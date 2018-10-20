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Pendik'te otomobil park halindeki otobüse çarptı: 1 ölü

Pendik'te otomobilin park halindeki otobüse çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Pendik'te otomobil park halindeki otobüse çarptı: 1 ölü

Pendik'te otomobilin park halindeki otobüse çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

20 Ekim 2018 Cumartesi 09:32
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Pendik'te otomobil park halindeki otobüse çarptı: 1 ölü

İSTANBUL 

Alınan bilgiye göre, Kartal'dan Tuzla yönüne seyreden Berat K. (22) idaresindeki 34 YHM 80 plakalı otomobil, D-100 karayolu Güzelyalı mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki 34 LU 9858 plakalı halk otobüsüne arkasından çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan Murat N. (33) yola savruldu.

Kazada, Murat N. olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü Berat K. ise hafif yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Murat N'nin cesedi Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Daha önce ehliyetine geçici olarak el konulduğu öğrenilen yaralı sürücü ise sağlık ekiplerince aynı hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, kazaya karışan halk otobüsünün sürücüsüne, D-100 karayolu kenarına park etmesi nedeniyle ceza kesildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
PendikTrafik Kazası
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