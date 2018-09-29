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Kağıthane'de bıçaklı saldırıya uğrayan kişi öldü

Kağıthane'de yolda yürürken bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Kağıthane'de bıçaklı saldırıya uğrayan kişi öldü

Kağıthane'de yolda yürürken bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

29 Eylül 2018 Cumartesi 09:22
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Kağıthane'de bıçaklı saldırıya uğrayan kişi öldü

İSTANBUL

Alınan bilgiye göre, Gürsel Mahallesi Şevket Paşa Caddesi'ndeki fırından ekmek aldıktan sonra yolda yürüyen Tarık K, henüz belirlenemeyen nedenle bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Boğazından yaralanan ve çok kan kaybeden Tarık K, ana caddeye çıkmak için yaklaşık 20 metre yürüdükten sonra taksiye binmeye çalıştığı sırada yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen Tarık K'nin cesedi morga gönderildi.

Polis, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

AA

Anahtar Kelimeler:
KağıthaneCinayetBıçak
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