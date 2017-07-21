Merhum Hüseyin Altın için anma töreni düzenleniyor

İSTANBUL / DİLEK KÖROĞLU

Arabesk Müziğin Efsane isimlerinden, HÜSEYİN ALTI’nın ölümünün, Birinci Yıl dönümünde Sütlüce Mezarlığında 23 Temmuz Pazar Günü Saat 13:30 de Anma Töreni Düzenleniyor. Kızı Hilal Altın Babasını Sevenleri ile bir araya Getirerek Bir Kuran Tilaveti ile Yad edeceğini Erzurum Yönetiminin ve bir çok sanatçı arkadaşlarının ‘da katılacağını Belirten Hilal Altın Ayrıca, Babamın En çok sevilen Eserlerinden ‘’DARGINIM’’ Şarkısı ile Müzik dünyasına Giriş Yapacağını Duyurdu. Babamın Yerini belki dolduramam ama Onu Sevenlere Şarkılarıyla Tekrar Seslenirim sözlerini Vurgulayan Hilal ALTIN Bu anlamlı Yıl dönümünde Tüm Sevenlerinin Desteğini Esirgememeleri için Çağrıda Bulundu.