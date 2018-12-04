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Pompalı tüfekle çevreye ateş açan şüpheli kaçtı

Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı

Pompalı tüfekle çevreye ateş açan şüpheli kaçtı

Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı

04 Aralık 2018 Salı 09:50
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Pompalı tüfekle çevreye ateş açan şüpheli kaçtı

İSTANBUL

Fatih'te çevreye ve gece bekçisine pompalı tüfekle ateş eden şüpheli olay yerinden kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Atikali Mahallesi Kovacı Cami Sokak'ta çarşaf giydiği belirtilen bir erkek şüpheli, üzerindeki pompalı tüfekle bağırarak çevreye ateş açtı. Bu sırada olay yerinde bulunan bugün izinli olan bir gece bekçisi şüpheliye müdahale etmek istedi. Şüpheli, bekçiye doğru ateş açtı. Bekçinin karşılık vermesi üzerine şüpheli, ara sokaklara girerek izini kaybettirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen özel hareket polisleri, çevrede güvenlik önlemi alarak, arama yaptı. Aramalar sonucunda şüpheliye rastlanılmadı.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için bölgede çalışma başlattı.

Bu arada, şüphelinin açtığı ateş sonucunda Ali K'ye ait bir otomobilde hasar oluştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
FatihSilahşüpheli
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