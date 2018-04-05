İSTANBUL

Gaziosmanpaşa'da bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kontrol altına alındı

Alınan bilgiye göre, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çatı bölümünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangının kontrol altına alındığı, itfaiyenin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Gaziosmanpaşa'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan yangın hakkında Sağlık Bakanı Demircan’dan bilgi aldı.