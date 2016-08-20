‘KENDİNE GEL’ Dillerde

Doğukan Medetoğlu'nun 2. şarkısı 'Kendine Gel' şimdilerde 500.000'e ulaştı...



Doğukan Bey merhaba hoş geldiniz. Geçtiğimiz aylarda muhteşem bir şarkı ile yerinizi aldınız. Şarkı ne zaman çıktı?

'Sevemiyorum' çıkış parçamın 6-7 ay sonrasında çıkan bir parça oldu 'Kendine Gel'! Sevemiyorum şarkısını çıkarmadan önce elimde üç şarkı vardı bunlardan biri 'Kendine Gel'di. Yeni çıkış yapacak biri için ikinci sıraya koydum bu şarkıyı. Bestelediğim ilk günden beri heyecanını yaşadığım bir şarkıydı. Tam olarak 24 Haziran'da çıktı. Klipte aynı gün tüm dijital platformlarda ve televizyonlarda aynı anda yayınlandı.

"Şarkılarımın sözleri de besteleri de bana ait. Bu üçlüyle giriş yapmak istiyordum ki; nitekim de öyle oldu. Sıra sıra çıkarmaya başladık."

'Kendine Gel' şarkısının bir hikayesi var mı?

Evet, bir hikayesi var. Ne kadar sözleri yalın olsa da bende bir anlamı var. Şarkılarımın hepsinin bir hikayesi var. Bunlar gerçek hikayeler. Hep kendi hayatımla ilgili olanlar. Ailemden ve arkadaşlarımdan edindiğim tecrübeleri de bazen kaleme alıyorum ama şuanda sadece kendi duygusal yaşanmışlıklarım diyebilirim.

Klibe değinmek istiyorum. Klip süreci nasıldı?

Evren Arasıl çekti. Ümraniye platolarında 1 günde çekildi. Sabah erken bir saatte çekimlere başladık. Akşam saatlerinde de çekimlerini bitirdik. Klipte sadece ben oynuyorum. Ekipçe öyle bir karar aldık. İlk klibim olan 'Sevemiyorum'da biraz hikaye odaklı bir klip vardı ve yüzüme odaklı bir görüntü yoktu. Sadece bir saniye bakıyordum kameraya. Bu sefer zıt bir karar verdik ve tanıtıma odaklı olsun istedik. Mimiklerime, oyunculuğuma ve şarkının sözlerine odaklı bir klip yaptık.

Doğukan Medetoğlunun çıkış şarkısı "Sevemiyorum" şarkısı kısa sürede 6 milyon'a ulaştı...



Şimdi sizi bizlerle ilk kez tanıştıran 'Sevemiyorum'a geçmek istiyorum. İstediğiniz çıkışı yakaladınız mı?

Çıkış yapmak için elimde üç şarkı vardı. Yapımcım Samsun Demir ile bir toplantı yaptık ve Sevemiyorum'u ilk olarak çıkarmaya karar verdik. Sevemiyorum biraz daha yaz sonu gibi düşünüyorduk aslında, 1-2 ay aksadı. Febyo Taşel’le çalıştık. flamenko bir şarkıydı. Yine sözleri, müziği bana ait, mit tempo bir şarkı. Yani ne aşırı hareketli, ne de aşırı slow. İki duyguyu da yaşayabildiğiniz, hüzünlene de biliyorsunuz melodisinden dolayı eğlenip dans da edebiliyorsunuz. Değişik bir ruhu var şarkının. Klibide sözlerine uygun duygusal yapıldı. Geri dönüşlerinden çok memnunum. Özellikle herkes sesime odaklıydı. Dinleyiciler kendilerine yakın hissetti. Çok mutlu oldum ve büyük bir şevkle ikinciye hemen hazırlandım. Zaten dediğim gibi hazırlanmış bir şarkıydı ve üzerinde çalışmaya başladık.

Birazda sizi tanıyalım istiyorum. Doğukan Medetoğlu kimdir?

Ben İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzikal Tiyatro mezunuyum. Marmara Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Şan Opera Bölümü'nü de bitirdim. Bu eğitimlerimden sonra ABD'de müzikal tiyatro üzerine yurtdışı eğitimim oldu. Hem oyunculuk, hem şan, hem vokal, hem de dans üzerine eğitimler aldım. 'Footloose' diye bir müzikal oyununda oyuncu solistlik yaptım.

Neydi bu müzikal?

8 temsil ABD'de, 3 temsil Türkiye'de olmak üzere 11 gösterimlik müzikal oyundu. Aslında benim yola çıkış amacım müzikaldi. Ama maalesef ülkemizde müzikale karşı istenilen ilgi yok. İnşallah bir gün olur. Ve en iyi projesinde ben yer alırım. Bunu çok istiyorum. Bir müzikal yazıp, besteleyip, sahneye koymayı düşünüyorum. Çok yetenekli arkadaşlarımı bu müzikalin içine alıp başrolünü de kendime ayıracağım bir hayalim var.

Bir enstürman çalıyorsunuz değil mi?

Evet, Kontrbas! Lise dönemimde kontrbas eğitimi aldığım, zor bir enstrüman. Taşıması da çok zor gerçekten. Ama çok yakışık ve farklı bir enstrüman. Çok popüler olmamasına rağmen çok ilgimi çekmişti. Bizimde yollarımız birleşti. Bir gün bir konserimde ona da yer vermeyi düşünüyorum. Eğer büyük bir konser verirsem böyle bir konseptle müzik severlerin karşısına çıkacağım.

Albüm çıkarma hayaliniz hep var mıydı?

Tabii vardı. Müzikal yolculuk hep kafamda vardı. Okulda lakabım Pop Star Doğukan’dı. Okul sürecimde pop müzikalleri üstlenirdim. Küçüklüğümden beri söz yazıp beste yapmaya çalışırdım. O yüzden bir albüm hayalim hep vardı. Kısmetimde varmış.

Müzikle ilgilenmeseydiniz ne tür meslek seçerdiniz?

Aşçı olabilirdim. Güzel yemek yaparım. Şu yemeği güzel yaparım demeyeceğim ama birçok yemeği değiştirerek yapıyorum. Kendim biraz fikirlerimi katarak değişik tatlar çıkarıyorum.

Biraz çocukluğunuza değinmek istiyorum. Nasıl bir çocukluk geçirdiniz?

Mutlu bir çocukluk geçirdim. İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Bir ablam var, kendisi evli. Çok kalabalık bir sülaleyiz. Ve aile bağlarımız çok kuvvetli. Özellikle teyzelerimle kanka gibiyimdir. Genç ve pozitif insanlar her zaman bana destek verdiler. O yüzden çok mutluyum. Aileden yana şanslı olduğumu düşünüyorum.

Genç kızlar sizi nasıl buluyor?

Küçüklüğümden beri uzun saçlıyım. Annemden, babamdan geçmiş bana. Hatta dedemden geçmiş bir özellik, onlar da saçlarını kestirmemişler. Genel olarak cool buluyorlar. Savaşçı filmlerdeki karakterlerin tarzında da buluyorlar. Egolu yakıştırması çok yapıyorlar fakat tanıyınca çok komik ve eğlenceli olduğumu söylerler. Pozitif bir adamım. Üzgün olduğum anlaşılmaz, üzüntülerimi içimde yaşarım. Ve öyle kağıda dökerim...

"Sosyal medyadan aldığım dönüşlere mutlaka cevap veriyorum. Beni sevenlerle arama setler koymuyorum"

Yaşınızı yaşıyor musunuz?

1989 doğumluyum. Kliplerimi izleyenler daha büyük göründüğümü söylüyor. Yaşımı yaşıyorum ya da daha büyüğüm diyebilirim. Genelde hep benden 5-6 yaş büyük arkadaşlarım vardır.

Sevdiğiniz sanatçı ya da idolünüz var mı?

O liste bende gerçekten çok kalabalık. Takip ettiğim, özendiğim, kendime yakın bulduğum ve tarzından zevk aldığım çok müzisyen var. Sezen Aksu'yu, Ajda Pekkan'ı ve Tarkan'ı gerçekten saymama gerek yok ki ayrıca, Feridun Düzağaç, Şebnem Ferah, Özlem Tekin, Teoman gibi rock odaklı bir ilgim vardı. İzel'i çok severim, Deniz Seki'yi çok severim, Sıla'yı çok severim.

"Bu zamana kadar çıkan Sevemiyorum ve Kendine Gel iki şarkımın da sözleri, hikayesi, besteleri bana ait. Bundan sonra da güzel şarkılarla çıkacağım"

Sır gibi sakladığınız 3. şarkınız ne zaman gelecek?

Onu son bahara yetiştirmek istiyorum. inşallah bir aksaklık, plan değişikliği olmazsa ve ülkemizde ruh hali olarak yeni bir albüme müsait olursa yakında geliyor. 2017 ilk çeyreğinde bir single diyebilirim. Bu şarkı duygusal bir şarkı olacak. 3'lünün içindeki en duygusal en yavaş şarkıydı. Sonra yaza doğru bir albüm yetiştirmeyi düşünüyorum. Açıkçası single hazırlarken, albüm hazırlıklarına da başlayacağım. Sevemiyorum’dan sonra konserlerime başlamıştım. Kendine gel ile de devam ediyorum. Şimdi bu albümden de sonra daha bomba gibi bir sahneyle sevenlerimin karşısına çıkmak istiyorum. Yıllardır beraber çalıştığım çok iyi bir orkestram var. Gerçekten de güzel sahnelerde birlikte olacağız.

Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersiniz?

Beni takip etsinler, güzel şeyler yapacağım. Hem onlar için hem de kendim için. Şu ana kadar çıkardığım iki şarkımı da umarım beğenmişlerdir. Bir sonraki şarkılar için buradan söz verebilirim daha çok beğenecekler. Çok daha iddialı şarkılar olacak. Beni takip etmeye devam edin. Hepinizi seviyorum.

Ben de bu güzel sohbetiniz için teşekkür ederim. Daha nice güzel albümlerde bir arada olmak dileği ile yolunuz açık olsun.

Teşekkür ederim Elif Hanım. Sizlere de başarılar dilerim.

Doğum tarihi: 22.03.1989

Burç: Koç

En sevdiği huyu: 7/24 pozitif olmayı, gülmeyi sevmek

En sevmediği huyu: Kararsız oluşum

En sevdiğiniz çizgi film: Rugrats

Uğurlu sayı: 7

En sevdiğin renk: Turuncu

En sevdiğiniz söz: Her işte bir hayır vardır!

Röportaj: Elif Günay

Fotoğraf: Ekrem Algın