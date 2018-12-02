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Şişli’de silahlı kavga: 1 yaralı

Nişantaşı’nda bir gece kulübü önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Şişli’de silahlı kavga: 1 yaralı

Nişantaşı’nda bir gece kulübü önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

02 Aralık 2018 Pazar 08:33
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Şişli’de silahlı kavga: 1 yaralı

 İSTANBUL

Şişli Nişantaşı’nda bir gece kulübü önünde iki grup arasında çıkan silahkavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Harbiye Mahallesi Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi’nde bir gece kulübü önünde iki grup arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi silahla vurularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 ekipleri, kimliği henüz belirlenemeyen yaralı kişi ile olay nedeniyle fenalık geçiren biri kadını, ilk müdahalenin ardından Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Polis ekipleri ise caddeyi araç trafiğine kapatarak olay yerindeki boş kovaları topladı.

Kavgaya karışıp kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
şişliSilahKavga
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