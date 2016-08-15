Lanetli Anahtar vizyonda

"Birçok misafirin katıldığı gala'da yönetmen ve oyuncu kadrosu tüm katılımcıları girişte karşıladı. Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ekip tarafımıza özel açıklamalar yaptı"

"Gişeden umutluyuz"

Heyecanı gözlerinden okunan filmin yapımcısı ve yönetmeni Hasan Gökalp, "Heyecan dolu bir akşam yaşıyoruz. Misafirlerimiz yavaş yavaş akın etmeye başlıyorlar. Bizler de oyuncularımızla birlikte buradayız. Haliyle biliyorsunuz şuan da ülke gündemi nedeniyle sektörde etkilendi. Birçok film çekenler setlerini iptal etmek zorunda kalırken, bazı filmler de projelerini iptal ettiler. Yine de beklentilerimiz var. Filmimizin Türkiye genelinde hemen hemen bütün illerde gösterimi yapılacak. Dolayısıyla iyi bir sayıyla çıktık. İnşallah iyi bir gişe olacak. Şimdi tahmini bir rakam söyleyemiyorum ama dışarıdan iyi duyumlar alıyoruz. Biz filmimizi yaptık artık bundan sonrasını seyircilerin takdirine bırakıyoruz. Umarım herkes beğenir" şeklinde konuştu.

"Ürkütücü olaylar yaşadık"

"Bizim için hem keyifli hem de yorucuydu" diye açıklayan filmin başrol oyuncusu Zeynep Buse Kaleyer , "Zordu, kışın çektik. O şartlar bizi çok zorladı. Fakat ona rağmen çok tatlı ve sıcak bir ekibimiz vardı. Bu benim 2. başrol korku filmim. Setimizde ufak tefek aksaklıklar oldu. Kendi irademizin dışında gelişen bir takım olaylar oldu. Bunları biz montajda gördük. Kimse yokken ufak tefek sandalye oynamaları, ürkütücü şeyler yaşadık. Onun haricinde bizler mutluyduk. Umarım emeklerimizin karşılığını alırız"

"Üç harflilerin karıştığını düşünüyorum"

"Sette güzel bir çekim ve güzel bir uyum vardı" diyen oyunculardan Zeynep Ülkü Kam, "korku filmi çekiyoruz. Koku filmleri için kamera arkasında 'görüntülerde sıkıntılar olur, kazalar olur' söylentilerini çokça duyarsınız. Bizler de bu tür aksaklıklar oldu. Hatta üç harflilerin karıştığını bile düşünüyorum. Fakat her şeye rağmen kavgasıyla gürültüsüyle sevinciyle mutluluğuyla güzel bir iş oldu" dedikten sonra, "Mesela bir kaç grup platomuzu bastılar. Mahalleliyle olan anlaşmazlıklarından dolayı bizlere yansıttıkları bir olay başımıza geldi. Yanlış anlaşılmalar olmuştu. Sonrasında durum toparlandı. Bir arkadaşım düştü ayağını incitti. Yani ufak tefek aksaklıklar oldu diyebilirim. Bunun haricinde büyük bir sıkıntı olmadı" ifadelerini kullandı.

"Adı üstünde büyücüsünüz"

Büyücü olmanın apayrı bir duygu olduğunu belirten filmin büyücüsü rolünü üstlenen Ayça Büsküvütçü, "Adı üstünde büyücüsünüz. Yerleri çökmüş, her tarafı örümcek ağı bağlamış tarihi bir evin içindesiniz. İçeri girerken hem çökme korkusu var hem de garip sesler duyabiliyorsunuz. İşte bu değişik türde bir şey. Ben yaşamında biraz cadı biriyim ama büyücülük hiç bana göre değil" diyerek sözlerini bitirdi.

"Filme özel müzik"

Filmin tüm müzik yapımını üstlenen Ferdi Karameşe, "Film baştan sona sürükleyici. Bir macera sizi alıp götürüyor.O kadar güzel bir akışı var ki filmin, müziklere bir başladım nasıl bittiğini anlayamadım. Kendimi kaptırmışım. Filmin her karesinde farklı müzikler yaptık. Filmin her sahnesi benim için çok özeldi. Tamamen filme özel müzikler yaptık. Daha önce hiç bir yerde kullanılmamış müzikler ile halkın karşısına çıkıyoruz. Çok mutluyum" dedi.

"Filmlere destek verelim"

Galaya katılan yönetmen Haydar Işık, "Şunu söylemek istiyorum ki, bir filmi yapmak çıkartmak gerçekten çok zor. Filmin masa başı çalışılmasından, sahaya inip çekilmesinden, çekimlerden sonra prodüksiyon aşamasına ve sonrasında filmi vizyona sokmak gerçekten çok çok büyük emek, maliyet gerektiriyor. Her tür filmin mutlaka bir izleyicisi var. Keza 'Lanetli Anahtar'da güzel bir korku filmi oldu. Dostum Hasan Gökalp hem yapımcılığını hem yönetmenliğini yaptı. Bence başarılı bir film. Buradan halkımıza filmlerimizi yalnız bırakmayalım, mutlaka izleyelim demek istiyorum. Çünkü izleyiciler filmlere gittiği zaman yapımcı ve yönetmen arkadaşlara ikinci filmi çekmek için fırsat oluyor. Güzel bir film olduğunu gördüm. Cuma günü vizyonda. Hepimiz gidip izleyelim filmlerimize destek verelim" açıklamalarını yaptı.

"Korku filmlerinden çok korkarım"

Filmi izlemeye gelen oyuncu Tolga Yüce, Normalde korku filmlerinde kesinlikle oynamadığını, korku filmlerinden de korktuğunu söyleyerek, "Aslında ne zamandır korku filmi izlemiyorum. En son benim de oynamam için bir korku filmi geldi. Yanlış hatırlamıyorsam Adana'da çekiliyordu, kabul etmedim. Açıkçası hiç bir korku filmi projesinde yer almadım. Set ortamında birçok sorunlar olduğunu hep duyuyorum. bu yüzden biraz uzak durdum diyebilirim. Bugün dostlarımın, oyuncu arkadaşlarımın filmi var. Şunu söyleyebilirim filmin çok kıymetli bir kadrosu var. Bütün imkânsızlıklara rağmen güzel bir iş çıkardılar. Güzel de bir film izleyeceğiz" dedi.

Ardından, 2 Eylül'de 'Masal' sinema filmi ile vizyonda olacaklarını ileten Yüce, Bununla birlikte İsmail Hacıoğlu’yla beraber 'Kafes 2'ye başlayacağız. Biliyorsunuz ki, 1.sini çekmiştik. Yeni bir dizi projesi ile yine ekranlara geliyorum. 2017 için 5 filmimiz vizyona girecek. Çok yeni bir proje olan '99. gün' sinema filmi çekimlerine başlıyoruz" şeklinde konuştu.

"Şimdiki filmler daha iyi"

"Lanetli Anahtar filminden korku bekliyorum" diyen oyuncu Mehmet İnal, Bu zamana kadar 7-8 defa korku filmine gittim. Çoğu Türk korku filmi değildi. Türk film olarak Burak Özçivit'in oynadığı 'Musallat'ı ve arkadaşlarımın oynadığı 'Ammar 2'yi izledim. Türk sineması korku filmi açısından esik filmlerimize nazaran ciddi anlamda gelişmeler gösteriyor. Bu filmden beklentim yüksek. İyi bir kadrosu var ve filmden ümitliyim" diye konuştu.

"Çok etkileyici"

Filmi izledikten sonra görüşlerini ileten galaya gelen davetlilerden Hülya Sarıtaş ve Ebru karakoyun, "Bu güne kadar gördüğümüz en gerçekçi korku filmi. Tamamen gerçeği yansıtıyordu. Efektler, ses ve kurgu muazzam bir uyum içerisindeydi. Bizler çok beğendik. Korku filmi seven herkese de buradan şiddetle tavsiye ediyoruz. Emeği geçen herkesi kutlarız" dediler.

Haber: Elif Günay

Fotograf: Ekrem Algın