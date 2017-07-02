Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 31°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
100440
ALTIN
140.536
DOLAR
3.5129
STERLIN
4.5887
EURO
4.0092
Taksim'de otelde bildiri makinesi!
Taksim'de otelde bildiri makinesi!
Ukrayna-Türkiye maçı için güvenlik önlemleri
Ukrayna-Türkiye maçı için güvenlik önlemleri
Doru’nun gala gösterimi yapıldı
Doru’nun gala gösterimi yapıldı
Adıyaman’dan Chicago’ya Uzanan Bir Savcının Hikayesi
Adıyaman’dan Chicago’ya Uzanan Bir Savcının...
Paşayeva’dan destek çağrısı
Paşayeva’dan destek çağrısı

Taksim'de otelde bildiri makinesi!

Taksim'de otel odasında otomatik bildiri makinesi bulundu

Taksim'de otelde bildiri makinesi!

Taksim'de otel odasında otomatik bildiri makinesi bulundu

02 Temmuz 2017 Pazar 10:46
10 Okunma
Taksim'de otelde bildiri makinesi!

Taksim'de bir otel odasında, internet üzerinden harekete geçirilen ve sokağa bildiri atan makine bulundu.

Alınan bilgiye göre, Gezi Parkı'na bakan bir otel odasından sokağa, üzerinde devlet büyüklerine hakaret içeren yazılar bulunan bildiri atıldı.

İhbar üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce, bildirinin atıldığı otel odasında inceleme yapıldı. İncelemede, bildirilerin pencere önüne konulan bir makineden atıldığı belirlendi. Kamerayla takip edilen düzeneğin, internet üzerinden harekete geçirildiği tespit edildi.

Yapılan araştırmada, sistemi odaya kuran kişinin Alman vatandaşı E.M.S. olduğu belirlendi.

Şüphelinin, sabah saatlerinde uçakla Almanya'ya gittiği kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Taksim OtelBildiri Makinesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güngören'de silahlı çatışma
Güngören'de silahlı çatışma
PEYGAMBER TORUNLARI İSTANBUL'DA YATIYOR
PEYGAMBER TORUNLARI İSTANBUL'DA YATIYOR
Trafik Elektronik Denetleme Sistemi geri dönüyor
Trafik Elektronik Denetleme Sistemi geri dönüyor
İstanbul'da patlamamış top mermisi bulundu
İstanbul'da patlamamış top mermisi bulundu
Türk Kültürü Yenikapı’da canlandı
Türk Kültürü Yenikapı’da canlandı
3. İstanbul Çocuk Maratonu koşuldu
3. İstanbul Çocuk Maratonu koşuldu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ