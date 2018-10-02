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Otomobil, otobüs durağında bekleyen yolculara çarptı

Üsküdar'da otomobilin otobüs durağında bekleyen yolculara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

Otomobil, otobüs durağında bekleyen yolculara çarptı

Üsküdar'da otomobilin otobüs durağında bekleyen yolculara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

02 Ekim 2018 Salı 11:08
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Otomobil, otobüs durağında bekleyen yolculara çarptı

İSTANBUL

Üsküdar'da otomobilin otobüs durağında bekleyen yolculara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali Osman Kadadaş'ın kullandığı 34 VM 3786 plakalı otomobil, Yavuztürk Mahallesi Bosna Bulvarı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yavuztürk Sapağı Durağı önündeki beton bariyerlere çarptı.

Daha sonra savrulan otomobil, önce durakta bekleyen vatandaşlara, ardından aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Kazada, durakta bekleyen vatandaşlardan 3'ü yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
OtomobilDurakOtobüsKazaÜsküdar
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