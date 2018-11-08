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TEM Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Başakşehir'de, TEM Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Başakşehir'de, TEM Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

08 Kasım 2018 Perşembe 09:10
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TEM Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

İSTANBUL

Alınan bilgiye göre, Muhammed Ayhan'ın (25) kullandığı 68 HP 313 plakalı tır, Mahmutbey Gişeleri Edirne istikametinde önce Hüseyin E. idaresindeki 34 BJA 426 plakalı tıra, daha sonra 34 H 1175 plakalı otomobile arkasından çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tırda sıkışan sürücü Muhammed Ayhan, itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı ancak olay yerinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ceset, incelemelerin ardından Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Otomobilde bulunan ve isimleri henüz belirlenemeyen 2 yaralı ise ambulansla Başakşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay nedeniyle tek taraflı yaklaşık bir saat kapalı kalan yolda ulaşım, kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

AA

Anahtar Kelimeler:
TEMTrafik KazasıBaşakşehir
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