türk Dünyası Turan Yazgan Büyük Ödülü’ Töreni”, Doğu Türkistanlı sanatçı Rahima Mahmut ile Uludağ Üniversitesi Konservatuarı Öğretim Üyesi Dr. Erdem Özdemir’in; Esat Kabaklı’nın “Ol Deyince Olduran’nın Doksan Dokuz Adı İle”, Abdürahim Ötkür’ün “Dedim-Dedi” ve Ahmed Cevad’ın “Çırpınırdı Karadeniz” gibi Türk Dünyası ezgisiyle yüreklerimizi dağlayıp coşturdukları muhteşem konserle sona erdi.