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Onlarca vatoz, kalkan ve kalamar kıyıya vurdu

İstanbul Maltepe'de onlarca vatoz, kalkan ve kalamar kıyıya vurdu. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri bölgeye gelerek inceleme yaptı.

Onlarca vatoz, kalkan ve kalamar kıyıya vurdu

İstanbul Maltepe'de onlarca vatoz, kalkan ve kalamar kıyıya vurdu. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri bölgeye gelerek inceleme yaptı.

24 Aralık 2017 Pazar 22:25
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Onlarca vatoz, kalkan ve kalamar kıyıya vurdu
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İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yelda Aktan ile beraberindeki bir grup bölgede inceleme yaptı. Soğuk hava ve yağışlar nedeniyle denizde  tabakalar arasında ani değişimin meydana geldiğini söyleyen Aktan, "Balıklar şoka girerek daha sakin, daha ılık ve sıcak bölgeleri tercih etmeye başladılar. Şokun verdiği sonuç diye tahmin ediyorum" dedi.

Balıkçılar sabah saatlerinde, Maltepe Küçükyalı sahilde çok sayıda vatoz, kalkan ve kalamarın kıyıya vurduğunu gördü. Deniz canlılarının bazılarının hareketsiz olduğunu, bazılarının oldukça yavaş hareket ettiğini gören balıkçılar durumu yetkililere bildirdi.

İnceleme heyetindeki Prof. Dr. Yelda Aktan, "Öncesinde bir bilimsel çalışma yapmadık ama muhtemelen birkaç gündür devam eden soğuk hava şartları, yağmurlar, balıkçıların dediğine göre su da geriye çekilme varmış; muhtemelen tabakalar arasında ani değişim meydana geldi. Balıklar şoka girerek daha sakin, daha ılık ve sıcak bölgeleri tercih etmeye başladılar. Şokun verdiği sonuç diye tahmin ediyorum. Oksijen muhtemelen doygunluk seviyesindedir; ama tabi ölçüm yapıp bakmak lazım. Genelde ilk bakışta söyleyebileceklerim bunlar" dedi.

'BALIKLARIN TÜKETİLEBİLMESİ İÇİN ANALİZ YAPILMALI'

"Bazı balıkçılar balıkları toplamışlar. Bu balıkların yenmesinde herhangi bir sıkıntı olur mu?" şeklindeki soruya Aktan, "Önce bir bakmak lazım, neden acaba bu halde diye. Mesela toksik bir türden kaynaklı olabilir, onların etkisiyle de olabilir. Analiz yapıp bakmak lazım" diye cevap verdi. (DHA)

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İstanbulMaltepeVatozKalamarKalkanKıyı
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