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Kartal'da minibüs inşaat alanına düştü: 1 ölü

Kartal’da servis minibüsünün inşaat alanına düşmesi sonucu 1 kişi öldü.

Kartal'da minibüs inşaat alanına düştü: 1 ölü

Kartal’da servis minibüsünün inşaat alanına düşmesi sonucu 1 kişi öldü.

18 Ekim 2018 Perşembe 08:50
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Kartal'da minibüs inşaat alanına düştü: 1 ölü

İSTANBUL

Karlıktepe Mahallesi'nde, sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 UU 5870 plakalı servis minibüsü, Cengiz Topel ile Soğanlık caddelerinin kesişiminde kontrolden çıktı.

Bariyerlere çarpan araç, yaklaşık 10 metre yükseklikten inşaat alanına düştü.

Yan tarafta bulunan Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları, hemen kaza yerine geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri de sevk edildi.

Yapılan incelemede, minibüste bir kişinin bulunduğu ve onun da hayatını kaybettiği belirlendi.

Ceset, incelemelerin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Ölen şahsın kimlik tespitine çalışıldığı öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
KartalMinibüsİnşaatTrafik Kazası
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