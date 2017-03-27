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'Sevda Kuşun Kanadında' ekranlara veda ediyor

Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmak amacıyla yola çıkan "Sevda Kuşun Kanadında" dizisi ekranlara veda ediyor.

'Sevda Kuşun Kanadında' ekranlara veda ediyor

Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmak amacıyla yola çıkan "Sevda Kuşun Kanadında" dizisi ekranlara veda ediyor.

27 Mart 2017 Pazartesi 12:15
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'Sevda Kuşun Kanadında' ekranlara veda ediyor

Yapımcı ve yönetmen Mesut Uçakan, "Sevda Kuşun Kanadında" dizisi için büyük yatırımlar yapmalarına rağmen kar veya zararın kendileri için önemli olmadığını belirterek, "Maksadımız zaten burada, benim daha önce yaptığım bütün filmler gibi Allah rızasını yakalamaktı ve bu millete birazcık şuur, milli duruşu verebilmek, milli kültür heyecanını gösterebilmekti." dedi.

Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmak amacıyla yola çıkan ve geçen yıl nisan ayından bu yana TRT 1'de yayınlanan "Sevda Kuşun Kanadında" dizisi ekranlara veda ediyor.

Dizinin yapımcısı ve genel yönetmeni Uçakan AA muhabirine yaptığı açıklamada, dizide Türkiye'nin yakın tarihini, hala çatışmaları devam eden ideolojik ve siyasal arka planıyla birlikte anlattıklarını söyledi.

Uçakan, Milli Türk Talebe Birliğinin (MTTB) 1960-1970'li yıllardaki hikayesi etrafında şekillenen dizide, amaçlarının bir anlamda bugünkü iktidarı oluşturan aktörlerin gençliğini anlatmak olduğunu dile getirdi.

Dizinin içerik açısından ilk kez hayata geçirilen, cesur bir yapım olduğuna işaret eden Uçakan, gerçek karakterlere de yer vermelerine rağmen kurgusal yönü fazla olan bir dizi yaptıklarını ve konuları da o kurguya göre işlediklerini söyledi.

Uçakan, dizinin çokça konuşulmasına rağmen reyting sonuçlarının istendiği gibi gelmesinin düşündürücü olduğunu belirterek, "Malum 100 skalalık bir reyting tablosu çıkıyor karşımıza TOTAL ve AB olarak. Biz AB grubunu önemsiyoruz. TRT'nin genelde seyirci kitlesinin yoğun olduğu grup bir grup ve bu grupta enteresan şekilde ilk çıktığımız zaman ilk 10'a girdik. Bir 6 bölümü geçen sezon sonunda yayınlandı. Daha sonra çok dengesiz bir seyir izledi. Bu dengesizlik bizi de çok şaşırttı. Sosyal medyaya bu kadar yansıyan bir dizi nasıl olur da reytinge çok görkemli şekilde yansımaz?" diye konuştu.

"Dizinin fanatik seyircileri oluştu"

"Sevda Kuşun Kanadında" dizinin bir misyon dizisi olduğunu vurgulayan Uçakan, dizinin sadece reyting yüzünden sonlanmadığını aktardı.

Dizinin sona ermesinin TRT'nin tasarrufu olduğunu ama diziyi ayakta tutmak için TRT'nin çok çaba sarf ettiğini anlatan Uçakan, fikir ve siyasal ağırlığı olan biz dizi yaptıklarına dikkati çekerek, "Dizinin fanatik seyircileri oluştu bu seyirciler hala nasıl bitiyor diye arıyorlar ofisimizi. Bu seyircilerin özlemi vardı, neydi o? Onca sürüyle çekilen dizi içerisinde hiç milli kültüre milli şuura dönük dizi çalışması yapılmamıştı. Bu kadar siyasal ağırlıkta. Artık olduğu gibi, hepimiz siyasetin içindeyiz. O da yorum, heyecan ve siyasetin katettiği çileleri, sıkıntıları görmek istiyorlar." ifadelerini kullandı.

Son bölüm yarın

Dizinin birkaç bölümünde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) konu edildiğini aktaran Uçakan, daha sonra ise ana hikaye FETÖ olmadığı dizinin normal seyrine döndüğünü ifade etti.

Uçakan, dizideki hikayenin ana çerçevesini bir kuşağın oluşturduğunu aktararak, "Bu kuşak içerisinde karşımıza bizim hem öğrenci olayları çıkıyor, hem birtakım o dönemin kültür ya da siyaset kahramanlarıyla yoğrulmalar çıkıyor. FETÖ de o kuşakta yer alan tiplerden biriydi. Zaten 15 Temmuz'dan sonra ciddi şekilde bu yönde bir talep oluşmuştu. O konuda seyirci yorum istiyordu." dedi.

"Kavanozdaki Adam" dizisi ve "Yalnız Değilsiniz", "Kelebekler Sonsuza Uçar", "Sonsuza Yürümek", "Reis Bey" gibi filmlerle tanınan Mesut Uçakan, sonraki projelerinde "12 Eylül", "28 Şubat", "15 Temmuz" gibi toplumu derinden etkileyen ve manevi duygulara hitap eden konuları işlemeye devam edeceğini anlattı.

Ufuk Bayraktar, Yavuz Bingöl, Gürbey İleri, Müge Boz, Derda Yasir Yenal, Mehmet Emin Kadıhan ve Burak Haktanır gibi isimlerin rol aldığı, yönetmen koltuğunda Ayhan Özen'in oturduğu "Sevda Kuşun Kanadında"nın son bölümü yarın TRT 1 kanalında izlenebilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Mesut UçakanSevda Kuşun KanadındaTRT 1FETÖTv
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