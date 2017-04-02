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KIŞLA YAKININDA PATLAMA

Sancaktepe'de askeri kışla yakınında patlama İstanbul Sancaktepe'de askeri servis aracının geçişi sırasında park halindeki bir araçta patlama meydana geldi.

KIŞLA YAKININDA PATLAMA

Sancaktepe'de askeri kışla yakınında patlama İstanbul Sancaktepe'de askeri servis aracının geçişi sırasında park halindeki bir araçta patlama meydana geldi.

02 Nisan 2017 Pazar 13:12
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KIŞLA YAKININDA PATLAMA

İSTANBUL Sancaktepe'de askeri servis aracının geçişi sırasında park halindeki bir araçta patlama meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samandıra'da bir askeri kışlanın yakınında, Osmangazi Caddesi'nde park halinde bulunan bir araçta patlama oldu. Patlamanın ardından olay yerine giden çok sayıda polis ekibi, çevrede güvenlik önlemi aldı. İstanbul Valisi Vasip Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsmali Hakkı Tunaboylu Kışlasının askeri personelini taşıyan servis aracı saat 16.45 sıralarında çıkış yaptıktan sonra, park edilmiş bir araçta patlama meydana geldiğini belirtti. Olayda 5'i asker, 3'ü sivil 8 kişinin yaralandığını aktaran Şahin, "Sivillerden bir kadın personelimizin durumu ciddi. Diğer yaralıların hayati tehlikesi söz konusu değil, ayakta tedavi ediliyorlar" dedi. Uzaktan kumandayla patlatıldı Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Örgütlü, Kaçakçılık ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'ndan bir savcı, olay yerinde inceleme yapmak üzere görevlendirildi. İlk belirlemelere göre, yol kenarında park halindeki araçta bulunan patlayıcının, askeri servis aracının geçişinin hemen sonrasında uzaktan kumandayla patlatıldığı öğrenildi. Terör saldırısında canlı bombaya ilişkin bir bulguya rastlanmadığı kaydedildi. Bu arada, polis helikopteri de olay yerinde havadan çalışmalara destek verdi. Genelkurmay'dan kınama Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, İstanbul Sancaktepe'de, Türk Silahlı Kuvvetleri personelini taşıyan servis aracının geçişi esnasında, teröristler tarafından park halindeki bir aracın patlatıldığı hatırlatıldı. Saldırıda, iki askerin hafif yaralandığı, dört asker ile araç şoförünün ise kontrol amaçlı hastanede ayakta tedavi edildiği belirtilen açıklamada, "Alçakça ve kalleşçe düzenlenen bu saldırıyı şiddetle lanetliyor, saldırıda yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz." denildi.AA

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulSancaktepePatlamaAskeri Kışla
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