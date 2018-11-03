Sultangazi'de imalathane yangını

İSTANBUL

Alınan bilgiye göre, 50. Yıl Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi 2000 Sokağı'ndaki 5 katlı binanın en üst katında bulunan ayakkabı bağcığı imalathanesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyerek arka taraftaki binaya da sirayet eden yangına, İstanbul İtfaiyesi 26 araç ve 76 personelle müdahale etti. Yangın dolayısıyla binada mahsur kalan 4 kişi ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın nedeniyle iş yeri de kullanılamaz hale geldi.