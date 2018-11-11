Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 12°
sisli
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
92839
ALTIN
212.028
DOLAR
5.4915
STERLİN
7.0672
EURO
6.2205
California'daki orman yangınları
California'daki orman yangınları
Trump ve Macron Suudi Arabistan'dan daha fazla bilgi istedi
Trump ve Macron Suudi Arabistan'dan...
Destici: Milletimize havale ediyoruz
Destici: Milletimize havale ediyoruz
"Türkiye'de 350 bin kök hücre bağışçısı bulunuyor"
"Türkiye'de 350 bin kök hücre...
İzmir'de terör örgütünün hücre evine operasyon
İzmir'de terör örgütünün hücre evine...

Küçükçekmece'de cinayet

Eşini ve kayınbiraderini silahla öldüren zanlı polise teslim oldu

Küçükçekmece'de cinayet

Eşini ve kayınbiraderini silahla öldüren zanlı polise teslim oldu

11 Kasım 2018 Pazar 09:11
0 Okunma
Küçükçekmece'de cinayet

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de eşini ve kayınbiraderini silahla öldüren şüpheli polise teslim oldu. 

Alınan bilgiye göre, Halkalı Merkez Mahallesi Akçay Sokak'taki evde K.O (52), eşi Z.O ve kayınbiraderi K.O (37) ile tartıştı. 

Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli K.O, yanındaki silahla eşine ve kayınbiraderine ateş ettikten sonra evden ayrıldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Z.O ile kardeşi K.O'nun hayatını kaybettiğini belirledi. 

Olayın ardından şüpheli, 155 ihbar hattını arayarak polise teslim oldu.

Soruşturma sürüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
KüçükçekmeceCinayet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
K. Muzaffer Gençer Louvre Müzesi Art Shopping Paris' te...
K. Muzaffer Gençer Louvre Müzesi Art Shopping Paris' te...
Bahçelievler'de silahlı kavga: 3 yaralı
Bahçelievler'de silahlı kavga: 3 yaralı
Beyazıt'ta tramvay raydan çıktı
Beyazıt'ta tramvay raydan çıktı
İstanbul'da 17 adrese uyuşturucu operasyonu
İstanbul'da 17 adrese uyuşturucu operasyonu
İstanbullu çekilen aracının bilgisine 'cepten' ulaşacak
İstanbullu çekilen aracının bilgisine 'cepten' ulaşacak
"Transist İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı" başladı
"Transist İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı" başladı
İstanbul Havalimanı'ndan Bakü'ye ilk uçuş gerçekleştirildi
İstanbul Havalimanı'ndan Bakü'ye ilk uçuş gerçekleştirildi
Tramvay yolunda kaza
Tramvay yolunda kaza
TEM Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
TEM Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ