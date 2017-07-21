Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 25°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
106843
ALTIN
142.767
DOLAR
3.5367
STERLİN
4.5989
EURO
4.1209
Gönüllerin elçisi Pınar öğretmenden farkındalık projeleri
Pınar öğretmenden farkındalık projeleri
Harun Kolçak vefat etti
Harun Kolçak vefat etti
Fahri İlker’den yılın şarkısı; Hacivat
Fahri İlker’den yılın şarkısı; Hacivat
Rumelili Ekrem'den yeni şarkı
Rumelili Ekrem'den yeni şarkı
15 Temmuz Yıl Dönümünde Chicago da Demokrasi Nöbetinde!
15 Temmuz Yıl Dönümünde Chicago...

Merhum Hüseyin Altın için anma töreni düzenleniyor

Dilek Köroğlu’nun haberi için tıklayınız...

Merhum Hüseyin Altın için anma töreni düzenleniyor

Dilek Köroğlu’nun haberi için tıklayınız...

21 Temmuz 2017 Cuma 15:58
60 Okunma
Merhum Hüseyin Altın için anma töreni düzenleniyor

İSTANBUL / DİLEK KÖROĞLU

Arabesk Müziğin Efsane isimlerinden, HÜSEYİN ALTI’nın ölümünün, Birinci Yıl dönümünde Sütlüce Mezarlığında 23 Temmuz Pazar Günü Saat 13:30 de Anma Töreni Düzenleniyor. Kızı Hilal Altın Babasını Sevenleri ile bir araya Getirerek Bir Kuran Tilaveti ile Yad edeceğini Erzurum Yönetiminin ve bir çok sanatçı arkadaşlarının ‘da katılacağını Belirten Hilal Altın Ayrıca, Babamın En çok sevilen Eserlerinden ‘’DARGINIM’’ Şarkısı ile Müzik dünyasına Giriş Yapacağını Duyurdu. Babamın Yerini belki dolduramam ama Onu Sevenlere Şarkılarıyla Tekrar Seslenirim sözlerini Vurgulayan Hilal ALTIN Bu anlamlı Yıl dönümünde Tüm Sevenlerinin Desteğini Esirgememeleri için Çağrıda Bulundu.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Hüseyin AltınArabesk MüzikSütlüce Mezarlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aly & Fila, 14 Temmuz'da Future Forward Music organizasyonu ile Türkiye’de ilk defa sevenleriyle buluşuyor
Aly & Fila, 14 Temmuz'da Future Forward Music organizasyonu ile Türkiye’de ilk defa sevenleriyle buluşuyor
İki ünivesitede FETÖ/PDY operasyonu: 72 gözaltı
İki ünivesitede FETÖ/PDY operasyonu: 72 gözaltı
Dimitri Vegas & Like Mike, 7 Temmuz’da Smash the House İstanbul ile KüçükÇiftlik Park’ta!
Dimitri Vegas & Like Mike, 7 Temmuz’da Smash the House İstanbul ile KüçükÇiftlik Park’ta!
Taksim'de otelde bildiri makinesi!
Taksim'de otelde bildiri makinesi!
Güngören'de silahlı çatışma
Güngören'de silahlı çatışma
PEYGAMBER TORUNLARI İSTANBUL'DA YATIYOR
PEYGAMBER TORUNLARI İSTANBUL'DA YATIYOR

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim