Manas Ata İstanbul’da

M. KEMAL SALLI

Kırgız heykeltraşlar tarafından yapılan 4 metre yüksekliğindeki ve 4 ton ağırlığındaki Manas heykeli Sütlüce Parkı’nda düzenlenen yoğun katılımlı bir törenle açıldı. Bu görkemli törenle, tarihimizin önemli bir kişisi daha tarih sayfalarından günlük yaşamımıza yansıtılmış oldu. Bundan böyle Sütlüce Parkı’na yolu düşenler tarihimizin bu çok önemli destan kahramanını tanımış olacaklar. Manas, yalnızca bizim tarihimiz açısından değil, dünya tarihi ve edebiyatı açısından da çok önemli bir kahraman. Yeryüzünde Manas gibi özgün bir kişilik ve Manas Destanı kadar büyük hacimli, kutsal kitaplar gibi ezberlenen bir başka destan yok.

Sütlüce Parkı’nda düzenlenen görkemli tören beş yüz bin beyitten oluşan Manas Destanı’nda örnekler sunulmasıyla başladı. Manas atanın Türk tarihi ve kültürü açısından önemini belirten konuşmaların ardından Manas atanın 4 metre yüksekliğindeki heykeli coşkulu alkışlar arasında açıldı.

GÖRKEMLİ AÇILIŞ

Kırgızistan Başbakanı Soroonbay Ceenbekov, Kırgızistan Ankara Büyükelçisi İbragim Junusov, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın ve çeşitli sivil toplum kuruluşu üyelerinin katıldıkları Manas heykelinin açılış töreni sonunda İstanbul, iki kardeş ülke halklarının birbirini daha yakından tanımasını sağlayacak bir eser daha kazanmış oldu.

KURTULMUŞ: “MANAS BEY ORTAK ATAMIZDIR”

Manas heykelinin İstanbul’da açılış törenine katılan Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Manas heykelinin İstanbul’da açılmasının çok önemli olduğunu belirterek, “İstanbul'da Manas heykelinin açılışı, hem Kırgızistan, hem Türkiye için tarihi bir dönüm noktası” dedi.

“Bu etkinlik, birbirinden uzakta yaşayan iki halkı birleştiriyor. Bizi ortak kültürümüz birleştirir ve bugün ortak atamız Manas’ın heykelini açıyoruz. Birbirimizden ne kadar uzak olmamıza rağmen kalplerimiz aynıdır. Bu heykelin açılması kültürel ilişkilerimizi daha da güçlendireceğinden eminim” diyen ve Manas'ın sadece Kırgızların değil tüm Türk halklarının atası olduğunu vurgulayan Kültür Bakanı Kurtulmuş, konuşmasını şöyle tamamladı: “Manas, sadece iyi bir savaşçı değil, aynı zamanda Kırgız halkına doğru yolu gösteren insancıl bir hükümdar olarak da bilinir. Bu yüzden de Türk halkı yüce Manas’a saygı duyuyor”

"… Geçmişimizi hatırlayarak ortak bir geleceği nasıl inşa edeceğimize dair fikirlerimizi canlı bir şekilde bir kere daha bir araya getiriyoruz. Aramızda çok uzun mesafeler var ama buna rağmen kalplerimizin, zihinlerimizin birbirine çok yakın olduğunu ifade etmeye gerek bile yok. Esasında 10 yıllar boyunca aramıza bu mesafelerden başka görünmeyen duvarlar girdi, görünmeyen mesafeler oluştu. Bu mesafeler dolayısıyla, Türkiye'nin ve Kırgızistan'n halkları birbirine yabancı halklar gibi birbirinden uzaklaştı. Aramıza giren bu görünmez duvarları kaldırıyoruz ve inşallah bütün duvarları da kaldırarak daha ciddi bir şekilde kenetleneceğiz, ortak hedeflere doğru yürüyeceğiz."

(…) "Manas Destanı", dünyanın en hacimli destanlarından biridir. Manas, bütün Türk Dünyası’na ruh verir. İstanbul, tarihi bir şehir olarak kabul ediliyor ve bu şehirde Manas heykelinin açılması Türkiye için çok önemli. İstanbul sakinlerinin her zaman Manas heykelini gördüklerinde Kırgız halkını hatırlayacağından eminim. Heykel, iki halkın dostluk sembolüdür.”

"İki halkın kardeşliğini pekiştireceğiz. Manas Bey sadece Kırgızların değil, Türklerin büyük atalarından birisidir. Sadece savaş meydanlarının destanlarını yazan, yazdıran önemli bir şahsiyetin olmasının ötesinde büyük bir yol gösterici, rehber olarak milletine yol göstermiştir. Manas Destanı da şu an dünya dilleri içinde yaşayan en önemli destanların başında gelir.

CEENBEKOV: “İKİ ÜLKE ARASINDA YENİ BİR SAYFA”

Kırgızistan Başbakanı Soroonbay Ceenbekov da, yaptığı konuşmada, Manas Heykeli Türkiye ile Kırgızistan arasında yeni bir sayfanın açılışına işaret olduğunu söyledi.



İki ülke arasındaki dostluğu pekiştirecek olan Manas Heykeli’nin İstanbul’da açılıyor olmasının ortak tarihe vurgu olduğunun da altını çizen konuk Başbakan, “Biz bağımsız olduğumuzdan bu güne Türkiye bize desteklerini esirgemedi. Kırgızistan genç bir ülke. Bizi ilk tanıyan ülke de Türkiye. O zamanın Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Kırgızistan'a gelerek halka hitap etmesi ve 'Sizi destekleyeceğiz' demesi Kırgız halkının hafızasındadır. İstikrarlı ekonomisi olan Türkiye, bizden yardımlarını esirgemedi. Biz bunu hiçbir zaman unutmayız.”

Ceenbekov, iki ülke arasında kültür bağları olduğunu dile getirerek, İznik'te Kırgızlar için bir heykel dikildiğini, Elazığ'da Kırgız Yazar Cengiz Aytmatov'un bir heykelinin bulunduğunu söyledi.

Yarım milyon mısradan oluşan Manas Destanı'na değer biçilemediğini vurgulayan Ceenbekov konuşmasını şöyle tamamladı: "Manas Destanı bizim tarihimiz, kaderimiz. Manas gibi kahramanlarımız Kırgız halkını bugüne kadar korudu ve onların ruhuyla bugüne kadar geldik. İstanbul'da yapılan Manas Heykeli tüm Türk dünyasının kardeşliğinin sembolü olacak. Bu etkinlik iki halkın yakınlaşmasını güçlendirecek ve tarihe yazılacaktır."

“ … İstikrarlı ekonomisi ile de ekonomik yönden de bizi destekleyen ülke Türkiye. Bu gelişimizde de Türk dostlarımız bizi çok sıcak karşıladı. Bu bizim ilişkilerimizi daha da güçlendirecektir.”





TOPBAŞ: “MANAS DESTANI BİR ANSİKLOPEDİDİR”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ise Manas heykelinin İstanbul'a yapılmış olmasından dolayı memnuniyet duyduklarını ifade ederek, Haliç'i bir kültür vadisi olarak gördüklerini, Karaköy'den başlayarak Haliç'in bittiği yere kadar, deniz üzerinden, sahile 10 metre genişliğinde ahşap yürüme yolunu yaptıklarını söyledi. Manas Heykeli açılış töreninde konuşan Başkan Kadir Topbaş, “Kadim medeniyetler şehri İstanbul’a önemli bir kültür izi bırakmak üzere tarihe birlikte tanıklık etmekteyiz” dedi.



Açılışını yaptıkları Manas Heykeli’nin hem İstanbul’da yaşayanlar hem de İstanbul’u ziyaret edenler için farklı anlamlar taşıyacağına vurgu yapan Başkan Topbaş, “Tarihin akışından günümüze önemli kayıt düşen, adeta bir ansiklopedi özelliği gösteren bu eserin sahibinin bu kültür vadisi olarak düşündüğümüz Haliç Sahili’nde yer alması bir başka anlam taşımaktadır. Biz medeniyetler beşiği bu kentte tarihin çeyiz sandığı dediğimiz farklılıkların zenginliğini yaşayan bu şehirde dost ve kardeşlerimizin de burada izlerinin bulunması bize gurur vermekte. İnanıyorum ki bu bölgeyi gezenler, görenler ve Manas Baba Heykelini hatırlayanlar gelecek kuşaklara da bunu aktaracaklar” dedi.

SARLIKBEK UULU: “GURUR DUYACAĞIMIZ BİR HEYKEL OLDU”

Heykeli yaptıran iş adamı Sarlıkbek Uulu da "Gurur duyacağımız bir heykel oldu. Tarihimizi bilmezsek geleceğimizi göremeyiz. Ortak değerlerimizi bildiğimiz ölçüde dostluğumuz, kardeşliğimizi pekişecektir. Aynı ölçüde böyle şahane bir Fatih Sultan Mehmet heykelini de Bişkek'te yapalım. Ortak değerlerimizi bilmediğimiz ölçüde bizim aramızdaki ilişkiler bozulacaktır, ortak değerlerimize saygılı olmalı ve onları tanımalıyız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, alkışlar arasında heykelin kordelası kesildi.

Ziyareçilere, Kırgız yemek ve içeceklerinden ikram edildi.