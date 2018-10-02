Otomobil, otobüs durağında bekleyen yolculara çarptı

İSTANBUL
Üsküdar'da otomobilin otobüs durağında bekleyen yolculara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ali Osman Kadadaş'ın kullandığı 34 VM 3786 plakalı otomobil, Yavuztürk Mahallesi Bosna Bulvarı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yavuztürk Sapağı Durağı önündeki beton bariyerlere çarptı.
Daha sonra savrulan otomobil, önce durakta bekleyen vatandaşlara, ardından aydınlatma direğine çarparak durabildi.
Kazada, durakta bekleyen vatandaşlardan 3'ü yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
AA