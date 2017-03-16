SÓNAR ISTANBUL’U KAÇIRMAMAK İÇİN 10 NEDEN

24-25 Mart 2017 tarihlerinde, ilk kez Zorlu Performans Sanatları Merkezi organizasyonuyla ve Charm Music işbirliği ve Digi.logue* co-sponsorluğunda düzenlenecek olan Sónar Istanbul’un müzik, yaratıcılık ve teknolojiyi buluşturan programıylakatılımcılara bir festivalden daha fazlasını sunuyor. Müziğin dünü, bugünü ve geleceğine ev sahipliği yapacak Sónar Istanbul’u kaçırmamak için birçok sebep var...

Avrupa’nın en prestijli festivallerinden biri

İlk kez 1994 yılında Barselona’da gerçekleşen ve bugüne kadar 27 farklı şehirde 55 kez düzenlenen Sónar, kültür sanat dünyasının evrimine ve geleceğe uzanan yaratıcılıklara ilk kez İstanbul’da, Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde ev sahipliği yapacak.

Deneysel sesler ve zengin multimedya şovlar: Moderat

Geçtiğimiz sene Nisan ayında yılın en iyi elektronik müzik albümleri arasında gösterilen “III” isimli albümlerini, kendi plak şirketleri Monkeytown Music üzerinden yayımlayan grup, deneysel seslerle örülü zengin multimedya şovlarıylabüyülü bir atmosfer oluşturacak.

Art pop’un kraliçesi ile tanışma fırsatı: Róisín Murphy

Dönemsel kostümler ve görsellerle desteklediği etkileyici sahne şovu ile 21. yüzyılın art pop kraliçesi olan Róisín Murphy, Sónar Istanbul’un özel konuklarından biri olacak.

Global tekno elçisi Nina Kraviz setin başına geçiyor

Set başındaki benzersiz duruşunu özgün seslerden oluşan müziğiyle birleştiren Nina Kraviz, global tekno elçisi olarak Sónar Istanbul dinleyicisini, plak tutkusu ve kendine özgü elektronik müzik anlayışıyla tanıştıracak.

Bas müzikten, elektro-pop’a uzanan kusursuz bir program

Elektronik müzik başlığı altında her biri kendi sesleriyle iz bırakmış yetenekli prodüktör ve grupları ağırlayacak Sónar Istanbul; house, soul, hip hop ve cazı kusursuzca harmanlayan İngiliz prodüktör Floating Points; prestijli plak şirketi WARP Records’un öne çıkan figürlerinden biri olan Clark; elektro-pop’u tekno ile birleştiren müziği ile HVOB; ikonik dubstep prodüktörü Kode9; Kuzey’den gelen eklektik seslerin sorumlusu Prins Thomas; hip-hop ve elektronik müziği buluşturan Nosaj Thing; elektro soul ikilisi HONNE; techno, tech house, minimal techno ve hip-hop gibi türleri birleştirdiği setleriyle ün salan DJ Koze; caz, hip hop, krautrock, pop ve funk gibi müzik türlerinin dinamiklerine sahip Weval ile geniş bir müzik çerçevesinde katılımcılara kusursuz bir program sunuyor.

Yerli sahnenin yetenekli DJ ve prodüktörleri aynı festivalde toplanıyor

Elektronik müzik sahnesinin global yıldızları, yeri sahnenin yetenekli isimleri aynı festivalde buluşuyor. Hey! Douglas, Ah! Kosmos, İskeletor, DJ Style-ist, Büber, Villette, Fasitdaire, İpek Görgün, Biblo, Mabbas, Seretan, Fuchs & Cervus, Doğu Orcan ve Vildan Gündüz, Sónar Istanbul’da yerli sahneyi temsil edecek DJ ve prodüktörler olacak.

Boyut atlatacak görsel işitsel şovlar

Digi.logue sponsorluğundaki Sónar+D’nin AUDIOVISUAL isimli birbirinden özel görsel-işitsel performanslara yer veren bölümü, deneysel müzikleri kadar sahne şovlarını da güçlü görsel ögelerden oluşturan sanatçılara ev sahipliği yapıyor. AUDIOVISUAL programında Ryoji Ikeda’nın “Supercodex”, Ali Demirel’in “The Pier”, Nonotak Studio’nun “Shiro”, Acca’nın “Rame”, Atay İlgün’ün “Aesthetic Animism” projeleri ile “OUCHHH X AUDIOFIL Data Performance” ve “Cem + Rg Modular” yer alıyor.

Bugünün sorularına cevap arayan paneller

Kültür sanat sahnesinin dinamiklerini konu alan, yaratıcılık ve teknoloji çerçevesinde oluşturulan Sónar+D bölümü, aynı zamanda “Genç Girişimciliği Geliştirmek”, “Müziğin Günümüzdeki Tüketimi ve Ötesi”, “Kültürel Yaratıcılık”, “Türk Deneysel Müzik Antolojisi” başlıklarındaki ufuk açan panellere ev sahipliği yapıyor.

Merak uyandıran sunumlar

Sónar+D programı, sesin görsel yerleştirmesini farklı disiplinlerde gerçekleştiren başarılı sanatçıların merak uyandıran sunumları ile gelecekten haber alma fırsatı sunuyor.

Deneyim odaklı atölyeler

Kurulacak, Ableton ve analog standlarında demo imkanı sunan müzik aletleriyle kendi müziğini yapmayı, uygulama geliştirmeyi, üç boyutlu çıktı almayı ve programını kodlamayı kim istemez?

Müzik, yaratıcılık ve teknolojiyi buluşturan Sónar Istanbul’un biletleri www.sonaristanbul.com ve www.biletix.com üzerinden satışa devam ediyor.

*Zorlu Holding ve Zorlu PSM tarafından desteklenen Digi.logue: Dijitalin farklı disiplinlerle ilişkisini odağına alan, dijitalleşme üzerine merak uyandırmayı, soru sormayı ve disiplinlerarası diyaloglar geliştirmeyi amaçlıyor.