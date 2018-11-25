Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 13°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93003
ALTIN
207.735
DOLAR
5.2775
STERLİN
6.7659
EURO
5.9813
Aytemiz Alanyaspor, Kayserispor'a fark attı
Aytemiz Alanyaspor, Kayserispor'a fark attı
Malatya'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Malatya'da otomobil devrildi: 1 ölü,...
Trabzonspor Fenerbahçe maçına hazır
Trabzonspor Fenerbahçe maçına hazır
Şenol Güneş'in Öğretmenler Günü kutlandı
Şenol Güneş'in Öğretmenler Günü kutlandı
Hindistan'da otobüs kazası: 25 ölü
Hindistan'da otobüs kazası: 25 ölü

Taksim'de atlı polisler göreve başladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı atlı polisler, Sultanahmet’ten sonra Taksim Meydanı'nda da görev yapmaya başladı.

Taksim'de atlı polisler göreve başladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı atlı polisler, Sultanahmet’ten sonra Taksim Meydanı'nda da görev yapmaya başladı.

25 Kasım 2018 Pazar 15:20
0 Okunma
Taksim'de atlı polisler göreve başladı

İSTANBUL

İstanbul'da trafiğe kapalı turistik alanlar ve özellikle maçlarda stat çevrelerinde görevlendirilmek amacıyla Sultanahmet Meydanı'nda başlatılan atlı polis uygulaması, Taksim Meydanı'nda da hayata geçirildi.

Emniyet bünyesindeki atlı birlikte görev yapan dört polis, atlarıyla Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'nda görev yaptı.

Etrafta dolaşan atlı polisler, Taksim ve civarına ayrı bir renk kattı.

Meydanda, atlı polisleri gören yerli ve yabancı turistler, bol bol fotoğraf çektirdi.

Bugün başlayan ve önümüzdeki günlerde belli bir program dahilinde devam edeceği belirtilen uygulama vatandaşlar tarafından da ilgi gördü.

AA

Anahtar Kelimeler:
TaksimAtlı PolisGörevönce Vatanİstanbul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galata Kulesi turuncuya büründü
Galata Kulesi turuncuya büründü
Cami avlusunda yaralı bulunan kişi hastaneye kaldırıldı
Cami avlusunda yaralı bulunan kişi hastaneye kaldırıldı
Zuhal Olcay’ın Lions’un Burslara Destek Konseri...
Zuhal Olcay’ın Lions’un Burslara Destek Konseri...
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması
İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması
Sarıyer'de devrilen araç yolu trafiğe kapattı
Sarıyer'de devrilen araç yolu trafiğe kapattı
İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
KKTC'nin 35. kuruluş yıl dönümü
KKTC'nin 35. kuruluş yıl dönümü
Beşiktaş'ta iş adamına silahlı saldırı
Beşiktaş'ta iş adamına silahlı saldırı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ