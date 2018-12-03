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Kartal'da filika battı

Filikadaki 4 kişi, bir yolcu gemisinin personeli tarafından kurtarıldı

Kartal'da filika battı

Filikadaki 4 kişi, bir yolcu gemisinin personeli tarafından kurtarıldı

03 Aralık 2018 Pazartesi 09:15
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Kartal'da filika battı

İSTANBUL

Kartal adalar iskelesi açıklarında batan bir filikadaki 4 kişi, yolcu gemisinin personeli tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Kartal adalar iskelesi açıklarında kimlikleri henüz belirlenemeyen 4 kişi, isminin 'Petrol-1' olduğu öğrenilen kuru yük gemisinin filikasına bindi. Söz konusu kişiler, bir süre sonra filikanın su aldığını fark edince yardım istedi. Büyük Ada'dan Kartal  Sahili'ne yolcu taşıyan bir geminin personeli, 4 kişiyi  filikadan aldı.

Sahilde çalışanlar tarafından olay yerine  polis ve sağlık ekibi çağrıldı.

Söz konusu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Filikadaki kişileri kurtaran yolcu gemisinin personeli, Selim Turna, "Biz Büyük Ada'dan yolcu getirmiştik, filikada 4 kişi olduğu ve su aldığı çağrısı yapıldı, onları aldık. Bir süre sonra da filika battı.'' dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
KartalFilika
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