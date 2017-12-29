Sultangazi'de "Kudüs için Meydanlardayız" etkinliği

İSTANBUL - Sultangazi Belediyesi tarafından "Kudüs için Meydanlardayız" etkinliği düzenlendi.

15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda cuma namazının ardından gerçekleştirilen etkinliğe, ellerinde Türk ve Filistin bayrağı taşıyan vatandaşlar katıldı.

Burada konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal, 400 yıl Osmanlı idaresinde kalan Kudüs'te huzur ve sükun içinde yaşandığını belirterek, "Önümüzdeki dönemde Kudüs'e tekrar bu huzurlu günleri yaşatma kuvvetini Allah bize versin diye dua ediyoruz." dedi.

Siyonistler ve Amerika'daki destekçileri evangelistlerin Kudüs'ün üzerindeki oyunlarını sürdürdüklerini anlatan Ünal, "Dünya lideri Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı'nı topladık. Doğu Kudüs'ün Filistin devletinin başkenti olarak kabul edilmesini dünyaya ilan ettik. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde büyük bir karar aldık ama bunlar yetmiyor. Dünyanın 5'ten büyük olduğunu, Batı ülkelerinin kafasına bir daha çarpabilmemiz için şu anda Birleşmiş Milletler'in yapısını değiştirmemiz lazım. Bunun için de Türkiye'nin biraz daha dikkatli durması, birbirimize sarılmamız, çok çalışmamız ve bölgesel bir güç olmamız lazım." diye konuştu.

- "Dünya değişiyor, Türkiye bu değişen dünyada yerini yeniden alıyor"

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay da program başlamadan önce "Kudüs bizimdir" sergisine baktığını belirterek, "Aslında Filistin'i konuşmaktan çok buradan izlemek, çok daha büyük anlam ifade edecek. Oradaki yaşananlar, bugüne kadar verilen mücadele, bundan sonra verilecek mücadeledeki kararlılık, bu fotoğraflarda gizli. Dolayısıyla onlar oraya yerleştiğinden bugüne sürekli kan emici oldular, acı çektirdiler." dedi.

Altunay, Filistin'de çok sayıda yaralı bulunduğunu ifade ederek, bebeklerin, "Filistin'de Kudüs için mücadele için doğuyor." gibi sahnelere şahit olduklarını, bu duyarlılığın Müslüman aleminde yükselmesi gerektiğini söyledi.

Cesaret ve kararlılıkla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İslam İşbirliği Teşkilatı'nı toplayarak güçlü bir ses çıkardığını vurgulayan Altunay, "İslam aleminin bu konudaki kararlılığına şahit olduk. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 128 ülke yanımızda ve Hakk'ın yanında yer aldı. Dünya değişiyor, Türkiye bu değişen dünyada yerini yeniden alıyor." ifadelerini kullandı.

İlahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu ise Mısır'da oynanan oyunun Türkiye'de de oynanmaya çalışıldığını dile getirerek, AK Parti'yi ve Erdoğan'ı yıpratma politikalarının başarısızlıkla sonuçlandığını anlattı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminin de püskürtüldüğünü ifade eden Döngeloğlu, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın derdi hırsızlık olsaydı Filistinli garibanın, Sudanlı üstüne elbise bulamayan Afrikalı kardeşinin yanında mı Amerika'nın yanında mı dururdu? Hırsızlık olsaydı dertleri bu garibanlarla mı dururdu? Arakan'ın yanında durmak bize ne kar getirir? Müslümanlar, şimdi Kudüs'tür derdiniz. Kudüs düşerse, 'Kudüs İsrail'in başkentidir.' bunu kabul ettirirlerse bugün Kudüs'e İsrail'in başkenti diyenler tam 10 sene sonra İstanbul Bizans'ın başkenti diyecekler." dedi.

Konuşmaların ardından yapılan dua ile sona eren etkinlikte, "Kudüs bizimdir" sergisi açıldı.