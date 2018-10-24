Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
sisli
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93469
ALTIN
227.669
DOLAR
5.7491
STERLİN
7.4624
EURO
6.5867
Ampute milliler yeni başarılar için Meksika'ya gitti
Ampute milliler yeni başarılar için...
Sele kapılan 120 küçükbaş hayvan telef oldu
Sele kapılan 120 küçükbaş hayvan...
"Van'da değişim ve dönüşüm yaşandı"
"Van'da değişim ve dönüşüm yaşandı"
Sığınmacıların bekleyişi sürüyor
Sığınmacıların bekleyişi sürüyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 maç oynandı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 maç...

Sultangazi'de terör operasyonu

Terör örgütü DHKP-C ile ilişkili olduğu öne sürülen Yürüyüş dergisinin binasına yönelik operasyonda bazı şüpheliler yakalandı.

Sultangazi'de terör operasyonu

Terör örgütü DHKP-C ile ilişkili olduğu öne sürülen Yürüyüş dergisinin binasına yönelik operasyonda bazı şüpheliler yakalandı.

24 Ekim 2018 Çarşamba 09:37
0 Okunma
Sultangazi'de terör operasyonu

İSTANBUL

Sultangazi'de polis tarafından düzenlenen terör operasyonunda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP-C ile ilişkili olduğu öne sürülen Yürüyüş dergisinin binasına baskın yaptı.

Özel harekat, çevik kuvvet polisi ve itfaiye ekiplerinin desteğiyle girilen binada yapılan aramalarda örgütsel propaganda içerikli doküman ve dijital malzemelere el konuldu.

Polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda bazı şüpheliler yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

AA

Anahtar Kelimeler:
SultangaziTerörOperasyonDHKP-C
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı
Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı
Polonya Sineması İstanbul Modern'de
Polonya Sineması İstanbul Modern'de
Aranan şüpheli 11 kişiyi bıçakladı
Aranan şüpheli 11 kişiyi bıçakladı
Osmanlı hanedanı üyeleri Darülaceze'yi ziyaret etti
Osmanlı hanedanı üyeleri Darülaceze'yi ziyaret etti
İstanbul merkezli 3 ilde terör operasyonu
İstanbul merkezli 3 ilde terör operasyonu
Pendik'te otomobil park halindeki otobüse çarptı: 1 ölü
Pendik'te otomobil park halindeki otobüse çarptı: 1 ölü
Aliya İzzetbegoviç vefatının 15. yılında Bağcılar'da anıldı
Aliya İzzetbegoviç vefatının 15. yılında Bağcılar'da anıldı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
Şişli'de çökme tehlikesi bulunan bina tahliye edildi
Şişli'de çökme tehlikesi bulunan bina tahliye edildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ