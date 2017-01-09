İSTANBUL

Sarıyer'de kurulan Köylü Pazarı'nın çatısı biriken kar nedeniyle çöktü.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Şehit Mithat Yılmaz Caddesi'ndeki pazar yerinin çatısı, biriken karların ağırlığını taşıyamadığı için çöktü. Çökme sonucu çadırlar yırtılırken, biriken karlar pazar yerine park eden minibüslerin üzerine düştü. Minibüslerde maddi hasar meydana geldi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, pazar yeri güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.

Sarıyer Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.

AA