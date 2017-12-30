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Nostaljik tramvay seferine başladı

İstiklal Caddesi'ndeki yenileme çalışmaları nedeniyle Ocak ayı ortasında durdurulan nostaljik tramvay seferleri bugün yeniden başladı

Nostaljik tramvay seferine başladı

İstiklal Caddesi'ndeki yenileme çalışmaları nedeniyle Ocak ayı ortasında durdurulan nostaljik tramvay seferleri bugün yeniden başladı

30 Aralık 2017 Cumartesi 19:06
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Nostaljik tramvay seferine başladı
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İstiklal Caddesi'ndeki yenileme çalışmaları nedeniyle Ocak ayı ortasında durdurulan Taksim Tünel Meydanı ile Taksim Meydanı arasında hizmet veren nostaljik tramvay seferleri bugün yeniden başladı.

İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın katıldığı törenle seferlerine başlayan nostaljik tramvay bir hafta boyunca ücretsiz olacak. 

"20-30 YIL BURADA ALTYAPI İLE İLGİLİ SIKINTI YAŞANMAYACAK"

Altyapı çalışmalarının sona ermesiyle yenilenen tramvay yolunun açılışı İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal ve Beyoğlu Belediye Başkanı Misbah Demircan'ın katılımı ile Taksim Tünel Meydanı'nda yapıldı.

Açılış töreninde bir konuşma yapan Mevlüt Uysal, "Buradaki esnaf arkadaşlarımızda uzun soluklu bir sıkıntı yaşadılar ama onun karşılığı olarak inşallah önümüzdeki 20-30 yıl burada altyapı ile ilgili sıkıntı yaşanmayacak. Buna hep beraber sahip çıkmamız gerekiyor. Bu caddeye ağır tonajlı araçların ve devamlı araçların girişini engellemiş olacağız. Zorunlu olmayan araç girişleri yapılmayacak" dedi. 

Uysal , Taksim Meydanı'nda çalışmalar hakkında da bilgi vererek, "Taksim Meydanı 2015'te başladı, bitmek üzere, yüzde 99'u bitti. Aslında bitti denilebilir. Etraf toparlanıyor. Taksim Meydanı bitmiş olmakla birlikte Atatürk Kültür Merkezi yeni binasına kavuşacak, onun yıkımı başlıyor. Ön tarafındaki Mete Caddesi de yer altına alınacak. Büyükşehir Belediyesi olarak da kültür merkezi yapılırken önünde de bir cadde olmamalı diye düşündük ve yer altına aldık. Orada yeni bir çalışma başlayacak ve inşallah 2019'da bitmiş olacak" şeklinde konuştu. 

"İSTİKLAL CADDESİ YEŞİLDEN MAHRUM MU OLACAK?"

Mevlüt Uysal, "Benden önceki belediye başkanının, eski bir İstiklal Caddesi, Beyoğlu yaşayanı olarak burada gerçekten çok büyük emeği oldu. Ona teşekkür ediyorum. Bu arada eskiden ağaç yoktu. 1995 yılında o dönemin belediye başkanı Nusret Bayraktar bey yaklaşık 162 ağaç dikmiş. Fakat zaten zemin sert olduğu için o ağaçlar son 10 yıldır büyümemiş. Ayrıca altyapıya zarar verme ihtimali de çok yüksek. Dünyada da baktığımız zaman bu şekildeki tarihi alanlarda ağaç yetişme ihtimali yok. Çünkü zemin sert. O zemine ağaç ekip bir su girdiği zaman problem bitmiyor. İstiklal Caddesi yeşilden mahrum mu olacak? İnşallah yeşilden mahrum olmayacak. Buralara yine belirli bölümlerde oturma alanları ve etrafında değişik usullerle yeşillikler, çiçeklendirmeler yapılacak. İstanbul'un değişik yerlerinde dikey bahçe örnekleri var" diye konuştu. 

Uysal, 2018 baharında yeşilliği ve çiçekleri balkonlara taşıyacaklarını ifade etti. 

"BURASI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZ TARAFINDAN BİR YILBAŞI ARMAĞANI OLDU"

Açılışta bir konuşma yapan Vali Vasip Şahin ise, "Belki vatandaşlarımız ve esnafımız sıkıntı çekti; ama inşallah bu çektikleri sıkıntıya değecek. İBB etraflıca bir çalışma yaptı. Sadece peyzajını düşünüp bunun üzerinde durmadı. Özellikle altyapıya ağırlık vererek bundan sonra doğabilecek bir takım rahatsızlıkların önüne geçme ve doğabilecek yeni ihtiyaçları karşılama adına altyapıda çok detaylı bir çalışma yaptılar. Sayın Belediye Başkanımıza ve ondan önceki Belediye Başkanımız ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Burası Büyükşehir Belediyemiz tarafından bir yılbaşı armağanı oldu" dedi. 

TRAMVAYIN KAPISINDA YOLCULUK

Şahin ve Uysal açılışın ardından tramvayla Taksim Meydanı'na gitti.

Vali Şahin ve Uysal yolculuk boyunca tramvayın kapısında durarak çevrede bulunanlara el salladı. Açılışa özel bir hafta boyunca ücretsiz hizmet verecek olan tramvayın ücreti 2 lira 60 kuruş olacak. Öğreciye ise 1 lira 25 kuruş olacak. (NTV)

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BeyoğluİstanbulTramvayIstiklalcaddesiSefer
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