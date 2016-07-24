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Taksim'de dev miting

Taksim’de CHP’nin çağrısıyla ‘Cumhuriyet ve Demokrasi mitingi’ düzenlendi.

Taksim'de dev miting

Taksim’de CHP’nin çağrısıyla ‘Cumhuriyet ve Demokrasi mitingi’ düzenlendi.

24 Temmuz 2016 Pazar 18:57
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Taksim'de dev miting

İSTANBUL (AA) - CHP'nin çağrısıyla Taksim Meydanı'nda düzenlenen "Cumhuriyet ve Demokrasi" mitingi düzenlendi.
Ellerinde Türk bayraklarıyla Taksim Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, "Türkiye laiktir, laik kalacak", Mustafa Kemal'in askerleriyiz", Yağma yok Cumhuriyet var" şeklinde sloganlar attı.
Programda, sanatçı Menderes Samancılar ve Atahol Behramoğlu kısa bir selamlara konuşması yaptı, Onur Akın mini bir konser verdi.
Miting, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Taksim Meydanı'na gelen ve platforma eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 maddelik Taksim Manifestosu'nu okudu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada, 10 maddelik ‘Taksim Manifestosu’nu okudu. Kılıçdaroğlu, “15 Temmuz darbe girişimi parlamenter demokrasimize yapılmıştır. TBMM bombalanmış ama darbeyi püskürtmüştür. Darbe girişiminin sorumlularını kınıyor ve lanetliyoruz” dedi.
Mitinge katılan vatandaşlar ellerini kaldırarak manifestoyu kabul ettiklerini belirttiler.

AA

Son Güncelleme: 24.07.2016 18:59
Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet Ve Demokrasi MitingiTaksim MitingChp MitingiDarbeye Hayır Mitingi
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