OTURMA EYLEMİ YAPAN AVUKATLARA SERT TEPKİ ! Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın 3'üncü katında bulunan Atrium alanında bir grup avukat, Cumhuriyet Gazetesi yazar ve yöneticilerine yönelik soruşturmada tutuklanan avukat Akın Atalay, Bülent Utku ve Mehmet Kemal Güngör'ün tutukluluk hallerinin sona ermesi için saat 11.00 sıralarında POLİSLER İLE AVUKATLAR ARASINDA ARBEDE YAŞANDI Polisler ile avukatlar arasında yaşanan sözlü müzakerenin sonuç vermemesi sonucu yaşanan arbedede bazı avukatlar ile bir polis memuru yaralandı. Dışarıya çıkarılan avukatlar daha sonra birkaç kez daha adliye içine girerek eylemlerini sürdürmek istedi. Ancak polis avukatlara yeniden müdahale etti. "Savunmaya özgürlük" yazılı pankartların taşındığı eyleme bazı milletvekilleri Celal Doğan, Filiz Kerestecioğlu, Garo Paylan da destek verdi. Emniyet mensupları tarafından avukatlara eylemlerinin sonlandırılması çağrısı yapıldı. Ancak avukatlar oturma eylemine saat 13.00'e kadar devam edeceklerini belirtti. Avukatların bir polis müdürünün yaptığı son çağrıyı da kabul etmemeleri üzerine adliye binasına Çevik Kuvvet polisleri girdi. Çağlayan Adliyesi Karıştı, Avukatlarla Polisler Birbirine Girdi Cumhuriyet Gazetesi yazar ve yöneticilerine yönelik soruşturmada tutuklanan avukatlar için İstanbul Adliyesi'nde izinsiz eylem yapan bir grup avukatla polisler arasında arbede yaşandı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın 3'üncü katında bulunan Atrium alanında bir grup avukat, Cumhuriyet Gazetesi yazar ve yöneticilerine yönelik soruşturmada tutuklanan avukat Akın Atalay, Bülent Utku ve Mehmet Kemal Güngör'ün tutukluluk hallerinin sona ermesi için saat 11.00 sıralarında oturma eylemi yaptı. "Savunmaya özgürlük" yazılı pankartların taşındığı eyleme HDP'li milletvekilleri Celal Doğan, Filiz Kerestecioğlu, Garo Paylan da destek verdi. Emniyet mensupları tarafından avukatlara eylemlerinin sonlandırılması çağrısı yapıldı. Ancak avukatlar oturma eylemine saat 13.00'e kadar devam edeceklerini belirtti. Avukatların bir polis müdürünün yaptığı son çağrıyı da kabul etmemeleri üzerine adliye binasına Çevik Kuvvet polisleri girdi. ÖNCE VATAN GAZETESİ