Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
114844
ALTIN
172.100
DOLAR
4.0438
STERLİN
5.6590
EURO
4.9437
Yurtta kalan öğrencilere 'evlilik öncesi' eğitimi
Yurtta kalan öğrencilere 'evlilik öncesi'...
Manchester City, Premier Lig'de şampiyonluğa çok yakın
Manchester City, Premier Lig'de şampiyonluğa...
Bu hafta 9 film vizyona girecek
Bu hafta 9 film vizyona...
Rahim ağzı kanseri 2 dakikada bir can alıyor
Rahim ağzı kanseri 2 dakikada...
Vasiyetname sorgulama 300 bine yaklaştı
Vasiyetname sorgulama 300 bine yaklaştı

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde yangın çıktı. Yangının kontrol altına alındığı, itfaiyenin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde yangın çıktı. Yangının kontrol altına alındığı, itfaiyenin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

05 Nisan 2018 Perşembe 18:19
0 Okunma
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

İSTANBUL

Gaziosmanpaşa'da bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kontrol altına alındı
Alınan bilgiye göre, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çatı bölümünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangının kontrol altına alındığı, itfaiyenin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan bilgi aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Gaziosmanpaşa'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan yangın hakkında Sağlık Bakanı Demircan’dan bilgi aldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Taksim Eğitim Ve Araştırma HastanesiYangınönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ataköy sahili parklara ev sahipliği yapacak
Ataköy sahili parklara ev sahipliği yapacak
Polis servis aracı devrildi: 5 yaralı
Polis servis aracı devrildi: 5 yaralı
İBB, Medya Sanat Enstitüsü açacak
İBB, Medya Sanat Enstitüsü açacak
Taksiciler plaka kiralarında indirim istiyor
Taksiciler plaka kiralarında indirim istiyor
Türkiye'deki Rus vatandaşları sandık başında
Türkiye'deki Rus vatandaşları sandık başında
İstanbul'da doğal gaz borusunda patlama
İstanbul'da doğal gaz borusunda patlama
Carnage, uzun bir aranın ardından İstanbul’a yeniden merhaba diyor!
Carnage, uzun bir aranın ardından İstanbul’a yeniden merhaba diyor!
Ferry Corsten 13 yıl aradan sonra İstanbul'da!
Ferry Corsten 13 yıl aradan sonra İstanbul'da!
Turizmciler Booking.com'a sıcak bakıyor
Turizmciler Booking.com'a sıcak bakıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ