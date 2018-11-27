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Şehit askerlerin cenazeleri memleketlerine gönderildi

Sancaktepe'de, dün askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 askerin cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı. 

Şehit askerlerin cenazeleri memleketlerine gönderildi

Sancaktepe'de, dün askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 askerin cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı. 

27 Kasım 2018 Salı 09:56
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Şehit askerlerin cenazeleri memleketlerine gönderildi

İSTANBUL

Eğitim uçuşunu yapan askeri helikopterin sabah saatlerinde düşmesi sonucu şehit olan Kara Pilot Albay Göksenin Aytural Şaylan, Kara Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever, Teknisyen Astsubay Üstçavuş Emre Vahit Bekli ve Piyade Uzman Çavuş Şahin Aslan için İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tören düzenlendi.

Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, şehit aileleri ve yakınlarının yanı sıra askeri erkan katıldı.

Törende şehitlerin öz geçmişlerinin okunmasının ardından İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz dua okudu.  

Ardından Kara Pilot Albay Göksenin Aytural Şaylan ile Teknisyen Astsubay Üstçavuş Emre Vahit Bekli'nin cenazeleri Ankara'ya, Kara Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever'in cenazesi Bursa'ya, Uzman Çavuş Şahin Aslan'ın cenazesi ise Bitlis'e gönderildi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulAskeri HelikopterKazaŞehitSubayAstsubay
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