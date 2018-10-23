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Polonya Sineması İstanbul Modern'de

Polonya sinemasının ödüllü filmleri, İstanbul Modern Sinema'da sinemaseverlerle buluşacak. 

Polonya Sineması İstanbul Modern'de

Polonya sinemasının ödüllü filmleri, İstanbul Modern Sinema'da sinemaseverlerle buluşacak. 

23 Ekim 2018 Salı 09:08
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Polonya Sineması İstanbul Modern'de

İSTANBUL 

Polonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu ve İstanbul'daki Polonyalılar Derneği'nin iş birliğiyle düzenlenen "Polonya'dan Şimdi" başlıklı program, 25-28 Ekim'de gösterime sunulacak. 

Program kapsamında Polonya'da ilk defa yüz nakli yapılan bir adamın yaşadıklarının trajikomik hikayesini ele alan "Yüz", 25 ve 27 Ekim'de, yönetmen koltuğuna Pawel Pawlikowski'nin oturduğu "Soğuk Savaş" 27 Ekim'de, yönetmen Jagoda Szelc'in ilk uzun metrajlı filmi "Kule-Güzel Bir Gün" 25 Ekim'de izlenebilecek. 

Gizemli bir yönetmen olarak bilinen Michael Waszynski'nin geçmişi üzerine bir belgesel olan "Prens ve Dibbuk" 28 Ekim'de, Polonyalı sporcu Jerzy Gorski'nin uzun yıllar süren uyuşturucu bağımlılığının ardından spora yöneldikten sonra Ironman olmaya kadar giden hikayesine odaklanan "Sınırları Aşmak" adlı film 27 Ekim'de, yönetmen Piort Domalewski'nin ilk uzun metrajlı filminde daha iyi bir hayat için mücadele veren bir ailenin dokunaklı hikayesini anlatan "Sessiz Gece" de 25 Ekim'de izlenime sunulacak. 

Programın Krakow Film Fonu katkılarıyla hazırlanan "Polonya'dan Kısalar" kapsamında ise "Dünyanın En Güzel Havai Fişekleri", "Aile Bağları", "İmkansız Şekiller ve Diğer Hikayeler", "Yabancı Madde" ile "Polonez" filmi seyredilebilecek. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Polonya Sinemasıİstanbul Modern
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